Latin GRAMMY 2024: Residente está nominado en la categoría Álbum del Año

Video Latin GRAMMY 2024 Ensayos día 2: Carin León, Carlos Vives, Juan Luis Guerra y más se preparan para la gran noche

La Academia Latina de la Grabación, comprometida a celebrar la música latina y sus creadores alrededor del mundo, celebrará el 25o aniversario de los Latin GRAMMY en Miami, la ciudad natal del evento, el 14 de noviembre y la transmisión comenzará a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

El 17 de septiembre se anunció la lista de nominados a esta importante ceremonia y Residente destacó con su presencia en tres de las 58 categorías.

Premios Latin GRAMMY 2024: Residente nominado a Álbum del Año

El rapero y compositor puertorriqueño se encuentra nominado en la categoría de Álbum del Año por 'Las Letras ya no Importan' junto a otras celebridades como Ángela Aguilar, Camilo, Karol G, Mon Laferte, Carín León y Shakira.

Residente también está nominado a Canción del Año por '313' y Mejor Video Musical Versión Corta, nuevamente por el tema ‘313’.

Latin GRAMMY 2024: Carlos Rivera, Ángela Aguilar y Joe Jonas confirmados para la gran fiesta

La ceremonia de los Latin GRAMMY 2024 contará con una constelación de artistas confirmados que engalarán su escenario. Marc Anthony, Oscar D' León, Alejandro Fernández, Carín León, David Bisbal, Ela Taubert, Elena Rose, Juan Luis Guerra, Joe Jonas, Jon Bon Jovi, The Warning, Luis Fonsi y Carlos Vives son algunos de ellos.

También se contará con la asistencia de Anitta, Becky G, Carlos Rivera, Danny Ocean, Emilia, Grupo Frontera, Kali Uchis, Leonel García, Pitbull, Reik, Ángela Aguilar y más.

Latin GRAMMY 2024: conductores de Noche de estrellas y otros detalles del preshow

El próximo jueves 14 de noviembre a las 7P/6C dará inicio Noche de Estrellas, el programa previo a la ceremonia de los Latin GRAMMY 2024, y podrás verlo a través de la señal de Univision, Galavisión, UNIMÁS y ViX.

Este preshow promete una velada inolvidable, llena de entrevistas a tus artistas favoritos, momentos detrás de cámaras y los mejores looks de la alformbra roja. En esta edición, los conductores de Noche de Estrellas serán Raúl de Molina, Clarissa Molina, Borja Voces y Chiquinquirá Delgado.

Latin GRAMMY 2024: ¿a qué hora son los premios?

La entrega número 25 de los Latin GRAMMY se llevará a cabo el próximo jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, en Florida. La ceremonia comenzará a las 8P/7C, pero podrás seguir la programación especial de Univision una hora antes.

Este año la ceremonia tendrá a Roselyn Sánchez como conductora y artistas como Alejandro Sanz, Gloria Estefan, Juanes, Chiquis y Pepe Aguilar, será los presentadores de categorías, performances y momentos especiales.

Es la tercera edición en que la gran fiesta se realizará en la ciudad de Miami y lo hará en el marco de la celebración por los cinco lustros dedicados a reconocer a los máximos exponentes de la música latina.

Latin GRAMMY 2024: ¿cómo ver en vivo la alfombra roja y la ceremonia?

A partir de las 7P/6C del próximo jueves 14 de noviembre, las señales de Univision, Galavisión y UNIMÁS comenzarán a transmitir en programa previo llamado Noche de Estrellas, en el que verás llegar al gran evento a tus artistas favoritos.

Una hora más tarde, a las 8P/7C, dará inicio la entrega de premios y los performances de los artistas invitados. El gran show tendrá una duración de tres horas.