Premio Lo Nuestro 2024: Tini con Emilia, Maluma, Carin León y Kane Brown en el último día de ensayos

Este jueves 22 de febrero la música latina tendrá una de sus grandes celebraciones, la de Premio Lo Nuestro , galardón que cada año se entrega a los máximos exponentes de los géneros pop, urbano, tropical y música mexicana. Es la gran oportunidad para ver a los artistas del momento en un solo escenario y disfrutar de su talento al mismo tiempo que son reconocidos. Sigue al minuto a minuto de este evento en nuestro Liveblog

Como cada año el público es quien decide quiénes son los artistas que subirán por sus premios. Este año la lista de nominados incluyó a 180 artistas y 38 categorías, mientras que el colombiano Maluma fue el más nominado de esta edición al figurar en 14 categorías.

La celebración tendrá tres conductoras: Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale, quienes con su talento y carisma conducirán a los espectadores por un recorrido musical único. Como ya es costumbre, los artistas comenzaron a ensayar sus performances y aquí te tenemos lo más relevante que ha sucedido.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Dónde y a qué hora será la entrega de premios?



Prepárate este jueves 22 de febrero para este festejo que se realizará en el Kaseya Center de Miami, Florida y el público puede asistir comprando sus boletos en Ticketmaster .

La edición 36 de Premio Lo Nuestro iniciará transmisiones a las 7P/6C y lo hará con el especial Noche de Estrellas , el cual cada año presenta todo lo que pasa en la alfombra magenta, con entrevistas exclusivas a invitados, nominados, así como el más divertido análisis de la moda. Una hora después iniciará la fiesta y entrega de premios

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cómo ver en vivo la transmisión de la fiesta?



No hay pretexto para perderte esta fiesta y la transmisión abarcará todos los medios.

A las 6P/5C podrás ver la transmisión de nuestra alfombra live por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, así como la página oficial del evento.

El especial Noche de Estrellas comenzará a las 7P/6C con el paso de las estrellas invitadas, nominados, entrevistas exclusivas y el análisis de la moda. Podrás verla por Univision, Galavisión y ViX, esta última plataforma tendrá dos transmisiones (para suscriptores y no suscriptores).

(para suscriptores y no suscriptores). La entrega de premios con todos los espectaculares performances iniciará a las 8P/7C y también podrás disfrutarla por Univision, Galavisión y ViX, Tendrá una duración de tres horas.

Premio Lo Nuestro 2024: Artistas presentes en el tercer día de ensayos

Premio Lo Nuestro 2024: Tini y Emilia presentes en el cierre del tercer día de ensayos

Estas dos talentosas cantantes argentinas prometen un número musical lleno de energía y talento con el tema ‘La Original’.

Premio Lo Nuestro 2024: Tini y Emilia en los ensayos



Tini y Emilia están nominadas cada una en tres categorías.

Premio Lo Nuestro 2024: Tini y Emilio ensayan su performance.



Tini llegó a los ensayos de Premio Lo Nuestro estrenando look con una cabellera rubia.

Premio Lo Nuestro 2024: Tini en el tercer día de ensayos

Premio Lo Nuestro 2024: Carin León y Kane Brown preparan su estreno mundial



El regional mexicano y el country dijeron presente en los ensayos de esta fiesta. Carin León y Kane Brown lanzarán a nivel mundial su primera colaboración ‘The One (Pero No Como Yo)’.

Premio Lo Nuestro 2024: Carin León y Kane Brown en los ensayos



El tema con Carin León representa para Kane Brown su segundo trabajo en el mundo latino; el primero que realizó fue con Becky G en 2019 con ‘Lost in the Middle of Nowhere’.

Premio Lo Nuestro 2024: Kane Brown en los ensayos



Carin León tendrá una segunda participación durante la gala, la cual será sorpresa para todo el público.

Premio Lo Nuestro 2024: Carin León en el último día de ensayos

Premio Lo Nuestro 2024: Maluma está listo para ofrecer una gran actuación



El artista más nominado de la noche, al figurar en 14 categorías, no podía faltar a esta cita.

Premio Lo Nuestro 2024: Maluma en el tercer día de ensayos



‘El Pretty Boy’ está nominado en Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año y Álbum Del Año, por mencionar algunas.

Premio Lo Nuestro 2024: Maluma en el tercer día de ensayos

Premio Lo Nuestro 2024: Anitta y Bad Gyal ensayan su colaboración con el tema ‘Bota Niña’



Las cantantes acapararon miradas al presentarse para los ensayos de Premio Lo Nuestro 2024, ya que preparan su performance del éxito ‘Bota Niña’.

Premio Lo Nuestro 2024: Anitta y Bad Gyal en el tercer día de ensayos



Anitta tendrá una actuación destacable a lo largo de la noche pues también cantará de manera individual y compartirá el escenario con Don Omar.

Premio Lo Nuestro 2024: Anitta en los ensayos de la fiesta latina



Bad Gyal se mostró muy atenta a las indicaciones de la producción de Premio Lo Nuestro, ya que este año debuta en la fiesta de la música latina.

Premio Lo Nuestro 2024: Bad Gyal en el tercer día de ensayos

Chayanne regresa al escenario de Premio Lo Nuestro



El puertorriqueño, quien está nominado en dos categorías este año, está de vuelta en su casa Premio Lo Nuestro.

Premio Lo Nuestro 2024: Chayanne en el tercer día de ensayos



Para deleite de sus seguidoras, Chayanne presentará su éxito ‘Bailando Bachata’.

Premio Lo Nuestro 2024: Chayanne en el tercer día de ensayos



El boricua prepara una coreografía con movimientos de cadera que todos querrán imitar.

Premio Lo Nuestro 2024: Chayanne en el tercer día de ensayos

Premio Lo Nuestro 2024: Don Omar prepara performance con Machine Gun Kelly y Wisin



El cantante será homenajeado con el reconocimiento Ícono Global, al ser uno de los líderes del movimiento musical urbano. Recién confirmó que Machine Gun Kelly es uno de sus invitados, para cantar ‘Danza Kuduro’.

Premio Lo Nuestro 2024: Don Omar y Machine Gun Kelly en el día 3 de ensayos



Wisin y la brasileña Anitta son otras de las figuras con las que Don Omar compartirá el escenario en esta noche tan especial.

Premio Lo Nuestro 2024: Don Omar y Wisin en el tercer día de ensayos

Premio Lo Nuestro 2024: Artistas presentes en el segundo día de ensayos

Pepe Aguilar cantará y conquistará a todos en Premio Lo Nuestro 2024



El cantante de regional mexicano cerró el segundo día de ensayos y deleitó a los presentes con su voz.

Premio Lo Nuestro 2024: Pepe Aguilar en el segundo día de ensayos

Pepe Aguilar está nominado en tres categorías de Premio Lo Nuestro: Artista Masculino Del Año - Música Mexicana, Colaboración Del Año - Música Mexicana y Canción Norteña Del Año.

Premio Lo Nuestro 2024: Pepe Aguilar en el segundo día de ensayos

Premio Lo Nuestro 2024: Ángela Aguilar y Yuridia cantarán 'Qué Agonía'



El número de estas dos cantantes sin duda es una de las presentaciones más esperadas de esta edición.

Premio Lo Nuestro 2024: Ángela Aguilar y Yuridia en los ensayos



El tema 'Qué Agonía' en la voz de Ángela Aguilar y Yuridia hará vibrar el Kaseya Center.

Premio Lo Nuestro 2024: Ángela Aguilar y Yuridia en el segundo día de ensayos.

Yuridia ensaya para su debut en Premio Lo Nuestro 2024



Esta es la primera ocasión que Yuridia se presenta en nuestro escenario y se le ha visto muy contenta durante los preparativos de su performance.

Premio Lo Nuestro 2024: Yuridia en el segundo día de ensayos



Yuridia es una de las mujeres más nominadas de la edición al estar presente en siete categorías, entre las que se encuentran Canción Del Año, Artista Femenina Del Año - Música Mexicana y Canción Banda Del Año.

Premio Lo Nuestro 2024: Yuridia en el segundo día de ensayos

Ángela Aguilar se prepara para una gran noche en Premio Lo Nuestro 2024



La menor de la dinastía Aguilar demostrará una vez más su talento en esta fiesta. La cantante está nominada este año en tres categorías.

Premio Lo Nuestro 2024: Ángela Aguilar en el segundo día de ensayos

Arcángel y Grupo Frontera ensayan su performance para Premio Lo Nuestro 2024



Esto será un número increíble y digno de Premio Lo Nuestro. Arcángel y Grupo Frontera cantarán el éxito ‘ALV’ durante la premiación.

Premio Lo Nuestro 2024: Arcángel y Grupo Frontera en los ensayos.



Arcángel prepara una sorpresa más en el escenario que nos urge ver. El cantante es uno de los pioneros del reggaetón y trap latino.

Premio Lo Nuestro 2024: Arcángel en los ensayos Día 2.



Este año Arcángel está nominado a Artista Masculino Del Año – Urbano y Colaboración Del Año – Urbano por el tema ‘La Jumpa’ con Bad Bunny.

Premio Lo Nuestro 2024: Arcángel en los ensayos Día 2.

Grupo Frontera, uno de los más nominados de Premio Lo Nuestro 2024, cantarán en la fiesta



La agrupación que combina norteño y cumbia está de vuelta en Premio Lo Nuestro. Este año están nominados en 10 categorías entre las que se encuentran Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Álbum Del Año y Canción Del Año.

Premio Lo Nuestro 2024: Grupo Frontera en los ensayos de la fiesta

Premio Lo Nuestro 2024: Ilegales ensaya para celebrar sus 30 años en nuestro escenario



La agrupación dominicana llegó con toda la candela para preparar el performance con el que festejarán tres décadas de trayectoria.

Premio Lo Nuestro 2024: Ilegales en el segundo día de ensayos



Sus fans ya están listos para cantar los grandes éxitos de Ilegales. ‘La Morena’ es uno de los temas más esperados.

Premio Lo Nuestro 2024: Ilegales en el segundo día de ensayos

Banda MS prepara una sorpresa para el escenario de Premio Lo Nuestro 2024



La agrupación nacida en 2003 en Mazatlán, Sinaloa, y ganadora de cinco Premio Lo Nuestro, echará la casa por la ventana con su performance.

Premio Lo Nuestro 2024: Banda MS en el segundo día de ensayos



Los integrantes, encabezados por Alan Ramírez y Waldo Silvas, está nominada en cinco categorías: Canción Del Año, Canción del Año – Música Mexicana, Colaboración Del Año – Música Mexicana, Grupo o Dúo Del Año y Canción Banda Del Año.

Premio Lo Nuestro 2024: Banda MS en el segundo día de ensayos

Premio Lo Nuestro 2024: Artistas presentes en el primer día de ensayos

Natti Natasha derrocha talento en los ensayos de Premio Lo Nuestro 2024



La dominicana prepara un número muy especial para la noche del jueves 22 de febrero y fue de las primeras artistas en presentarse en el Kaseya Center.

Premio Lo Nuestro 2024: Natti Natasha en los ensayos



Acompañada de sus bailarines, Natti Natasha dio una pequeña muestra de lo que será su actuación.

Premio Lo Nuestro 2024: Natti Natasha en el primer día de ensayos

Natti Natasha ha ganado, a lo largo de su carrera, seis Premio Lo Nuestro y este año está nominada en tres categorías: Artista Femenina Del Año – Urbano, Canción Del Año – Pop y Canción Del Año – Pop-Urbano.

Premio Lo Nuestro 2024: Natti Natasha en el primer día de ensayos

Premio Lo Nuestro 2024: Eladio Carrión se prepara para debutar en la fiesta latina



El rapero debutará en este evento y lo hará interpretando, por primera vez en TV ‘La Canción Feliz Del Disco’ y ‘Bendecido’.

Premio Lo Nuestro 2024: Eladio Carrión en el primer día de ensayos

Eladio Carrión está nominado en cuatro categorías de PLN: Canción Del Año, Artista Masculino Del Año – Urbano, Colaboración Del Año – Urbano y Álbum Del Año – Urbano.

Premio Lo Nuestro 2024: Eladio Carrión en el primer día de ensayos

Gente de Zona ensaya para la gran fiesta de Premio Lo Nuestro 2024



La agrupación abrió la jornada de ensayos de Premio Lo Nuestro 2024.

Premio Lo Nuestro 2024: Ensayos primer día



El exitoso grupo Gente de Zona, ganadores de seis Premio Lo Nuestro y dueños de una trayectoria musical con la que han logrado reconocimiento a nivel internacional, pondrán a bailar al público con una presentación muy especial propia de su estilo original que fusiona el reguetón, la salsa y el pop.

Premio Lo Nuestro 2024: Gente de Zona en el primer día de ensayos

Premio Lo Nuestro 2024: Camilo y Evaluna presentarán su tema ‘Plis’ en la fiesta del 22 de febrero



La pareja del momento Camilo y Evaluna también subieron al escenario para ensayar la interpretación, por primera vez en televisión, de su más reciente colaboración como dúo, titulado 'Plis', una fusión tropical romántica.

Premio Lo Nuestro 2024: Camilo y Evaluna ensayan para la fiesta



El matrimonio escucha atento a las instrucciones del equipo de producción durante el primer día de ensayos.

Premio Lo Nuestro 2024: Camilo y Evaluna en el primer día de ensayos



Evaluna lució radiante durante el primer día de ensayos, sin duda es la más emocionada pro la presentación que tendrá junto a su esposo Camilo.

Evaluna en el primer día de ensayos de Premio Lo Nuestro 2024

Camilo también estrenará en Premio Lo Nuestro 2024 su nuevo tema 'Gordo'



El cantante y compositor colombiano, quien también estrenará en pantalla el tema 'Gordo', cuenta con siete nominaciones este año, incluyendo: Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año y Artista Pop Masculino Del Año.

Premio Lo Nuestro 2024: Camilo se prepara para estrenar su sencillo 'Gordo'

Premio Lo Nuestro 2024: Ricardo Montaner prepara un performance lleno de nostalgia



El icónico cantautor venezolano, quien participó en el primer Premio Lo Nuestro de 1989 con su tema ‘Tan Enamorados’ lo volverá a interpretar este año, regalándonos un momento muy especial.

Premio Lo Nuestro 2024: Ricardo Montaner ensaya para la celebración

El venezolano tiene un Premio Lo Nuestro y está nominado en la categoría Canción Del Año – Pop/Balada por el tema ‘Yo No Fumo’, el cual canta junto a Carlos Rivera.

Premio Lo Nuestro 2024: Ricardo Montaner ensaya para la fiesta

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes son los artistas homenajeados de este año?



Desde su primera edición esta celebración ha premiado la carrera de los artistas latinos con diversos reconocimientos. Este año son tres los premios especiales que entregará, mientras que una agrupación celebrará años de vida.

Ana Bárbara recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria. Con una carrera de tres décadas, la cantante ha dejado una marca indeleble como una de las voces femeninas más prominentes dentro del género de la música regional mexicana.

Don Omar, será homenajeado con el premio Ícono Global por ser uno de los pioneros del reggaetón, siendo una fuente constante de inspiración para innumerables artistas nuevos.

Olga Tañón, 'La Mujer de Fuego', quien también es la mujer más premiada en la historia de esta fiesta y subirá por su Premio Lo Nuestro a la Excelencia.