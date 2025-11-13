Latin GRAMMY 2025: La lista de artistas ganadores
Ellos son los ganadores en las 60 categorías de Latin GRAMMY 2025, que se lleva a cabo este 13 de noviembre en Las Vegas.
Disfruta la transmisión en vivo de los Latin GRAMMY 2025 el jueves 13 de noviembre a las 8P/7C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, precedida por una antesala con Noche de Estrellas de una hora que comienza a las 7P/6C.
Actualización de la información en curso.
Video Noche de Estrellas Latin GRAMMY 2025
Latin GRAMMY 2025 se lleva a cabo este 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas y premia el talento de músicos, cantantes, productores y otros talentos relacionados con la música latina.
En esta 26a Entrega Anual de Latin GRAMMY se entregarán premios en 60 categorías. Los ganadores fueron elegidos mediante un proceso de votación realizado entre miembros de La Academia Latina de la Grabación.
Ellos son los ganadores de Latin GRAMMY 2025:
Mejor Álbum de Música Sertaneja
- 'Let's Go Rodeo' - Ana Castela
'José & Durval' - Chitãozinho & Xororó - GANADORES
- 'Obrigado Deus' - Léo Foguete
- 'Transcende (Ao Vivo / Deluxe)' - Lauana Prado
- 'Do Velho Testamento' - Tierry
Mejor Álbum de Música Norteña
- 'El Plan & Manuel Alejandro' - El Plan & Manuel Alejandro
- 'Pasado, Presente, Futuro' - La Energía Norteña
'La Lotería' - Los Tigres Del Norte - GANADORES
- '"V1V0"' - Alfredo Olivas
- 'Frente A Frente' - Pesado
Mejor Álbum de Música Tejana
- 'Imperfecto, Vol. 2' - El Plan
- 'Yo No Te Perdí' - Gabriella
- 'Reflexiones' - Grupo Cultura
- 'El Siguiente Paso (Live Session)' - Marian y Mariel
'Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo)' - Bobby Pulido - GANADOR
- '6' - Juan Treviño
Mejor Música para Medios Visuales
- 'Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)' - Pedro Osuna
'Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix)' - Camilo Sanabria - GANADOR
- 'El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix)' - Federico Jusid
- 'In The Summers' - Cabra
- 'Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix)' - Gustavo Santaolalla
Relacionados: