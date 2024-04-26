Encuentros épicos y estrenos mundiales marcan los Latin AMAs

Revive los momentos más emocionantes y las actuaciones estelares de la novena edición de los Latin AMAs 2024. ¡No te pierdas los instantes que hicieron historia en esta espectacular gala!

PUBLICIDAD

1.Thalía y Wendy Guevara no pueden evitar emocionarse al encontrarse por primera vez



En Noche de Famosos, la antesala de los Latin AMAs, Wendy no pudo contener su alegría y emoción al entrevistar a Thalía, quien tampoco escatimó los halagos hacia la influencer. "Mi amor, te amo. Estoy tan feliz de que estemos juntas, finalmente se nos hizo".

Wendy, con su característico sentido del humor, respondió: "Thalía, ¿qué ocupas? Un agüita, lo que tú quieras, hermana". Durante la charla, Thalía le prometió a Wendy darle algunos consejitos para mejorar su inglés, añadiendo con humor: "Mira, si yo era María la del Barrio, yo te voy a quitar tu barrio; las dos tenemos barrio y a mucha honra".

Carin León y Wendy se reencontraron en los Latin AMAs, y la química entre ellos fue evidente. El cantante de regional mexicano se mostró encantado de volver a ver a la influencer con quien comparte una sólida amistad: "Ya tenemos rato de conocer a Wendy, aparte somos muy fans de lo que hace". Wendy recordó con humor cuando Carin cantó el tema 'La Primera Cita', bromeando diciendo que siente que esa canción ya es de ella. De manera jocosa, le pidió que por favor le pase las regalías.

2. Peso Pluma y Eslabón Armado suben a recoger un premio juntos por primera vez



Por primera vez Peso Pluma y Eslabón Armado se unieron en el escenario a recoger su primer premio juntos. El intérprete y la banda de corridos tumbados se llevaron el galardón a Mejor Colaboración - Regional Mexicano por su canción 'Ella Baila Sola'. Eslabón Armado expresó su gratitud diciendo: "Le agradezco todos los días por esta canción que fue como un himno nacional; estoy muy contento y agradecido". Mientras que Peso Pluma añadió: "No tengo mucho que decir, solo que vivan los corridos, ¡que viva México!".

PUBLICIDAD

Peso Pluma fue aclamado con aplausos y porras al recibir el premio por Mejor Álbum - Regional Mexicano por su producción 'Génesis' en los Latin AMAs. El originario de Jalisco, expresó su profundo agradecimiento: "Solo quiero agradecer tanto cariño que le han mostrado a los corridos y al proyecto de Peso Pluma. En especial, a mis fanáticos, quienes han impulsado esta ola de los corridos y nos han permitido hacer la música más grande".

Peso Pluma y Arcángel debutaron en los Latin AMAs interpretando por primera vez en televisión su canción 'Peso Completo'.

3.Yandel agradece a Wisin al recibir el Latin AMA Pioneer



En una noche llena de emociones y reconocimientos, Yandel fue galardonado con el Latin AMA Pioneer. "Yo soy fanático de todos ustedes. Gracias a mi equipo de trabajo y a todos los artistas y compañeros que han colaborado conmigo. En especial, a mi compañero de muchas batallas, mi amigo Wisin. Te amo con todo mi corazón. Ambos hemos sido bendecidos, y con nuestra nueva carrera como solistas, es una bendición.

Yandel se presentó en vivo en los Latin AMAs, interpretando temas como 'Te Suelto el Pelo', 'Permíteme', 'Dembow', 'Encantadora' y 'Yandel 150', acompañado en el escenario por Feid, Farruko & Jay Wheeler.

4. Anitta enciende los Latin AMAs con sensual performance



Sin duda, la cantante brasileña Anitta siempre sabe cómo cautivar al público, en esta ocasión levantó suspiros y aplausos con los temas 'Double Team' y 'Sabana', canciones que hicieron vibrar a todos en los presentes.

PUBLICIDAD

La talentosa brasileña deslumbró con sus inigualables movimientos de cadera mientras interpretaba los temas 'Double Team' y 'Sabana' junto a Brray.

5.Thalía estrena nuevo tema en los Latin AMAs



Thalía no solo destacó como una de las conductoras principales de los Latin AMAs, sino que también deslumbró sobre el e

scenario al presentar y estrenar su nuevo sencillo 'Te Va a Doler', tema que se desprende de su más reciente álbum 'A Mucha Honra'.

6. Becky G brilla como anfitriona y artista en los Latin American Music Awards 2024



Becky G además de ser una de las anfitrionas n los Latin American Music Awards 2024, la cantante dejó su huella musical con una presentación especial. Junto al prometedor representante del regional mexicano, Oscar Maydon, interpretaron su colaboración más reciente, 'Mercedes'.

6. Cristian Chávez agradece a los fans de RBD en tres idiomas



Christian Chávez recogió el premio Gira Del Año por Rebelde Tour, un reconocimiento que celebró agradeciendo a sus seguidores en tres idiomas: inglés, portugués y español.

El integrante de RBD expresó su gratitud de manera especial hacia la comunidad latina: "Gracias a la gente latina, somos lo máximo, estamos aquí para quedarnos". Además, subrayó la importancia de recordar que el pasado es el presente, un mensaje que resalta la continuidad y el impacto de la carrera de la agrupación mexicana.

7. Banda MS recuerda sus orígenes al recibir el Latin AMA Legacy



Banda MS recibió el Latin AMA Legacy de manos de Eslabón Armado y Joss Favela. La banda de Mazatlán, Sinaloa recordó sus humildes comienzos, donde su sueño era llevar la música mexicana a cada rincón del mundo.

PUBLICIDAD

La agrupación se conmovió al ver cómo artistas de renombre mundial reconocían y valoraban el legado de su música. Aunque sienten que todavía están en la lucha y no han alcanzado la meta final, agradecieron profundamente a sus fans y familias por su apoyo durante estos 21 años .

Banda MS subió al escenario y junto a Carín León y Los 2 de la S, interpretaron éxitos como 'Tu Perfume', 'Somos lo que somos', 'Ojos Cerrados' y 'Es viernes'. Además, AB Quintanilla se unió al espectáculo con una participación especial.

8. Ricardo Montaner recibe el Latin AMA Legacy



Ricardo Montaner recibió de manos de Thalía el Latin AMA Legacy. Al subir al escenario, el cantante venezolano agradeció a Dios, afirmando que ha cumplido todas las promesas que le ha hecho. Reconoció el apoyo inquebrantable de su esposa desde el inicio de su carrera y el respaldo constante de sus hijos.

El cantante deslumbró en su presentación en vivo en los Latin AMAs, donde compartió escenario con Thalia, Manuel Medrano y Silvestr

e Dangond. Juntos, ofrecieron una actuación memorable interpretando éxitos como 'Yo Que Te Amé', 'La Cima del Cielo' y 'Vamos Pa' la Conga', cautivando al público con su talento y carisma.

9. Farruko y Ky-Mani Marley reviven la magia de Bob Marley en los Latin AMAs



Farruko sorprendió al público de los Latin AMAs al subir al escenario y encender los ánimos con un vibrante cover del legendario Bob Marley 'Rasta Reggae', mismo que interpretó al lado Ky-Many Marley, hijo del legendario músico jamiquino.

PUBLICIDAD

10. Marc Anthony estrena nuevo tema en los Latin AMAs 2024



Marc Anthony deslumbró al público en los Latin AMAs 2024 con una espectacular presentación en vivo en la que estrenó mundialmente el tema, 'Ale Ale'. Su actuación en el escenario fue aclamada por los asistentes, consolidando una vez más su posición como una de las estrellas más destacadas de la música latina.

El puertorriqueño estuvo nominado en esta edición en Mejor Artista - Tropical y Mejor Colaboración - Tropical.