Latin American Music Awards 2024: ¿Quiénes están nominados a Artista Global Latino Del Año?

Los Latin American Music Awards 2024 preparan una gran celebración y tendrán a los artistas del momento en su escenario. El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, será la sede este jueves 25 de abril . Recuerda que solo Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX tendrán a detalle los preparativos y la fiesta principal. ¡No te la pierdas!

Esta novena edición la lista de nominados cuenta con 27 categorías y 76 artistas nominados en total. De todos ellos el colombiano Feid y el mexicano Peso Pluma son los artistas más nominados al figurar, cada uno en 12 categorías.

Nominados a Artista Global Latino Del Año de Latin AMAs 2024



Dentro de los cambios y nuevas categorías que este año se sumaron tenemos la de Artista Global Latino Del Año donde 10 artistas están nominados. Conoce a cada uno y descubre quién será el ganador el jueves 25 de abril.

Latin AMAs 2024: Bad Bunny nominado a Artista Global Latino Del Año



El puertorriqueño es parte del grupo de artistas más nominados de los Latin AMAs 2024 pues, al igual que Grupo Frontera, está presente en 11 categorías. Una de ellas es la de Artista Global Latino Del Año gracias al alcance y magnitud que ha logrado.

Feid está nominado a Artista Global Latino Del Año de Latin AMAs 2024



Además de estar presente en esta nueva categoría, Feid está nominado para Artista del Año, Canción Del Año, Álbum Del Año, Colaboración Del Año, Colaboración Crossover Del Año, Mejor Artista – Urbano, por mencionar algunas. Su producción ‘Feliz cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’ y sus temas ‘Classy 101’ (en colaboración con Toung Miko) y ‘Yandel 150’ (junto a Yandel) también fueron considerados.

Latin AMAs 2024: Fuerza Regida nominada a Artista Global Latino Del Año



El género regional mexicano vive uno de sus mejores momentos, su popularidad es internacional y tiene a grandes representantes, como es el caso de Fuerza Regida. La agrupación, presente en 8 categorías de los Latin AMAs 2024, tiene dos temas nominados ,‘Bebe Dame’ y ‘TQM’, mientras que su álbum ‘Pa Las Baby’s y Belikeada’ podría ganar la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano y ‘Pa Que Hablen’ la de Álbum Del Año.

Grupo Frontera nominado a Artista Global Latino Del Año



Otro representante del regional mexicano, también uno de los más nominados este año con 11 categorías, que goza de gran éxito en la escena musical. Su tema ‘Un X100to’ a lado de Bad Bunny los colocó en la cima y su producción ‘El Comienzo’ está nominado a Álbum Del Año. Ahora pueden llevarse el premio a Artista Global Latino Del Año.

Junior H nominado a Artista Global Latino Del Año de los Latin AMAs 2024



Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H, comienza a abrirse paso en el rubro de los corridos tumbados. El mexicano está nominado en tres categorías de Latin AMAs 2024: Artista Streaming Del Año, Artista Global Latino Del Año y Mejor Artista Regional Mexicano.

Latin AMAs 2024: Karol G nominada a Artista Global Latino Del Año



La colombiana sigue cosechando éxitos, su racha ganadora se hizo presente en las nominaciones a Latin AMAs, pues figura en 9 categorías y la de Artista Global Latina Del Año no es la excepción. Karol G vive uno de sus mejores momentos gracias a su material ‘Mañana Será Bonito’.

Latin AMAs 2024: Maluma nominado a Artista Global Latino Del Año



El ‘Pretty Boy’, quien recientemente debutó como papá, es parte de esta categoría por su desempeño y alcance en el último año.

Latin AMAs 2024: Peso Pluma nominado a Artista Global Latino Del Año



El joven originario de Guadalajara, México es, junto con Feid, el artista más nominado de esta novena edición. Sus éxitos en los primeros lugares de vistas y escuchas en plataformas, colaboraciones y proyectos, son reconocidos a nivel mundial.

Quevedo está nominado a Artista Global Latino Del Año de los Latin AMAs 2024



La música de este artista español es todo un éxito, tal y como pasó con el tema 'Quédate', el cual miles y miles lo cantaron y bailaron. Su popularidad lo lleva a ser parte de esta categoría y el público es quien decidirá si él se lleva la presea.

Latin AMAs 2024: Shakira está nominada a Artista Global Latino del Año



Otra de las colombianas que más figuran en la música latina y que este 2024 acumula nueve nominaciones a los Latin AMAs entre las que se encuentran Artista Del Año, Canción Del Año, Colaboración Del Año, entre otras.

Latin American Music Awards 2024: ¿Dónde, cuándo y a qué hora será la fiesta?



Los premios se entregarán el jueves 25 de abril en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, con una celebración que será transmitida a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. La fiesta será conducida por Thalía, Becky G, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce .

Antes de la celebración podrás disfrutar de Noche de Famosos , la antesala de la premiación en la que, por primera vez, se podrá ver la realidad de todo lo que pasa tras bambalinas. Estará conducido por Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y Yayis Villarreal.

El público tendrá acceso al punto donde llegarán las estrellas, el backstage, los pasillos, etc. Contará con un Fashion 360 y el Step & Repeat, para mostrar todo lo relacionado a la moda que esa noche vestirán los invitados.

Latin American Music Awards 2024: ¿Quiénes serán los artistas que cantarán y los homenajeados?



La lista de artistas confirmados para actuar es larga y llena de grandes intérpretes entre los que se encuentra Thalía, quien aprovechará para lanzar su nuevo sencillo esa noche, además de Marc Anthony, Peso Pluma, Farruko, Nacho, AB Quintanilla, Morat, Chino Pacas, Gabito Ballesteros, Zhamira Zambrano, Justin Quiles, Lenny Tavárez, entre otros.

Para este año se anunció que tres grandes de la música serán celebrados . El primero de ellos es Ricardo Montaner, quien recibirá el reconocimiento Latin AMA Legacy por ser uno de los exponentes de la música latina más reconocidos a nivel mundial.

La Banda MS también recibirá el Latin AMA Legacy por su impresionante legado musical, pues se ha convertido en una embajadora del sonido de la tuba y la tambora y ha traspasado fronteras como pocos de su género.

Por último Yandel, quien se hace merecedor del Latin AMA Pioneer que lo reconoce como un pionero del género urbano. El legendario cantante, compositor, músico y productor musical puertorriqueño tiene en su haber el Latin AMAS 2026 por Álbum del Año.