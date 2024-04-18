Latin American Music Awards 2024: Feid está nominado en la categoría Artista Del Año

Este 2024 será muy emocionante para el colombiano Feid, también conocido como Ferxxo, quien ha sido nominado en los Latin American Music Awards 2024 en la categoría de Artista Del Año.

Feid es considerado uno de los artistas más versátiles pues no solo compone sino que también experimenta con sonidos como el vallenato y EDM. Antes de ser conocido como intérprete, Feid destacó en la música urbana por ser el compositor de grandes éxitos como 'Ginza', 'Sigo extrañándote' de J Balvin, 'Secretos' de Reykon, y '¿Qué tiene?' de Ximena Sariñana.

Bajo el alterego de Ferxxo, el reggaetonero dio a conocer su propuesta como cantante, recientemente saltó a la fama con su penúltimo álbum 'Feliz cumpleaños Ferxxo, te pirateamos el álbum'.

Este año, Feid ha logrado un total de 12 nominaciones en 11 categorías en los Latin AMAs. Entre estas nominaciones se incluyen: Artista del Año, Canción Del Año, Colaboración Crossover Del Año y Mejor Canción – Urbano por 'Yandel 150' en colaboración con Yandel. También destaca en Álbum Del Año y Colaboración Del Año por 'Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum', Artista Streaming Del Año, Artista Global Latino del Año, Canción Global Latina del Año por 'Classy 101' en colaboración con Young Miko, Mejor Artista – Urbano, Mejor Colaboración - Urbano por 'Classy 101' y 'Hey Mor' en colaboración con Ozuna.

Latin AMAs 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será la ceremonia?

El jueves 25 de abril, prepárate para unirte a la celebración en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. Este evento reunirá a una multitud de invitados, artistas que se presentarán, nominados y aficionados de la música.

La velada será dirigida por cuatro figuras destacadas en el mundo del entretenimiento: Thalía, Alejandra Espinoza, Becky G y Carlos Ponce. La transmisión en vivo comenzará a las 7P/6C a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Este año, los Latin American Music Awards 2024 cuentan con una lista de nominados compuesta por 27 categorías, una más que en 2023, y 76 artistas forman parte de ella.

Latin AMAs 2024: Famosos que actuarán en la fiesta y los más nominados

En cuanto a la música, la novena edición de los Latin American Music Awards 2024 contará con la presencia de varios artistas destacados. Marc Anthony, Carin León, Farruko, Peso Pluma, y Thalía, quien además será la conductora de los Latin AMAs 2024, se presentarán en vivo en el escenario. También actuarán AB Quintanilla, Banda MS, Danny Ocean, entre otros.

Feid y Peso Pluma lideran este año las nominaciones con 12 cada uno. Mientras que Bad Bunny y Grupo Frontera, con 11 cada uno, y las colombianas Karol G y Shakira, con 9 cada una.

Latin AMAs 2024: ¿Quiénes recibirán el Latin AMA Pioneer y el Latin AMA Legacy en la celebración?

Por su notable legado musical, Banda MS será reconocida con el premio Latin AMA Legacy, pues ha dejado una huella en la música banda con su frescura, modernidad y creatividad. Además de contar con 4 Latin AMAs en su haber, este 2024 la agrupación está nominada en la categoría Mejor Colaboración Regional Méxicano por el tema ‘Pa’ Olvidarme De Tus Besos’ junto a Lenin Ramírez.

Ricardo Montaner será honrado con el Latin AMA Legacy por su legado, ya que es uno de los más reconocidos en todo el mundo de habla hispana y uno de los más importantes exponentes de la música latina.

Yandel recibirá el Latin AMA Pioneer. El reggaetonero, en esta edición, tiene cuatro nominaciones, tres de ellas por el tema ‘Yandel 150’ en las categorías Canción Del Año, Colaboración Del Año y Mejor Canción – Urbano. Gracias al tema ‘Borracho y Loco’ junto a Myke Towers, Yandel está nominado a Mejor Colaboración – Urbano.

Latin AMAs 2024: Noche de Famosos todo los detalles y dónde comprar tus boletos para la fiesta

Noche de Famosos promete ser una experiencia inolvidable, llena de música, moda y mucho más. Aquí tendrás la oportunidad única de ver lo que sucede detrás de cámaras, desde la llegada de las estrellas hasta el ajetreo y bullicio del backstage y los camerinos.

La antesala de los Latin AMAs 2024 estará a cargo de Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra, y la experta en moda, Yayis Villarreal. Durante una hora de transmisión, estos famosos compartirán detalles e información exclusiva de la ceremonia.