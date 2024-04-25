Latin AMAs 2024: conoce a todos los artistas, presentaciones musicales y estrenos mundiales que podrás ver en vivo

Esta noche es la novena entrega de los Latin American Music Awards y el lema ‘We Speak Música’ resonará por todo lo alto en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, lugar donde artistas, invitados y el público se reunirán para ser testigos de esta celebración bilingüe (español e inglés), siendo la primera de su tipo en mezclar dos idiomas.

Sigue el minuto a minuto de los Latin AMAs 2024 en el Liveblog

Por fin sabremos el resultado de las votaciones del público, quien fue el responsable de elegir a los ganadores de las 27 categorías que este año integraron la lista de nominados . También resolveremos la gran incógnita: quién será el artista que se lleve más galardones a casa. Recordemos que las nominaciones este año estuvieron encabezadas por Feid y Peso Pluma con 12 candidaturas , cada uno.

Latin American Music Awards: ¿A qué hora inicia la transmisión en vivo desde Las Vegas?



Este jueves 25 de abril , a partir de las 7P/6C iniciará la transmisión en vivo por televisión, pero desde las 6:30P/5:30C podrás disfrutar de la experiencia digital ‘segunda pantalla’ la cual te dará acceso a todos los detalles backstage.

En punto de las 7P/6C por las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX iniciará el especial Noche de Famosos , conducido por Migbelis Castellanos, Amara La Negra, Roberto Hernández, Yayis Villarreal y la influencer Wendy Guevara.

Se trata de un espacio donde, por primera vez, observarás la realidad de todo lo que pasa tras bambalinas, la llegada de los artistas, camerinos y contará con un Fashion 360 y Step & Repeat para que no te pierdas detalle de la moda que esa noche vestirán los invitados.

La entrega de premios comenzará una hora después, a las 8P/7C y estará conducida por Thalía, Becky G, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce .

Latin American Music Awards 2024: Artistas confirmados, estrenos mundiales y colaboraciones únicas



Para esta edición se tiene un elenco de más de 30 artistas están confirmados y cada uno promete hacer reventar el MGM Grand Garden Arena con su talento y música.

Tendremos figuras consagradas de la música latina, pero también será la oportunidad de ver el debut en este escenario de nuevos talentos como Yng Lvcas, Chino Pacas, Gabito Ballesteros, Venesti, Zhamira Zambrano y Milo Beat.

Prepárate para ver los performances que, por primera vez en televisión, presentarán:

- Anitta con un súper musical para ‘Double Team,’ junto a Brray.

con un súper musical para ‘Double Team,’ junto a Brray. Becky G cantará por primera vez en TV su éxito ‘Mercedes’ a lado de Oscar Maydon .

cantará por primera vez en TV su éxito ‘Mercedes’ a lado de . Feid estrenará su más reciente colaboración ‘Fecha’ con Yandel .

estrenará su más reciente colaboración ‘Fecha’ con . Peso Pluma se presentará con Arcángel con el tema ‘Peso Completo’.

se presentará con con el tema ‘Peso Completo’. Carin León estrenará en TV su tema ‘Cuando La Vida Sea Un Trago’.

estrenará en TV su tema ‘Cuando La Vida Sea Un Trago’. Farruko cantará junto a Ky-Mani Marley ‘Rasta Reggae (Jamming)’ y presentará por primera vez en TV su canción ‘Confía’.

cantará junto a ‘Rasta Reggae (Jamming)’ y presentará por primera vez en TV su canción ‘Confía’. Mora y Wisin cantarán por primera vez en TV ‘Bien Loco’.

y cantarán por primera vez en TV ‘Bien Loco’. Sech, Dímelo Flow, Justin Quiles, Dalex y Lenny Tavárez presentarán una colaboración inédita de The Academy.

En cuanto a lanzamientos mundiales que Latin AMAs 2024 tendrá se encuentran:

Anitta cantará en exclusiva su nuevo sencillo ‘Grip’.

cantará en exclusiva su nuevo sencillo ‘Grip’. Noel Schjaris y Jennifer Nettles con su colaboración en el tema ‘Love’s Still Here’.

y con su colaboración en el tema ‘Love’s Still Here’. Thalía lanzará un nuevo sencillo.

lanzará un nuevo sencillo. Marc Anthony estrenará a nivel mundial ‘Ale Ale’.

Los tres homenajes de la noche contarán con grandes performances y la presencia de grandes invitados:

El Latin AMA Pioneer que recibirá Yandel contará con la participación de Feid .

contará con la participación de . Para el Latin AMA Legacy de Ricardo Montaner subirán al escenario Manuel Medrano, Silvestre Dangond y DJ Adoni .

subirán al escenario . La Banda MS celebrará su Latin AMA Legacy con un número especial acompañados de AB Quintanilla y Los 2 de la S.

Latin American Music Awards 2024: ¿Cómo ver en vivo el backstage y la entrega de premios?



Son muchas las opciones que tendrás para ver en vivo todo lo que pasa alrededor de la celebración. Se ha dispuesto de un gran equipo técnico y humano para que tengas acceso exclusivo a prácticamente todos los rincones del MGM Grand Garden Arena.

· La experiencia digital de ‘Segunda Pantalla’ iniciará a las 6:30P/5:30C y durará hasta el final de la noche, podrás verla en el canal de YouTube de Univision y UNIMÁS, la pagina oficial Latinlamas.com y las redes sociales de Univision y LatinAMAs.

· Las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión comenzarán la transmisión en vivo a las 7P/6C de Noche de Famosos y a las 8P/C la entrega de premios.

· La plataforma de streaming ViX se une a esta cobertura y tendrá en su versión gratuita la transmisión de Noche de Famosos y para suscriptores la entrega de premios.



No te pierdas el liveblog disponible en nuestra página oficial Latinamas.com con información de la ceremonia, los preparativos, ensayos. Tendrá todo lo necesario para hacerte sentir parte de la fiesta desde tu dispositivo.

En la página de Latin LAMAs también encontrarás fotos, videos y artículos especiales sobre los nominados, para que estés bien informado.

No podemos olvidar el Ranking de Ganadores, el cual mostrará los nombres de los artistas que fueron elegidos para llevarse los galardones de las 27 categorías.

No hay pretexto para que te pierdas cada detalle de esta celebración ¡Te esperamos!