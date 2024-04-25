Latin American Music Awards 2024: Myke Towers está nominado a Canción Del Año

Myke Towers ha logrado una destacada presencia en los Latin American Music Awards 2024 con cuatro nominaciones. El cantante y compositor puertorriqueño ha capturado la atención con su más reciente lanzamiento 'La Vida Es Una', una colaboración con figuras prominentes del género urbano como Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin, entre otros.

PUBLICIDAD

Una de las canciones destacadas de este álbum, 'LALA', ha acumulado más de un millón de reproducciones en YouTube, evidenciando el éxito y la popularidad del intérprete.

Este año, Myke Towers se encuentra nominado en cuatro categorías de los Latin AMAs: Canción Del Año, Canción Global Latina del Año, Mejor Canción – Urbano por el tema 'LALA' y Mejor Colaboración – Urbano por 'Borracho y loco' ft Yandel.

Latin AMAS 2024: Los artistas más nominados, premiaciones especiales y más

Con 27 categorías, una más que en 2023, y la participación de 76 talentosos artistas, la noche de los Latin AMAs 2024 promete estar llena de emociones. Feid y Peso Pluma encabezan la lista de nominados este año con 12 nominaciones cada uno, seguidos de cerca por Bad Bunny, Grupo Frontera, Karol G y Shakira con 11 y 9 nominaciones respectivamente.

Este año, el reconocimiento Latin AMA Legacy será para la destacada agrupación Banda MS y el cantante Ricardo Montaner. Ambos artistas han dejado una huella imborrable en el mundo de la música latina.

Mientras que Yandel será honrado con el premio Latin AMA Pioneer, con cuatro nominaciones en esta edición. Su colaboración ‘Borracho y Loco’ con Myke Towers también está nominada a Mejor Colaboración – Urbano.

PUBLICIDAD

Latin AMAs 2024: Dónde ver y a qué hora será la premiación

Prepárate para sumergirte en una noche de estrellas y celebración el jueves 25 de abril en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. Los Latin American Music Awards 2024 prometen ser un evento inolvidable, con una multitud de invitados, artistas, nominados y aficionados de la música.

La velada estará bajo la conducción de Thalía, Alejandra Espinoza, Becky G y Carlos Ponce, tres figuras destacadas en el mundo del entretenimiento. La transmisión en vivo dará inicio a las 7P/6C a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Prepárate para sumergirte en una noche de estrellas y celebración el jueves 25 de abril en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. Los Latin American Music Awards 2024 prometen ser un evento inolvidable, con una multitud de invitados, artistas, nominados y aficionados de la música.

La velada estará bajo la conducción de Thalía, Alejandra Espinoza, Becky G y Carlos Ponce, tres figuras destacadas en el mundo del entretenimiento. La transmisión en vivo dará inicio a las 7P/6C a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Noche de Famosos será una experiencia única, donde tendrás la oportunidad de descubrir lo que sucede detrás de cámaras, desde la llegada de las estrellas hasta el ajetreo del backstage.

La antesala de los Latin AMAs 2024 estará a cargo de Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y la experta en moda, Yayis Villarreal, quienes compartirán detalles e información exclusiva de la ceremonia.

PUBLICIDAD

En cuanto a la música, la novena edición contará con la presencia de artistas de renombre como Marc Anthony, Carin León, Farruko, Peso Pluma y la propia Thalía, quien también será la conductora del evento.

Las actuaciones de AB Quintanilla, Banda MS, Danny Ocean y más, asegurarán una noche llena de ritmo y talento.

Si no quieres perderte una de las premiaciones más esperadas del año, asegúrate de adquirir tus boletos para el MGM Grand Garden Arena cuanto antes.

¡No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la magia de los Latin American Music Awards 2024!