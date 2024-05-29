¿Quiénes son los mejores y peores compañeros de viaje? Te lo decimos según su signo zodiacal

Bien dicen que nunca conoces a una persona hasta que viajas con ella. Existen historias de amigos y parejas que al volver de unas vacaciones terminan alejándose o terminando la relación. Si quieres evitar este tipo de problemas, revisa si sus signos zodiacales son compatibles, pues las estrellas pueden decirte si es buen o mal compañero de viaje.

¿Qué signos son los peores compañeros de viaje?

Vamos a comenzar con la lista de aquellos signos del zodiaco que nunca deben salir de viaje juntos y son:

Leo y Escorpio

¿Por qué? Los nacidos bajo el signo de escorpio son viajeros que pueden frustrarse fácilmente, desde un retraso en su vuelo hasta porque la playa se nuble un poquito.

Si salen de viaje con un Leo será problema seguro. Ellos suelen ser personas muy extrovertidas que aman estar en grandes lugares turísticos en medio de multitudes, mientras que Escorpio buscará descubrir algo que no sea tan conocido y pasar desapercibido.

Tauro y Géminis

A Tauro lo rige Venus y a Géminis Marte, sí, el planeta que parece que todo el tiempo está retrógrado. Signos destinados a ser los peores compañeros de viaje.

Si lo vemos desde este punto, Tauro es una persona a la que le gusta ir a paso lento, disfrutar del room service y de tiempo en su habitación, mientras que Géminis parece que le pone turbo a todo: quiere conocer gente, perderse, hacerse un tatuaje, lo mismo que estar en una fiesta hasta el amanecer. ¿Ya estás viendo por qué esta pareja de viajeros no vibra?

Aries

Definitivamente, el peor signo para viajar, pues es impulsivo e impaciente. Prefiere viajar solo, por lo que si van en pareja es muy probable que si se aburre se vaya dejándote en cualquier lugar. Y cuidado con que el avión se atrase, será el primero en perder los estribos con los agentes de servicio al cliente.

Suele viajar bien en compañía de Géminis, Leo y Acuario porque complementan muy bien su energía.

Capricornio

Si quieres mantener tu viaje en bajo presupuesto, Capricornio se encargará de que no sea así. Son prácticos y pacientes, pero les encanta el lujo y la comodidad, ¡olvídate de tomar transporte público! Este signo vibra mejor en un viaje con otro Capricornio o un Tauro.

¿Qué signos son los mejores compañeros de viaje?

Tauro, Capricornio y Libra

Esta tercia suele la pasará de maravilla en sus próximas vacaciones porque los tres aprecian comer bien. Tauro es el experto en encontrar esos lugares buenos, bonitos y baratos para descubrir la gastronomía local.

Géminis

Sí, antes te hemos dicho que Géminis y Tauro son una bomba de problemas al viajar juntos. Sin embargo, Géminis es apreciado por viajeros de otros signos al ser flexible, curioso y tener mucha energía. Es compatible al 100% para viajar con un Sagitario. ¿Lo mejor? Nunca se toman nada personal.

Cáncer y Piscis

Estos signos de agua son la mejor pareja de viaje. Ambos se adaptan a los intereses y gustos de cada uno. Son viajeros que no suelen ir directo a una actividad por la mañana, les gusta despertar tranquilamente. Si buscas una salida original, ellos son expertos en encontrar las joyas escondidas del lugar que visitan.

Virgo

¿Quieres un experto en planeación? A Virgo le encantan los itinerarios y adelantarse a cualquier cambio que pueda presentarse para resolverlo a tiempo. Tiene mapas, lista de restaurantes, atracciones, ¡todo!

Ahora sabes todo lo que necesitas para atraer la buena vibra en tu siguiente viaje.

