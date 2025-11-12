Latin GRAMMY 2025: ellos son los artistas nominados a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Video Karol G derrochará talento y belleza en el escenario de Latin GRAMMY 2025

Además de los shows musicales —que este año contarán con 27 artistas—, el momento más esperado de Latin GRAMMY 2025 será la ceremonia de premiación, en la que se reconocerá el talento de músicos, cantantes, productores, compositores y demás involucrados en la industria musical.

Latin GRAMMY 2025: los artistas nominados a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Latin GRAMMY entregará premios en 60 categorías, entre las cuales se encuentra Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea. Ellos son los artistas que compiten por este galardón:

Iván Cornejo por ‘Mirada’

DannyLux por ‘Leyenda’

Grupo Firme por ‘Evolución’

Carín León por ‘Palabra De To’s (Seca’)

Tito Double P por ‘Incómodo’

Latin GRAMMY 2025: dónde ver gratis y en vivo los premios y la alfombra roja

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja con los deslumbrantes looks de las celebridades darán inicio a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación y los performances musicales comenzarán a las 8P/7C.

También puedes seguir la cobertura minuto a minuto en el liveblog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.

Latin GRAMMY 2025: así puedes ver el livestream con lo mejor del backstage

El livestream de Latin GRAMMY 2025 comenzará su transmisión a las 6:30P/5:30C con la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja, y continuará durante toda la ceremonia de premiación y los performances.

Disfruta Latin GRAMMY 2025 Backstage en las redes sociales de TelevisaUnivision: YouTube , Facebook , Instagram , TikTok y X , así como en la página web.

Latin GRAMMY 2025: ellos serán los hosts de la Noche Más Importante de la Música Latina

Latin GRAMMY 2025 contará con talentosos y carismáticos conductores, que estarán presentes en todos los momentos de este gran evento. La ceremonia de premiación estará a cargo del exitoso cantante Maluma y la deslumbrante actriz Roselyn Sánchez .