Latin American Music Awards 2024: Bad Bunny está nominado en la categoría Artista Del Año

Gracias a su talento y dedicación Bad Bunny ha sido nominado en la categoría de Artista Del Año en los Latin American Music Awards 2024. Sus últimos cuatro álbumes discográficos, 'YHLGMDLG', 'Las Que No Iban a Salir', 'El Último Tour del Mundo' y 'Un Verano Sin Ti', lo han catapultado a la fama y lo han posicionado en la industria musical.

En 2022, Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista en ganar más de 100 millones de dólares en un solo mes gracias a su gira World Hottest Tour, con la que recorrió 14 países.

Este 2024 parece ser otro gran año para el 'Conejo Malo', el puertorriqueño ha obtenido 12 nominaciones a los Latin AMAs, destacándose no sólo por sus colaboraciones sino también por su más reciente álbum, 'Nadie Sabe lo que Va a Pasar Mañana'.

Bad Bunny compite en varias categorías, incluyendo Artista del Año, Canción Del Año, Colaboración Del Año, Canción Global Latina del Año por 'UN X100TO' en colaboración con Grupo Frontera, Álbum Del Año por 'Nadie Sabe lo que Pasará Mañana'. También está nominado en las categorías de Artista Streaming Del Año, Artista Global Latino del Año, Mejor Artista – Urbano, Mejor Álbum – Urbano, Mejor Canción – Urbano por 'Where She Goes' y Mejor Colaboración- Urbano por 'Me porto bonito' con Chencho Corleone.

Latin AMAs 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será la ceremonia?

El jueves 25 de abril prepárate para ser parte de la gran fiesta de los Latin American Music Awards 2024 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Esta noche promete ser inolvidable, contará con la presencia de invitados especiales, grandes performances además de los nominados y por supuesto el público asistente

Los anfitriones de la noche serán cuatro grandes y reconocidos artistas en el mundo del entretenimiento: Thalía, Alejandra Espinoza, Becky G y Carlos Ponce.

La transmisión en vivo comenzará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. No te pierdas todos los detalles de la alfombra roja, la moda y los momentos destacados de esta celebración.

Este año, la lista de nominados incluye 27 categorías, una más que en 2023, y cuenta con la participación de 76 artistas.

Latin AMAs 2024: ¿Quiénes son los más nominados?

En cuanto a los artistas más nominados en los Latin American Music Awards 2024, Feid y Peso Pluma lideran la lista con 12 nominaciones cada uno. Detrás le siguen Bad Bunny y Grupo Frontera con 11 nominaciones cada uno, mientras que Karol G y Shakira con 9 nominaciones cada una.

Este año, los Latin American Music Awards 2024 entregarán el Latin AMA Pioneer y Latin AMA Legacy a tres grandes figuras de la música latina. Banda MS recibirá el galardón Latin AMA Legacy en reconocimiento a su impresionante legado musical, mientras que Ricardo Montaner será honrado con el mismo premio por su contribución a la música latina.

Por otro lado, Yandel recibirá el Latin AMA Pioneer, reconociéndolo como un pionero del género urbano.

Latin AMAs 2024: Todos los detalles de Noche de Famosos

Con Noche de Famosos tendrás la oportunidad de ver lo que sucede tras bambalinas en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Además podrás ver desde la llegada de las estrellas, el backstage hasta los pasillos de los camerinos, y más.

La antesala de los Latin AMAs 2024 contará con la presencia de tres conductores: Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra, y la experta en moda, Yayis Villarreal. Durante una hora de transmisión, compartirán detalles e información exclusiva con la audiencia.

Latin AMAs 2024: Qué artistas actuarán en la celebración a la música latina

Para la novena edición de los Latin American Music Awards 2024 varios artistas destacados se presentarán en vivo el escenario del MGM Grand Garden Arena. Entre ellos se encuentran Marc Anthony, Carin León, Farruko, Peso Pluma, y Thalía, quien además será la conductora de los Latin AMAs 2024. También actuarán AB Quintanilla, Banda MS, Danny Ocean, entre otros.

Si deseas ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año, puedes asistir al MGM Grand Garden Arena. Adquiere tus boletos lo antes posible, ya que las localidades se están agotando. ¡No pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única!