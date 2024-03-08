8 de marzo conmemorar y no celebrar: razones para reflexionar sobre el Día Internacional de la Mujer

Video 8 de marzo: El Día Internacional de la Mujer se conmemora, no se celebra y estas son las razones

Seguramente tú también has recibido un mensaje felicitándote por ser "la flor más hermosa" del planeta en el Día Internacional de la Mujer. Y aunque puede que te lo hayan enviado con las mejores intenciones, lo cierto es que aún falta mucho por lograr en cuestión de derechos y equidad de género. Para abrir la conversación, aquí explicamos por qué el 8 de marzo es una fecha para conmemorar y no celebrar este día.

Origen y significado del Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha emblemática que resuena en todo el mundo. Marca un momento para reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes en la lucha por la equidad de género.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue en 1975 cuando se inició la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el marco del Año Internacional de la Mujer. Dos años después, la Asamblea General de la ONU lo oficializa, pese a su origen en 1909 por el Partido Socialista de América.

Recordemos que este día no surgió como una celebración, sino como una jornada de lucha y reivindicación de los derechos de la mujer. Se remonta a principios del siglo XX cuando mujeres de todo el mundo comenzaron a alzar la voz contra la injusticia y la desigualdad.

El 8M conmemora los actos de valentía y determinación de aquellas mujeres que han jugado un papel crucial en la historia de sus países y comunidades.

¿Por qué conmemorar y no celebrar el 8 de marzo?

A pesar de los avances significativos en materia de derechos y equidad de género, las mujeres siguen enfrentándose a desafíos monumentales. La violencia de género, la brecha salarial, la discriminación laboral y la sub representación en espacios de poder son realidades cotidianas para muchas.

Conmemorar el 8 de marzo implica reconocer estas luchas y reafirmar el compromiso con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Este día es un llamado a la acción y no a la celebración.

5 frases que no debes decir el 8 de marzo y por qué

Si no sabes qué contestar a un mensaje de felicitación por el Día de la Mujer, te compartimos 5 frases que nunca deberían de decirse ese día y el por qué para que puedas compartir el mensaje. Ábrete a la conversación, la reflexión y el debate con educación y empatía.

#1 "Feliz Día de la Mujer"

Reducir este día a una felicitación simplifica y desvirtúa el significado de la conmemoración, ignorando las luchas y desafíos que aún enfrentan las mujeres.

#2 "Hoy deberías descansar, es tu día"

Implica que la lucha por la equidad es responsabilidad exclusiva de las mujeres y que solo merecen descanso un día al año.

#3 ¿Por qué no hay un Día Internacional del Hombre?"

Desvía la atención de los problemas sistémicos de género y la importancia de dedicar un día a reconocer y abordar específicamente estas cuestiones.

#4 Las mujeres ya han logrado la igualdad"

Ignora la realidad de las brechas de género persistentes y minimiza las experiencias de las mujeres que siguen luchando por sus derechos.

#5 "Deberías sentirte agradecida por lo lejos que has llegado"

Aunque es importante reconocer los avances, esta frase puede sonar a conformismo y no invita a seguir luchando por lo que aún falta por alcanzar.

Como ves, el 8 de marzo es un día para conmemorar, reflexionar y actuar. Es una jornada para recordar a aquellas que han luchado antes que nosotros, reconocer las batallas actuales y comprometerse con un futuro mejor para las mujeres.

Al evitar reducir este día a una simple felicitación, podemos honrar verdaderamente el espíritu y la intención detrás de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.