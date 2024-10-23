Latin GRAMMY 2024: ¿Cómo y dónde comprar tickets para asistir a la entrega de premios?

Video Latin GRAMMY 2024: los mejores momentos de los ensayos con Luis Fonsi, Chiquis, entre otros

La Academia Latina de la Grabación anunció que el próximo 14 de noviembre se llevará a cabo la entrega de los premios Latin GRAMMY en la ciudad de Miami, Florida. El escenario será en el Kaseya Center y podrás seguir la transmisión a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Si quieres vivir la experiencia completa de los Latin GRAMMY descubrir a los ganadores de la lista de artistas nominados y disfrutar de los performances de los artistas del momento, te decimos cómo puedes obtener tickets para asistir a este gran evento.

PUBLICIDAD

¿Cómo asistir a los premios Latin GRAMMY 2024?

El jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami se realizará la entrega de los Latin GRAMMY 2024 y puedes conseguir tus boletos para ese gran evento siguiendo los siguientes pasos.

- Ingresa a la página oficial de Ticketmaster y busca el evento 25th Annual Latin GRAMMY Awards.

- O puedes seguir el siguiente enlace directo .

- Los precios para asistir a la gran fiesta de la música latina van desde los 200 a los 475 dólares, dependiendo el lugar que elijas.

No te quedes fuera y consigue tus tickets antes de que se agoten.





Latin GRAMMY 2024: Ángela Aguilar, Carlos Rivera y más artistas confirmados para el gran evento

La edición número 25 de los Latin GRAMMY tiene preparada una gran fiesta para todos sus espectadores, por lo que ya se anunció a sus artistas confirmados para cantar en la ceremonia.

Alejandro Fernández regresa al escenario de los Latin GRAMMY, premio que ya ha conseguido en tres ocasiones. En esta edición, 'El Potrillo' está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por el tema ‘Te Llevo en la Sangre’.

Carin León, ícono de la música regional mexicana moderna, también será parte del espectáculo en una ceremonia en donde está nominado en cuatro categorías . Carlos Vives, Persona de Año 2024, se subirá al escenario para deleitar a sus fans con su música.

David Bisbal, Ela Taubert, Elena Rose, Juan Luis Guerra, Carlos Rivera y Luis Fonsi serán otros de los artistas que deleitarán a sus fans en los Latin GRAMMY 2024.

PUBLICIDAD

Latin GRAMMY 2024: Roselyn Sánchez será la conductora y Pepe Aguilar figura como uno de los presentadores

Roselyn Sánchez estará al frente del festejo de los Latin GRAMMY 2024 como la conductora de la ceremonia. Será la séptima vez que la también actriz tenga un rol tan importante.

Alejandro Sanz, Andy García, Chiquis, Gloria Estefan, Goyo, Juanes, Julieta Venegas, Mon Laferte, Nathy Peluso, Pepe Aguilar y Rauw Alejandro serán las estrellas encargadas de presentar los premios, los números musicales y otras grandes sorpresas.

¿Dónde puedo ver los Latin GRAMMY 2024?



Si no puedes asistir de manera física a la fiesta, no te preocupes porque hay varias formas para que puedas verla estés donde estés.

La TV es tu primera opción y este año Univision, UNIMÁS y Galavisión empezarán a transmitir la alfombra roja con Noche de Estrellas, a partir de las 7P/6C y una hora después tendrá la entrega de premios.

Otra forma de seguir este evento es por la plataforma ViX la cual tendrá el especial Noche de Estrellas de manera gratuita, mientras que la gran fiesta solo estará disponible para suscriptores de su servicio Premium.

Acompáñanos en la edición 25 de un evento ya tradicional de la música latina en Estados Unidos. Los Latin GRAMMY te esperan el jueves 14 de noviembre.