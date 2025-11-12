TV SHOWS
TV SHOWS
latin grammy
Latin GRAMMY

Latin GRAMMY 2025: ellos son los artistas nominados a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Latin GRAMMY 2025 otorgará galardones en un total de 60 categorías. Entre estas se encuentra Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea y ellos son los artistas que están nominados.

Disfruta la transmisión en vivo de los Latin GRAMMY 2025 el jueves 13 de noviembre a las 8P/7C por Univision, Unimas, Galavision y VIX, precedida por una antesala con Noche de Estrellas de una hora que comienza a las 7P/6C.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Karol G derrochará talento y belleza en el escenario de Latin GRAMMY 2025

Además de los shows musicales —que este año contarán con 27 artistas, el momento más esperado de Latin GRAMMY 2025 será la ceremonia de premiación, en la que se reconocerá el talento de músicos, cantantes, productores, compositores y demás involucrados en la industria musical.

Latin GRAMMY 2025: los artistas nominados a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

PUBLICIDAD

Latin GRAMMY entregará premios en 60 categorías, entre las cuales se encuentra Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea. Ellos son los artistas que compiten por este galardón:

  • Iván Cornejo por ‘Mirada’
  • DannyLux por ‘Leyenda’
  • Grupo Firme por ‘Evolución’
  • Carín León por ‘Palabra De To’s (Seca’)
  • Tito Double P por ‘Incómodo’

Notas Relacionadas

Latin GRAMMY 2025: La lista completa de NOMINADOS en las 60 categorías

Latin GRAMMY 2025: La lista completa de NOMINADOS en las 60 categorías

Latin GRAMMY
15 min

Más sobre Latin GRAMMY

Karol G cantará en Latin GRAMMY 2025 y también está nominada en tres categorías
2 mins

Karol G cantará en Latin GRAMMY 2025 y también está nominada en tres categorías

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Jomari Goyso le ayuda a Migbelis a elegir su outfit para Noche de Estrellas
11:38

Latin GRAMMY 2025: Jomari Goyso le ayuda a Migbelis a elegir su outfit para Noche de Estrellas

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Iván Cornejo ofrecerá un show musical y además está entre los nominados
2 mins

Latin GRAMMY 2025: Iván Cornejo ofrecerá un show musical y además está entre los nominados

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Elena Rose, Morat y Kakalo se preparan para la gran noche
4:31

Latin GRAMMY 2025: Elena Rose, Morat y Kakalo se preparan para la gran noche

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Bad Bunny es el artista más nominado y también cantará en el escenario
3 mins

Latin GRAMMY 2025: Bad Bunny es el artista más nominado y también cantará en el escenario

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Carlos Rivera, Eduin Caz, Nicki Nicole y más famosos que entregarán los premios
2 mins

Latin GRAMMY 2025: Carlos Rivera, Eduin Caz, Nicki Nicole y más famosos que entregarán los premios

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: ellos serán los hosts de los premios, la red carpet, Noche de Estrellas y el livestream
3 mins

Latin GRAMMY 2025: ellos serán los hosts de los premios, la red carpet, Noche de Estrellas y el livestream

Latin GRAMMY
Todos los artistas que cantarán en Latin GRAMMY 2025, ¡son casi 30!
2 mins

Todos los artistas que cantarán en Latin GRAMMY 2025, ¡son casi 30!

Latin GRAMMY
Ella es Liniker, la artista trans que cantará y está nominada en Latin GRAMMY 2025
2 mins

Ella es Liniker, la artista trans que cantará y está nominada en Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025 Backstage: todo sobre el livestream de la alfombra roja y los premios
3 mins

Latin GRAMMY 2025 Backstage: todo sobre el livestream de la alfombra roja y los premios

Latin GRAMMY

Latin GRAMMY 2025: dónde ver gratis y en vivo los premios y la alfombra roja

El jueves 13 de noviembre es el día de Latin GRAMMY 2025 y podrás disfrutarlo en vivo por medio de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja con los deslumbrantes looks de las celebridades darán inicio a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación y los performances musicales comenzarán a las 8P/7C.

También puedes seguir la cobertura minuto a minuto en el liveblog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.

Notas Relacionadas

Todos los artistas que cantarán en Latin GRAMMY 2025, ¡son casi 30!

Todos los artistas que cantarán en Latin GRAMMY 2025, ¡son casi 30!

Latin GRAMMY
2 min

Latin GRAMMY 2025: así puedes ver el livestream con lo mejor del backstage

Latin GRAMMY 2025 Backstage es el livestream que contará con entrevistas exclusivas y acceso al backstage de todo lo que ocurre con tus artistas favoritos, tanto antes como después de que suban a cantar al escenario o para recibir los galardones en las 60 categorías que se premiarán este año .

PUBLICIDAD

El livestream de Latin GRAMMY 2025 comenzará su transmisión a las 6:30P/5:30C con la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja, y continuará durante toda la ceremonia de premiación y los performances.

Disfruta Latin GRAMMY 2025 Backstage en las redes sociales de TelevisaUnivision: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y X, así como en la página web.

Notas Relacionadas

Latin GRAMMY 2025: los artistas con más nominaciones de este año (Bad Bunny arrasó)

Latin GRAMMY 2025: los artistas con más nominaciones de este año (Bad Bunny arrasó)

Latin GRAMMY
5 min

Latin GRAMMY 2025: ellos serán los hosts de la Noche Más Importante de la Música Latina

Latin GRAMMY 2025 contará con talentosos y carismáticos conductores, que estarán presentes en todos los momentos de este gran evento. La ceremonia de premiación estará a cargo del exitoso cantante Maluma y la deslumbrante actriz Roselyn Sánchez .

En cuanto a la antesala Noche de Estrellas, los presentadores serán: Alejandra Espinoza, Borja Voces, Chiqui Delgado y Raúl de Molina. Y para la conducción de Latin GRAMMY 2025 Backstage estarán: Migbelis Castellanos, Jomari Goyso y Marko.

Notas Relacionadas

Latin GRAMMY 2025: Carlos Rivera, Eduin Caz, Nicki Nicole y más famosos que entregarán los premios

Latin GRAMMY 2025: Carlos Rivera, Eduin Caz, Nicki Nicole y más famosos que entregarán los premios

Latin GRAMMY
2 min
Relacionados:
Latin GRAMMYLatin GRAMMY 2025

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX