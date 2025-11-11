Latin GRAMMY 2025: Iván Cornejo ofrecerá un show musical y además está entre los nominados

Latin GRAMMY 2025 será una gran fiesta de la música latina, pues además de la antesala Noche de Estrellas, la alfombra roja con los mejores looks de las celebridades y la ceremonia de premiación, también habrá fabulosos shows musicales.

Latin GRAMMY 2025: Iván Cornejo subirá al escenario para cantar

Con apenas 21 años, Iván Cornejo se está convirtiendo en todo un fenómeno de la música regional mexicana.

Su particular estilo, en el que combina el regional mexicano con el rock alternativo y el indie, lo ha llevado a conquistar no solo a las generaciones más jóvenes, también al público de todas las edades.

En Latin GRAMMY 2025, Iván Cornejo se presentará en el escenario para deleitar al público con sus grandes éxitos.

Iván Cornejo cantará en Latin GRAMMY 2025 Imagen Cortesía de La Academia Latina de la Grabación

Latin GRAMMY 2025: Iván Cornejo también está nominado

Además de ofrecer un show musical, Iván Cornejo se encuentra en la lista de artistas nominados en Latin GRAMMY 2025. El cantautor estadounidense compite en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por ‘Mirada’.

Latin GRAMMY 2025: dónde ver en vivo los premios y la alfombra roja

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja inician a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación y los shows musicales comienzan a las 8P/7C.

También puedes seguir la cobertura minuto a minuto en el liveblog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.

Latin GRAMMY 2025 tendrá un livestream por primera vez

La Noche Más Importante de la Música Latina contará con un livestream: Latin GRAMMY 2025 Backstage .

Esta transmisión en vivo tendrá entrevistas exclusivas y acceso al backstage de todo lo que ocurre en los pasillos con las celebridades, antes y después de que suban a cantar al escenario o para recibir los galardones en las 60 categorías que se premiarán este año .

El livestream de Latin GRAMMY 2025 comenzará su transmisión a las 6:30P/5:30C con la llegada de los artistas y su paso por la red carpet. Después continuará durante las tres horas que dura la ceremonia de premiación.

Podrás disfrutar Latin GRAMMY 2025 Backstage en las redes sociales de TelevisaUnivision: YouTube , Facebook , Instagram , TikTok y X , así como en la página web.

Latin GRAMMY 2025: ellos serán todos los conductores del gran evento

Latin GRAMMY 2025 contará con una increíble plantilla de presentadores, que cubrirán todos los momentos de La Noche Más Importante de la Música Latina.

La ceremonia de premiación estará a cargo del exitoso cantante Maluma y la deslumbrante actriz Roselyn Sánchez.

Los encargados de conducir Noche de Estrellas serán:

Alejandra Espinoza

Borja Voces

Chiqui Delgado

Raúl de Molina

Los conductores de Latin GRAMMY 2025 Backstage serán: