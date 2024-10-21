¿Quién Es La Máscara? 2024: Anahí activa el botón 'Sálvame' y otros grandes momentos del estreno

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: nadie se imaginaba que Marko estuvo detrás de Micrófono

Inició la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? con la presencia de siete personajes divididos en dos combates muy competidos y reñidos, pues pues nadie se quería ir de la primera emisión. Además, conocimos algunas de las novedades que tendrá la dinámica y la gran sorpresa fue que uno de los investigadores activó una nueva herramienta.

¿Quién Es La Máscara? 2024 tendrá 20 personajes participantes y en las primeras emisiones el público en el estudio votará para elegir quiénes son los dos eliminados. Los investigadores Anahí, Martha Higareda, Carlos Rivera y Juapa Zurita no tendrán una labor fácil, las pistas tendrán su cierto toque de complejidad, pero también recibirán un poco de ayuda con una pista extra por cada personaje. A continuación, revive los mejores momentos del gran estreno de este reality y no te pierdas cada emisión los domingos a las 7P/6C por Univision .

¿Quién Es La Máscara? 2024: los investigadores celebraron la llegada de Anahí como parte del panel

El arranque de esta sexta temporada fue épico, pues Anahí, Martha Higareda, Carlos Rivera y Juanpa Zurita tuvieron una entrada triunfal. El influencer incluso tuvo un pequeño percance, pero nada que una visita al dentista no pueda remediar. Omar Chaparro es por quinta ocasión el conductor de este show y él también está listo para ser parte del secreto mejor guardado de la televisión.

Omar Chaparro y los investigadores de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara?

¿Quién Es La Máscara? 2024: tres personajes iniciaron el primer triple combate



Este primer episodio conocimos a siete personajes y el primer triple combate estuvo encabezado por Venustiano y su mascota ‘Rufus’, un ser de otra galaxia con mucha chispa. Robotso fue el segundo personaje en salir al escenario, un encantador peluche gigante que dice venir del futuro, de un mundo post apocalíptico. Por último, vimos a Tucán, un ave exótica dueña de un lugar de espectáculos, hija de una trapecista y un torero. Su acento español confundió a los investigadores.

Venustiano, Robotso y Tucán, fueron los tres primeros personajes que salieron al escenario de QELM 2024

Anahí fue la responsable del salvar a un personaje en el estreno de ¿Quién Es La Máscara? 2024



En su estreno como investigadora, Anahí fue la encargada de elegir al primer personaje salvado de la temporada y de este primer triple combate. En representación de sus compañeros, Anahí eligió a Venustiano y de esta forma el público tuvo que votar entre Robotso y Tucán.

Anahí elegió a Venustiano para que siguiera en ¿Quién Es La Máscara? 2024

¿Quién Es La Máscara? 2024: Tucán es el primer personaje eliminado y la celebridad detrás de él fue Marta Sánchez



Tucán fue eliminado y la celebridad detrás de esta exótica ave fue Marta Sánchez. Desde un inicio Anahí y Carlos Rivera atinaron a sus pistas y apostaron porque el artista detrás de Tucán era la cantante española intérprete de temas como ‘Desesperada’ y reconocida en el mundo por haber sido parte de la banda Olé Olé.

QELM 2024: Martha Sánchez dio vida a Tucán y fue la primer eliminada de la temporada

Micrófono, Huesito Peligroso, Orni y Cacachuate Enchilado en la segunda ronda de ¿Quién Es La Máscara? 2024



El segundo combate fue cuádruple y estuvo integrado por Micrófono, Huesito Peligroso, Orni y Cacahuate Enchilado, cuatro personajes totalmente opuestos entre sí, con personalidades muy especiales y divertidas. El Micrófono llegó lleno de nostalgia al escenario de QELM, mientras que Orni resultó ser un ornitorrinco muy divertido y bromista, pues se encargó de hacer reír a los investigadores. En tercer lugar, apareció Huesito Peligroso, un perrito chihuahueño de profesión luchador. Cacahuate Enchilado fue el último personaje en aparecer en el primer capítulo, con una personalidad avasalladora y dispuesto a dejar de ser ‘la botana’ de todos .

Micrófono, Huesito Peligroso, Orni y Cacahuate Enchilado en el segundo combate del primer capítulo de QELM 2024

¿Quién Es La Máscara? 2024: los investigadores también salvaron a Cacahuate Enchilado en el primer episodio



Luego de la participación de los cuatro personajes llegó el momento de que los investigadores decidieran a que personaje salvarían. Carlos Rivera fue el responsable de dar a conocer el veredicto del panel y mencionó que Cacahuate Enchilado era el afortunado. El público en el foro votó para salvar a dos personajes más; primero fue Orni y posteriormente Micrófono, por lo cual Huesito Peligroso tenía que mostrar su verdadera identidad.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Cacahuate Enchilado, Micrófono y Orni fueron rescatados.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Anahí activó el botón 'Sálvame' por primera vez en la temporada



Cuando resonaba el grito ¡Fuera máscara! y Huesito Peligroso estaba a punto de mostrar su verdadero rostro, la investigadora Anahí decidió utilizar su privilegio del botón 'Sálvame' y rescató al simpático y nervioso can.

Sin embargo, ello obligó a que Micrófono y Orni regresaran al escenario, pues de entre ellos estaría el segundo eliminado de la noche. Además, como cada investigador solo podrá activar el botón una vez en toda la temporada, Anahí ya no podrá volver a utilizarlo.

Anahí activó el botón 'Sálvame' para rescatar a Huesito Enchilado

Marko dio vida a Micrófono y fue el segundo eliminado en el estreno de ¿Quién Es La Máscara? 2024



La victoria le duró muy poco a Micrófono, pues luego de que Anahí salvara a Huesito Peligroso, de acuerdo a las reglas del programa era necesario la eliminación de un segundo personaje. Por voto del público, este simpático personaje tuvo que despojarse de su máscara y Orni regresó a la competencia. Micrófono reveló su identidad y fue un gusto ver detrás de él al influencer venezolano Marko.