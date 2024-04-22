Latin American Music Awards: Romeo Santos está nominado en la categoría Artista Del Año

La entrega de los Latin American Music Awards tendrá a los artistas del momento y será el día en que sabremos quiénes serán los grandes ganadores. Mientras tanto repasemos las posibilidades que tiene Romeo Santos de llevarse una o más estatuillas.

El intérprete está nominado este año a cinco de las 27 categorías que este año integran la lista de artistas nominados : Artista Del Año, Canción Del Año, Gira Del Año, Mejor Artista – Tropical y Mejor Canción – Tropical.

En Artista Del Año está nominado con Bad Bunny, Carin León, Eslabón Armado, Feid , Fuerza Regida , Karol G, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Shakira. Todas grandes figuras, pero solo una se llevará el premio de acuerdo al voto del público.

Su tema ‘Solo Conmigo’ está nominado además a Canción Del Año y Mejor Canción Tropical, mientras que el ‘Fórmula, Vol. 3 Tour’ participan en Gira del Año donde también están nominados ‘Doble P Tour 2023’ de Peso Pluma, ‘Luis Miguel Tour 2023’ de Luis Miguel, ‘Mañana Será Bonito Tour’ de Karol G y ‘Soy Rebelde Tour’ RBD.

Latin American Music Awards 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora es la celebración?



Prepárate para no perderte ningún detalle de esta premiación el jueves 25 de abril. La fiesta se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, ciudad que recibirá a todos los invitados, nominados y artistas confirmados para actuar.

La cita será a partir de las 7P/6C por la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX con los detalles de la alfombra roja, y una hora después iniciará la celebración y entrega de premios. La premiación será conducida por Alejandra Espinoza, Carlos Ponce, Thalía y de último momento se anunció la presencia de Becky G como cuarta host de esta celebración que tiene como lema 'We Speak Música'.

En cuanto a la lista de artistas confirmados para actuar , es extensa y con grandes artistas como Marc Anthony, Carin León, Thalía, Morat, Ryan Castro, Nacho, Zhamira Zambrano, Los 2 de la S, AB Quintanilla, Farruko, Peso Pluma y muchos más.

Será una noche con increíbles performances y estrenos mundiales en el escenario, así como de homenajes pues Banda MS y Ricardo Montaner recibirán el Latin AMA Legacy, mientras que Yandel el Latin AMA Pioneer.

¿Qué es Noche de Famosos? El show previo de los Latin American Music Awards 2024



La antesala de la premiación se llamará Noche de Famosos y se tratará de un espacio en el que, por primera vez, se podrá ver la realidad de todo lo que pasa tras bambalinas. Estará conducido por Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y Yayis Villarreal. Como invitada especial tendrá a la influencer Wendy Guevara.

Iniciará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX y el público tendrá acceso al punto donde llegarán las estrellas, el backstage, los pasillos, etc. Contará con un Fashion 360 y el Step & Repeat, para mostrar todo lo relacionado a la moda que esa noche vestirán los invitados.

Latin American Music Awards 2024: ¿Cómo ver la transmisión en vivo?



Puedes asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir tus boletos para ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año. Apresúrate porque las localidades se acaban.

Si no puedes acudir a Las Vegas podrás ver todo lo que sucede alrededor de esta fiesta en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Además, del lunes 22 y hasta el jueves 25 de abril disfruta de los livestreams que habrá en YouTube y las redes sociales de Univision y Latin LAMAs con información exclusiva del evento e imágenes backstage. Consulta los horarios AQUÍ .