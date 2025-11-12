Karol G cantará en Latin GRAMMY 2025 y también está nominada en tres categorías

Video Karol G derrochará talento y belleza en el escenario de Latin GRAMMY 2025

Después del programa especial Noche de Estrellas y el paso de las celebridades por la alfombra roja, llegará el gran momento de la ceremonia de premiación y los inolvidables performances musicales en Latin GRAMMY 2025, el próximo 13 de noviembre.

Latin GRAMMY 2025: Karol G hará vibrar el escenario con su talento

La artista colombiana regresa al escenario de La Noche Más Importante de la Música Latina, pues será una de las cantantes que presentará un show musical en Latin GRAMMY 2025.

Karol G, quien ha redefinido la música latina al desempeñarse con éxito como cantante y compositora, sin duda pondrá a cantar y bailar al público presente con su estilo explosivo y lleno de sabor.

Karol G cantará en Latin GRAMMY 2025 Imagen Cortesía de La Academia Latina de la Grabación

Latin GRAMMY 2025: Karol G obtuvo tres nominaciones

Karol G no solo tendrá un performance musical en el escenario, también está entre los artistas nominados en Latin GRAMMY 2025

La guapa y talentosa artista compite en las siguientes categorías:

Grabación del Año por ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’

Canción del Año por el tema ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’

Mejor Canción Tropical por ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’

Latin GRAMMY 2025: dónde ver en vivo los premios y la alfombra roja

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja inician a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación y los shows musicales comienzan a las 8P/7C.

También puedes seguir la cobertura minuto a minuto en el liveblog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.

Latin GRAMMY 2025 tendrá un livestream por primera vez

La Noche Más Importante de la Música Latina contará con un livestream: Latin GRAMMY 2025 Backstage .

Esta transmisión en vivo tendrá entrevistas exclusivas y acceso al backstage de todo lo que ocurre en los pasillos con las celebridades, antes y después de que suban a cantar al escenario o para recibir los galardones en las 60 categorías que se premiarán este año.

El livestream de Latin GRAMMY 2025 comenzará a las 6:30P/5:30C con la llegada de los artistas y la alfombra roja. Continuará durante las tres horas que dura la ceremonia de premiación.

Podrás disfrutar Latin GRAMMY 2025 Backstage en las redes sociales de TelevisaUnivision: YouTube , Facebook , Instagram , TikTok y X , así como en la página web.

Latin GRAMMY 2025: todos los conductores del gran evento

Latin GRAMMY 2025 contará con la presencia de reconocidos presentadores, que cubrirán todos los momentos de La Noche Más Importante de la Música Latina.

La ceremonia de premiación estará a cargo del cantante Maluma y la actriz Roselyn Sánchez .

Al frente del programa especial Noche de Estrellas estarán: Alejandra Espinoza, Borja Voces, Chiqui Delgado y Raúl de Molina.