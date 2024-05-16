Cómo leer el tarot con ChatGPT: convierte a la IA en tu astróloga de cabecera

Las cartas del tarot se han utilizado por siglos con la creencia de que son capaces de adivinar el futuro. Como dicen, la curiosidad mató al gato y una usuaria de TikTok sucumbió ante los encantos de ChatGPT. Aprovechó sus ventajas para preguntarle cómo leer su tirada y descubrió que es capaz de interpretar cada carta y decirle lo que potencialmente significa en su porvenir.

PUBLICIDAD

Si a ti como a ella te carcome el alma, descubrir qué te depara el futuro, te hemos preparado una guía simplificada para que pongas a prueba a la Inteligencia Artificial y hagas tus lecturas siempre que lo necesites.

Video Conoce el poder de los cristales energéticos y cómo debes activarlos para mejores beneficios espirituales

Empieza a leer el tarot con IA

1. Dale instrucciones previas

Para leer el Tarot fácil con ChatGPT debes darle la indicación de que “actúe como un tarotista profesional” para que pueda alinear sus respuestas como si en realidad lo fuera.

2. Haz tu tirada

Si ya tienes experiencia en intentar leer las cartas del tarot, puedes hacer tu tirada como lo haces generalmente. Pero si no sabes cómo solo debes escribir “explícame de qué forma debo tirar y colocar las cartas de mi mazo del tarot”.

En seguida te mostrará las tiradas de tarot más comunes y te dará el orden en que debes elegirlas e irlas colocando.

3. Pídele la interpretación

El siguiente paso es escribirle qué cartas te salieron en qué posición y te dé su interpretación, entre más detallada seas más exacto será.

4. Espera tu respuesta y reflexiónala

Por más creyente que seas, no des por sentado nada de lo que ChatGPT o un tarotista te diga. Recuerda que nada en la vida está escrito y tú puedes ir definiendo tu camino como quieras.

¿Qué tarot es mejor utilizar?

Si aún no tienes tus cartas, pero quieres intentar leerlas con la ayuda de la IA, debes saber que existen diferentes tipos.

PUBLICIDAD

Algunos de los más antiguos y populares son: el Tarot Rider-Waite (ideal para principiantes), el de Marsella (que data del siglo XV) y el de Toth (creado por Aleister Crowley). Si quieres algo más actual puedes encontrar todo tipo de diseños: de gatitos, de personajes de Guillermo del Toro, de Alicia en el País de las Maravillas, ¡vaya!, hay para todos los gustos.

Si me preguntas cuál es el mejor tipo de tarot para usar en esta prueba, déjame decirte que esto dependerá de tus gustos. Lo que importa es que elijas un mazo con el que te sientas cómoda y resuene contigo a nivel emocional.

¿Estás lista para intentarlo?

Si quieres que la IA también te ayude a elegir los mejores tonos que van con tu piel te dejamos este video para que aprendas a hacerlo:

Video Descubre qué color va mejor con tu tono de piel con ayuda de la Inteligencia Artificial