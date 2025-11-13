TV SHOWS
Latin GRAMMY 2025

¡Latin GRAMMY 2025 ES HOY! A qué hora ver en vivo la red carpet, los premios y los shows musicales

Latin GRAMMY 2025 se celebra este 13 de noviembre en Las Vegas. Te compartimos a qué hora inicia Noche de Estrellas, la alfombra roja y la ceremonia de premiación; dónde verlo en vivo y en streaming, la lista de nominados, los artistas que cantarán, el live blog minuto a minuto y mucho más.

Disfruta la transmisión en vivo de los Latin GRAMMY 2025 el jueves 13 de noviembre a las 8P/7C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, precedida por una antesala con Noche de Estrellas de una hora que comienza a las 7P/6C.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Noche de Estrellas Latin GRAMMY 2025

¡Hoy es la gran noche! Latin GRAMMY 2025 se lleva a cabo este 13 de noviembre y hay muchas sorpresas preparadas: cerca de 30 artistas cantarán en el escenario, por primera vez habrá un livestream con contenido exclusivo y mucho más.

Latin GRAMMY 2025: a qué hora inician Noche de Estrellas, el livestream, la alfombra roja y los premios

La Noche Más Importante de la Música Latina inicia con el livestream Latin GRAMMY 2025 Backstage a las 6:30P/5:30C. Aquí podrás ver la llegada de los artistas, su paso por la alfombra roja, entrevistas exclusivas y todo lo que ocurre detrás del escenario.

A las 7P/6C comienza el programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja. En cuanto a la ceremonia de premiación y los shows musicales, empiezan a las 8P/7C.

También puedes seguir la cobertura minuto a minuto por medio del live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision y las redes sociales oficiales.

Latin GRAMMY 2025: cómo ver en vivo los premios y la alfombra roja

Latin GRAMMY

Disfruta en vivo la alfombra roja y la ceremonia de premiación de Latin GRAMMY 2025 en:

Latin GRAMMY 2025 también se puede ver en streaming

Además de la televisión, el livestream y las redes sociales, podrás ver Latin GRAMMY 2025 en vivo a través de ViX, el mejor servicio de streaming en español.

Latin GRAMMY 2025: la lista de los artistas nominados

Este año, Latin GRAMMY otorgará galardones en un total de 60 categorías que reconocen el talento de músicos, cantantes, productores y demás personas relacionadas con la escena musical.

Aquí puedes conocer la lista completa de artistas nominados en Latin GRAMMY 2025.

Latin GRAMMY 2025: los artistas que subirán al escenario para cantar

Latin GRAMMY 2025 contará con la presencia de 27 artistas, quienes ofrecerán inolvidables shows musicales. Algunos de estos cantantes son: Bad Bunny, Christian Nodal, Karol G, Rauw Alejandro, Grupo Frontera, Carlos Santana, Carín León, Aitana, Iván Cornejo, entre otros.

Para conocer la lista completa de los artistas que cantarán en el escenario de Latin GRAMMY 2025, da clic aquí.

Ellos serán los hosts de Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY 2025 contará con talentosos y carismáticos presentadores: Maluma y Roselyn Sánchez serán los encargados de conducir La Noche Más Importante de la Música Latina.

En cuanto a Noche de Estrellas, la antesala de Latin GRAMMY 2025, los hosts serán: Alejandra Espinoza, Borja Voces, Chiqui Delgado y Raúl de Molina.

Finalmente, la conducción de Latin GRAMMY 2025 Backstage (el livestream) quedará a cargo de Migbelis Castellanos, Jomari Goyso y Marko.

