Latin American Music Awards 2024: Manuel Turizo está nominado a Canción Del Año

Manuel Turizo se ha convertido en uno de los mejores compositores del momento y su nombre se encuentras en varias nominaciones de los Latin American Music Awards, en la que destaca Canción del Año.

Su éxito ‘El Merengue’, está entre los temas destacados de este año y busca quedarse con el galardón para el que también compiten Chayanne, Eslabon Armado & Peso Pluma, Myke Towers, Maluma & Carin León, Bizarrap & Shakira, Romeo Santos, Karol G & Shakira, Grupo Frontera & Bad Bunny y Yandel & Feid.

Además de estar en la terna a Canción del Año, el colombiano también compite en otras tres categorías: Colaboración Corssover del del Año y Mejor Colaboración Tropical por su tema ‘El Merengue’ que grabó junto a Marshmello, y Mejor Artista Pop.

Latin American Music Awards 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora es la celebración?



Prepárate para no perderte ningún detalle de esta premiación el jueves 25 de abril. La fiesta se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, ciudad que recibirá a todos los invitados, nominados y artistas confirmados para actuar.

La cita será a partir de las 7P/6C por la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX con los detalles de la alfombra roja, y una hora después iniciará la celebración y entrega de premios. La premiación será conducida por Alejandra Espinoza, Carlos Ponce, Thalía y de último momento se anunció la presencia de Becky G como cuarta host de esta celebración que tiene como lema 'We Speak Música'.

En cuanto a la lista de artistas confirmados para actuar , es extensa y con grandes artistas como Marc Anthony, Carin León, Thalía, Morat, Ryan Castro, Nacho, Zhamira Zambrano, Los 2 de la S, AB Quintanilla, Farruko, Peso Pluma y muchos más.

Será una noche con increíbles performances y estrenos mundiales en el escenario, así como de homenajes pues Banda MS y Ricardo Montaner recibirán el Latin AMA Legacy, mientras que Yandel el Latin AMA Pioneer.

¿Qué es Noche de Famosos? El show previo de los Latin American Music Awards 2024



La antesala de la premiación se llamará Noche de Famosos y se tratará de un espacio en el que, por primera vez, se podrá ver la realidad de todo lo que pasa tras bambalinas. Estará conducido por Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y Yayis Villarreal. Como invitada especial tendrá a la influencer Wendy Guevara.

Iniciará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX y el público tendrá acceso al punto donde llegarán las estrellas, el backstage, los pasillos, etc. Contará con un Fashion 360 y el Step & Repeat, para mostrar todo lo relacionado a la moda que esa noche vestirán los invitados.

Latin American Music Awards 2024: ¿Cómo ver la transmisión en vivo?



Puedes asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir tus boletos para ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año. Apresúrate porque las localidades se acaban.

Si no puedes acudir a Las Vegas podrás ver todo lo que sucede alrededor de esta fiesta en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Además, del lunes 22 y hasta el jueves 25 de abril disfruta de los livestreams que habrá en YouTube y las redes sociales de Univision y Latin LAMAs con información exclusiva del evento e imágenes backstage. Consulta los horarios AQUÍ .

En el sitio oficial de Latin AMAs 2024 puedes seguir el minuto a minuto, ver fotos exclusivas y videos sobre lo más sobresaliente de la noche, además de seguir el ranking de los artistas más ganadores. Tenemos todo para que disfrutes de esta celebración.