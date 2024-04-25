Latin American Music Awards 2024: Eladio Carrión está nominado a Álbum Del Año
Con esta nominación Eladio Carrión demuestra que su carrera está más fuerte que nunca y será el jueves 25 de abril cuando sabremos si gana este premio. No te pierdas la transmisión en vivo de los Latin American Music Awards 2024 a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Eladio Carrión sigue siendo uno de los exponentes urbanos favoritos y gracias a su disco ‘3Men2 KBRN’ logró estar nominado a Álbum del Año en los Latin Américan Music Awards 2024 junto a Carin León, Eslabón Armado, Grupo Frontera, Feid, Peso Pluma, Karol G, Bad Bunny, Fuerza Regido, Rauw Alejandro.
Eladio Carrión, nació en Kansas City, Misuri, sin embargo de niño se mudó a Puerto Rico, donde se dedicó a la natación, al grado de representó a la isla del encanto en competencias internacionales.
Su carrera musical profesional comenzó en 2015, pero fue en 2017, cuando colaboró en el sencillo ‘Me enamoré de una yal’ junto a Ñengo Flow y Ele A el Dominio, marcando su primer éxito. Sin embargo, fue la canción “Mi cubana” con Cazzu, Khea y Ecko en 2018 la que lo catapultó al reconocimiento internacional. Desde entonces, ha lanzado álbumes como “Sauce Boyz” y “Monarca”, y participado en proyectos como “BZRP Music Sessions, Vol. 40” con Bizarrap. Además, en 2022, realizó su primera gira musical, el “Sauce Boyz World Tour”[1] [2] [3].
El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, vuelve a ser la sede de esta celebración que será conducida por Thalía, Becky G, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce.
La cita es a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Famosos donde, por primera vez, se podrá ver la realidad de todo lo que pasa tras bambalinas y ello se logrará gracias a todo el despliegue de equipo. Los espectadores tendrán acceso al punto al que llegan las estrellas, el backstage, los pasillos de los camerinos, el Media Center, y más.
Una hora después, a las 8P/7C arrancará la fiesta a la que han confirmado su asistencia más de 30 artistas entre los que se encuentran: Anitta, Feid, Peso Pluma, Marc Anthony, Carin León, Noel Schajris, Wisin, Farruko, Gabito Ballesteros, entre muchos otros más.
¿Cómo ver en vivo los Latin AMAS 2024 por tv, streaming y más?
Puedes asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir tus boletos para ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año. Apresúrate porque las localidades se acaban.
Si no puedes acudir a Las Vegas podrás ver todo lo que sucede alrededor de esta fiesta en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univision, UNIMÁS y Galavisión.
La plataforma de streaming, ViX, transmitirá en su versión gratuita Noche de Famosos y en la de suscripción veremos la entrega de premios.
Del lunes 22 y hasta el jueves 25 de abril disfruta de los livestreams que habrá en YouTube y las redes sociales de Univision y Latin LAMAs con información exclusiva del evento e imágenes backstage. Consulta los horarios AQUÍ.
En el sitio oficial de Latin AMAs 2024 puedes seguir el minuto a minuto, ver fotos exclusivas y videos sobre lo más sobresaliente de la noche, además de seguir el ranking de los artistas más ganadores. Tenemos todo para que disfrutes de esta celebración.