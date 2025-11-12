Latin GRAMMY 2025: ellos son los artistas nominados a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
Latin GRAMMY 2025 otorgará galardones en un total de 60 categorías. Entre estas se encuentra Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea y ellos son los artistas que están nominados.
Disfruta la transmisión en vivo de los Latin GRAMMY 2025 el jueves 13 de noviembre a las 8P/7C por Univision, Unimas, Galavision y VIX, precedida por una antesala con Noche de Estrellas de una hora que comienza a las 7P/6C.
Además de los shows musicales —que este año contarán con 27 artistas—, el momento más esperado de Latin GRAMMY 2025 será la ceremonia de premiación, en la que se reconocerá el talento de músicos, cantantes, productores, compositores y demás involucrados en la industria musical.
Latin GRAMMY 2025: los artistas nominados a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
Latin GRAMMY entregará premios en 60 categorías, entre las cuales se encuentra Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea. Ellos son los artistas que compiten por este galardón:
- Iván Cornejo por ‘Mirada’
- DannyLux por ‘Leyenda’
- Grupo Firme por ‘Evolución’
- Carín León por ‘Palabra De To’s (Seca’)
- Tito Double P por ‘Incómodo’
El jueves 13 de noviembre es el día de Latin GRAMMY 2025 y podrás disfrutarlo en vivo por medio de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.
El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja con los deslumbrantes looks de las celebridades darán inicio a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación y los performances musicales comenzarán a las 8P/7C.
También puedes seguir la cobertura minuto a minuto en el liveblog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.
Latin GRAMMY 2025 Backstage es el livestream que contará con entrevistas exclusivas y acceso al backstage de todo lo que ocurre con tus artistas favoritos, tanto antes como después de que suban a cantar al escenario o para recibir los galardones en las 60 categorías que se premiarán este año .
El livestream de Latin GRAMMY 2025 comenzará su transmisión a las 6:30P/5:30C con la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja, y continuará durante toda la ceremonia de premiación y los performances.
Disfruta Latin GRAMMY 2025 Backstage en las redes sociales de TelevisaUnivision: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y X, así como en la página web.
Latin GRAMMY 2025 contará con talentosos y carismáticos conductores, que estarán presentes en todos los momentos de este gran evento. La ceremonia de premiación estará a cargo del exitoso cantante Maluma y la deslumbrante actriz Roselyn Sánchez .
En cuanto a la antesala Noche de Estrellas, los presentadores serán: Alejandra Espinoza, Borja Voces, Chiqui Delgado y Raúl de Molina. Y para la conducción de Latin GRAMMY 2025 Backstage estarán: Migbelis Castellanos, Jomari Goyso y Marko.