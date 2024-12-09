¿Quién Es La Máscara? 2024: entre besos y aderezos, Carlos Rivera por fin activó el botón azul

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Ninel Conde fue la celebridad detrás de Azul y solo Anahí la descubrió

A ritmo de regional mexicano, con botas y sombreros, se realizó la octava gala de ¿Quién Es La Máscara? 2024 la cual fue una verdadera fiesta, pues todos saben que el final de la sexta temporada se acerca. Esta fue la última ocasión en que vimos dos cuádruples combates con dos personajes eliminados y Karime Pindter como investigadora invitada para la segunda parte del show. Revive los mejores momentos de este programa y recuerda que en dos emisiones conoceremos al gran ganador.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Huesito Peligroso, Robotso, Pepe Nador y Freddie Verdury se volvieron a ver las máscaras

Huesito Peligroso confesó que en el programa anterior, dedicado a las telenovelas y en el que cantó ‘Marimar’, salió con Pulgoso y probablemente después de esa cita la familia del aguerrido perrito podría crecer. Entre que sí o no Huesito Peligroso tendrá cachorritos, esta noche de regional mexicano cantó el tema 'Fragil'. Anahí señaló que detrás del personaje podría estar Angelique Boyer, Martha Higareda dijo Ximena Sariñana, Carlos Rivera se refirió a Natalia Esperón y Juanpa Zurita mencionó a Maite Perroni. Robotso sigue sufriendo por su Latosa, pues no ha logrado encontrarla y el amor se le podría estar escapando. El enorme peluche cantó ‘Tu Falta de Querer’ con una gran voz que dejó a todos impactados. Anahí cree que Juanes podría ser Robotso, Juanpa se fue por Carlos Vives, Martha dijo que Leonel García y Carlos Rivera cree que podría ser Samo, vocalista de Camila.

Pepe Nador fue el tercero en salir al escenario y lo hizo con el tema ‘ABCdario’. Después de ver las pistas, Juanpa Zurita dedujo que Pepe Nador es Matías Novoa, mientras que Anahí mencionó David Zepeda, Martha Higareda señaló a José Eduardo Derbez y Carlos Rivera cree que podría ser Julián Gil. El último en presentarse fue Freddie Verdury a quien le dio “sed de la mala” así que se tomó un trago de aderezo Ranch para refrescarse. Freddie Verdury se mostró más familiarizado con los investigadores y le propuso a Martha Higareda hacer la película ‘No Manches tu Zanahoria’. Las apuestas de los investigadores sobre quién puede ser Freddie mencionaron los nombres de Miguel Rodarte, Alejandro Speitzer, Armando Hernández y Luis Gerardo Méndez.

Huesito Peligroso, Robotso, Pepe Nador y Freddie Verdury se enfrentaron en un reñido combate.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Freddie Verdury volvió a ser salvado por los investigadores



Los cuatro personajes dieron grandes actuaciones, pero los investigadores tuvieron que dar su veredicto y salvar a uno de ellos, el elegido fue Freddie Verdury, quien se convirtió en el primer semifinalista de la temporada. El público votó para salvar a dos personajes más; el primero de ellos fue Huesito Peligroso y después Pepe Nador.

¿Quién Es La Máscara? 20224: Freddie Verdury fue salvado y se convirtió en el primer semifinalista

Carlos Rivera activó el botón azul y salvó a Robotso en ¿Quién Es La Máscara? 2024



El personaje con menos votos fue Robotso y mientras todos gritaban ¡Fuera máscara! el investigador Carlos Rivera activó el botón azul ‘Sálvame’ para rescatarlo. Por esa razón Huesito Peligroso regresó para enfrentarse en una nueva votación con Pepe Nador.

El público volvió a poner a salvo a Huesito Peligroso y Pepe Nador se convirtió en el primer desenmascarado de la noche de regional mexicano. Carlos Rivera cambió su apuesta inicial y dijo que Pepe Nador era Alex de la Madrid.

Carlos Rivera fue el último investigador en activar el botón azul de ¿Quién Es La Máscara? 2024

¿Quién Es La Máscara? 2024: Pepe Nador fue el personaje eliminado y Alex de la Madrid fue la celebridad que le dio vida



Al quitarse su enorme bote de basura de encima quedó al descubierto el rostro de Alex de la Madrid. El actor fue el responsable de darle vida a este personaje y de que el público se encariñara con él. Los investigadores lo felicitaron por hacer un personaje tan entrañable, divertido e hiperactivo.

Alex de la Madrid fue Pepe Nador en ¿Quién Es La Máscara? 2024

¿Quién Es La Máscara? 2024: Cacahuate Enchilado, Venustiano, Ranastacia y Tutupótama en el último cuádruple combate de la temporada



Para el segundo y último cuádruple combate de la temporada los investigadores recibieron a Karime Pindter como investigadora invitada. El combate lo inició Cacahuate Enchilado, quien se mostró muy molesto por la relación de amistad de Omar Chaparro con Freddie Verdury. La botana de todas las fiestas se sumó a esta noche de regional mexicano con el tema ‘Chanel’ de Peso Pluma y Becky G. Los investigadores creen Cacahuate podría ser Silvia Navarro, Cecilia Galiano, Angélica Vale, Paulina Goto y Sabine Moussier. Venustiano y fiel compañero Rufus pusieron a cantar todos con el tema ‘Primera Cita’ de Carin León. Venustiano se declaró fan de Karime y le pidió un beso. Martha Higareda cree que el personaje de otra galaxia podría ser Raúl Araiza, Juanpa señaló a Alfredo Olivas, Anahí a Eduin Caz, Carlos Rivera a Aldo Franco, vovalista de Pequeños Musical y Karime Pindter mencionó a Natanael Cano.

Ranastacia cantó ‘PRC’ y repartió dinero, pues bromeó al decir que va a ganar “a billetazos” con los “ranidólares”. Los investigadores dijeron estar perdidos sobre quién puede ser Ranastacia y sus apuestas fueron: Carmen Villalobos, Sofía Castro, Ana Layevska, Yeri Mua y Ana Brenda Contreras. Además, Ranastacia no se quedó con las ganas de darle un beso en la boca a Omar. Por último vimos a Tutupótama, quien volvió a dejar claro que es la enamorada número 1 de Juanpa Zurita. La hipopótama cantó el tema 'Inolvidable' de Jenni Rivera y los investigadores creen que podría ser Yeri Mua, Kenia Os, Kimberly Loaiza o Bellakath.

Cacahuate Enchilado, Venustiano, Ranastacia y Tutupótoma en el último cuádruple combate de la temporada.

Tutupótama no se da por vencida y quiere conquistar a Juanpa Zurita



Esta romántica hipopótoma confesó que está a punto del divorcio porque su marido hipopótamo descubrió que lo engaña con el pensamiento al pensar tanto en Juanpa Zurita. La tristeza no fue impedimento para que fingiera un desmayo y pidiera a Juanpa que la ayudara a reincorporarse, momento que aprovechó para pedirle un beso.

Tutupótama y Juanpa Zurita se dan un tierno beso en la octava gala de ¿Quién Es La Máscara?

Cacahuate Enchilado fue salvado en la octava gala de ¿Quién Es La Máscara? 2024



Los investigadores tuvieron que reunirse para discutir a quién de estos cuatro personajes rescatarían para que participe en la semifinal. Los cuatro, más la investigadora invitada decidieron que Cacahuate Enchilado estaría a salvo, mientras que el público salvó a Tutupótoma y a Ranastacia.

Cacahuate Enchilado fue salvado por los investigadores de ¿Quién Es La Máscara?

Venustiano fue el personaje eliminado de ¿Quién Es La Máscara? 2024 y Edwin Luna estaba detrás de él



El personaje de otro planeta y su fiel Rufus recibieron menos votos y por ello quedaron fuera de la competencia. Antes de quitarse la máscara algunos investigadores cambiaron su apuesta inicial. Anahí y Marth Higareda dijeron que Venustiano era Eduin Caz, de Grupo Firme; Carlos se mantuvo en su apuesta al decir que era Aldo Franco, de Pequeños Musical, mientras que Karime Pindter dijo que podía ser Mijares y Juanpa cambió su pronóstico y mencionó a Edwin Luna. Este último cantante fue quien estuvo detrás de Venustiano y expresó su felicidad al dar vida a este personaje.