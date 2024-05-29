Lifestyle
Signo Zodiacal

¿Quiénes son los mejores y peores compañeros de viaje? Te lo decimos según su signo zodiacal

Guíate de las estrellas y descubre cómo influye tu signo del zodiaco al viajar con otras personas. Fíjate si son compatibles antes de embarcarse en una aventura y evitar problemas

Cristales energéticos: guía para saber cómo escoger cuarzos y piedras que atraen energía positiva a tu vida
Piedras preciosas y su significado: dime en qué mes naciste y te diré cuál te representa

Atentamente Victoria 's profile picture
Por:Atentamente Victoria

Bien dicen que nunca conoces a una persona hasta que viajas con ella. Existen historias de amigos y parejas que al volver de unas vacaciones terminan alejándose o terminando la relación. Si quieres evitar este tipo de problemas, revisa si sus signos zodiacales son compatibles, pues las estrellas pueden decirte si es buen o mal compañero de viaje.

PUBLICIDAD

¿Qué signos son los peores compañeros de viaje?

Vamos a comenzar con la lista de aquellos signos del zodiaco que nunca deben salir de viaje juntos y son:

Leo y Escorpio

¿Por qué? Los nacidos bajo el signo de escorpio son viajeros que pueden frustrarse fácilmente, desde un retraso en su vuelo hasta porque la playa se nuble un poquito.

Si salen de viaje con un Leo será problema seguro. Ellos suelen ser personas muy extrovertidas que aman estar en grandes lugares turísticos en medio de multitudes, mientras que Escorpio buscará descubrir algo que no sea tan conocido y pasar desapercibido.

Tauro y Géminis

A Tauro lo rige Venus y a Géminis Marte, sí, el planeta que parece que todo el tiempo está retrógrado. Signos destinados a ser los peores compañeros de viaje.

Si lo vemos desde este punto, Tauro es una persona a la que le gusta ir a paso lento, disfrutar del room service y de tiempo en su habitación, mientras que Géminis parece que le pone turbo a todo: quiere conocer gente, perderse, hacerse un tatuaje, lo mismo que estar en una fiesta hasta el amanecer. ¿Ya estás viendo por qué esta pareja de viajeros no vibra?

Más sobre Signo Zodiacal

¿Conoces la hora de tu nacimiento? Así puedes descubrir qué signo zodiacal es tu ascendente
7 mins

¿Conoces la hora de tu nacimiento? Así puedes descubrir qué signo zodiacal es tu ascendente

Estilo de Vida
Estas parejas de famosos tienen signos incompatibles, pero lograron sacar adelante su amor
0:55

Estas parejas de famosos tienen signos incompatibles, pero lograron sacar adelante su amor

Estilo de Vida
¿Qué es el Portal del león? Así puedes aprovechar esta puerta de la abundancia que abre el universo
3 mins

¿Qué es el Portal del león? Así puedes aprovechar esta puerta de la abundancia que abre el universo

Estilo de Vida
Ya comenzó Mercurio Retrógrado: tranquila, con estos tips evitarás sus efectos negativos
0:53

Ya comenzó Mercurio Retrógrado: tranquila, con estos tips evitarás sus efectos negativos

Estilo de Vida
¿Amor sin ataduras? Estos son los signos del zodiaco que le huyen al compromiso
2 mins

¿Amor sin ataduras? Estos son los signos del zodiaco que le huyen al compromiso

Estilo de Vida
¿Qué regalarle a Piscis? Te damos ideas de obsequios para este signo del zodiaco, en su mes de cumpleaños.
1 mins

¿Qué regalarle a Piscis? Te damos ideas de obsequios para este signo del zodiaco, en su mes de cumpleaños.

Estilo de Vida
Descubre la pijama perfecta para ti, según la personalidad de tu signo del zodiaco
1 mins

Descubre la pijama perfecta para ti, según la personalidad de tu signo del zodiaco

Estilo de Vida
El regalo perfecto para las personas del signo del zodiaco Acuario, durante su mes de cumpleaños.
1 mins

El regalo perfecto para las personas del signo del zodiaco Acuario, durante su mes de cumpleaños.

Estilo de Vida
Regalos para capricornio: encuentra el detalle ideal según su signo del zodiaco, este mes de enero.
1 mins

Regalos para capricornio: encuentra el detalle ideal según su signo del zodiaco, este mes de enero.

Estilo de Vida
Guía para comprar la agenda 2023 perfecta para cada signo del zodiaco
1 mins

Guía para comprar la agenda 2023 perfecta para cada signo del zodiaco

Estilo de Vida

Aries

Definitivamente, el peor signo para viajar, pues es impulsivo e impaciente. Prefiere viajar solo, por lo que si van en pareja es muy probable que si se aburre se vaya dejándote en cualquier lugar. Y cuidado con que el avión se atrase, será el primero en perder los estribos con los agentes de servicio al cliente.

PUBLICIDAD

Suele viajar bien en compañía de Géminis, Leo y Acuario porque complementan muy bien su energía.

Capricornio

Si quieres mantener tu viaje en bajo presupuesto, Capricornio se encargará de que no sea así. Son prácticos y pacientes, pero les encanta el lujo y la comodidad, ¡olvídate de tomar transporte público! Este signo vibra mejor en un viaje con otro Capricornio o un Tauro.

Video Ángeles para cada signo zodiacal, identifica el tuyo y aprende su significado

¿Qué signos son los mejores compañeros de viaje?

Tauro, Capricornio y Libra

Esta tercia suele la pasará de maravilla en sus próximas vacaciones porque los tres aprecian comer bien. Tauro es el experto en encontrar esos lugares buenos, bonitos y baratos para descubrir la gastronomía local.

Géminis

Sí, antes te hemos dicho que Géminis y Tauro son una bomba de problemas al viajar juntos. Sin embargo, Géminis es apreciado por viajeros de otros signos al ser flexible, curioso y tener mucha energía. Es compatible al 100% para viajar con un Sagitario. ¿Lo mejor? Nunca se toman nada personal.

Cáncer y Piscis

Estos signos de agua son la mejor pareja de viaje. Ambos se adaptan a los intereses y gustos de cada uno. Son viajeros que no suelen ir directo a una actividad por la mañana, les gusta despertar tranquilamente. Si buscas una salida original, ellos son expertos en encontrar las joyas escondidas del lugar que visitan.

Virgo

¿Quieres un experto en planeación? A Virgo le encantan los itinerarios y adelantarse a cualquier cambio que pueda presentarse para resolverlo a tiempo. Tiene mapas, lista de restaurantes, atracciones, ¡todo!

PUBLICIDAD

Ahora sabes todo lo que necesitas para atraer la buena vibra en tu siguiente viaje.

No te vayas, quizá te interese qué significa ver 11:11:

Video ¿Qué significa ver 11:11? Esta es la razón por la que ves números repetidos
Relacionados:
Signo ZodiacalViajesConsejos de viajeCuriosidadesMisticismoAtentamente Victoria

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD