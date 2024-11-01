¿Quién Es La Máscara? 2024: siete nuevos misteriosos personajes y un eliminado te esperan en el tercer programa

Este domingo a las 7P/6C por Univision tienes que estar atento, pues llegarán al escenario de ¿Quién Es La Máscara? 2024 los últimos siete nuevos personajes de la temporada. Su identidad es todo un misterio, pero los investigadores están listos para descifrar las pistas antes de que uno de ellos diga adiós a la competencia.

PUBLICIDAD

En los dos primeros programas se presentaron 13 de los 20 nuevos personajes de la temporada. Toca el turno de ver al resto de los participantes, sus performances y tratar de descubrir quiénes son las celebridades detrás de cada uno de ellos.

Una de las grandes incógnitas de la noche es si Martha Higareda, Carlos Rivera o Juanpa Zurita activarán el botón azul ‘sálvame’, el cual fue utilizado por Anahí en el estreno del reality para evitar que Huesito Peligroso se quitara la máscara.





¿Quién Es La Máscara? 2024: personajes eliminados y las celebridades detrás de ellos



Hasta ahora tres personajes han quedado fuera de la competencia y han tenido que quitarse la máscara.

En la primera emisión Tucán y Micrófono no fueron rescatados por el público y como dictan las reglas del programa, tuvieron que revelar su identidad. Fue así que descubrimos a Marta Sánchez detrás del ave exótica y al influencer Marko como Micrófono. Solo Carlos Rivera y Anahí descubrieron las pistas detrás de la cantante española.

En el segundo programa hubo solo un eliminado y le tocó a Erik El Roto mostrar su verdadero rostro. Los investigadores quedaron sorprendidos al ver que El Fantasma estuvo detrás del vikingo, además de que ninguno atinó con sus apuestas, pues mencionaron nombres como Eduardo Santamarina o Joaquín Cossío detrás de este personaje, pero ninguno se acercó a la figura del intérprete de regional mexicano.

Sigue de cerca cada programa de ¿Quién Es La Máscara? 2024 y descifra las pistas detrás de cada personaje. La cita es todos los domingos a las 7P/6C por Univision para todo Estados Unidos.

PUBLICIDAD