Latin GRAMMY 2025: La lista de artistas ganadores

Latin GRAMMY 2025 se lleva a cabo este 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas y premia el talento de músicos, cantantes, productores y otros talentos relacionados con la música latina.

En esta 26a Entrega Anual de Latin GRAMMY se entregarán premios en 60 categorías. Los ganadores fueron elegidos mediante un proceso de votación realizado entre miembros de La Academia Latina de la Grabación.



Ellos son los ganadores de Latin GRAMMY 2025:

Mejor Álbum de Música Sertaneja

'Let's Go Rodeo' - Ana Castela

'José & Durval' - Chitãozinho & Xororó - GANADORES

'Obrigado Deus' - Léo Foguete

'Transcende (Ao Vivo / Deluxe)' - Lauana Prado

'Do Velho Testamento' - Tierry

Mejor Álbum de Música Norteña

'El Plan & Manuel Alejandro' - El Plan & Manuel Alejandro

'Pasado, Presente, Futuro' - La Energía Norteña

'La Lotería' - Los Tigres Del Norte - GANADORES

'"V1V0"' - Alfredo Olivas

'Frente A Frente' - Pesado

Mejor Álbum de Música Tejana

'Imperfecto, Vol. 2' - El Plan

'Yo No Te Perdí' - Gabriella

'Reflexiones' - Grupo Cultura

'El Siguiente Paso (Live Session)' - Marian y Mariel

'Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo)' - Bobby Pulido - GANADOR

'6' - Juan Treviño

Mejor Música para Medios Visuales