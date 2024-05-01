Es falso que Walmart esté rematando unidades de PlayStation 5 por tener la garantía caducada

En Facebook circulan decenas de <i>posts</i> con estas ofertas fraudulentas y otras similares.

Decenas de publicaciones en Facebook aseguran que Walmart está vendiendo consolas PlayStation 5 a 32.90 pesos mexicanos (1.93 dólares) porque han caducado –o están a punto de vencer– sus garantías. Sin embargo, esto no es así: la cadena de tiendas dijo a elDetector que la supuesta oferta es “totalmente falsa” y que “Walmart México y Centroamérica no realiza este tipo de promociones”.

“¡PS5 a solo 32.90 MXN en nuestra tienda! Después de revisar nuestro inventario, nos vemos obligados a vender las consolas PlayStation 5 que han estado en nuestro almacén por más de 3 años y cuya garantía ha expirado. ¡Para evitar sanciones del fabricante, nuestra tienda ofrece las consolas restantes a solo 32.90 MXN!”, dicen los textos de publicaciones difundidas en Facebook en abril de 2024 junto a distintas imágenes de supuestos empleados de Walmart mostrando la mercancía rebajada.

Los post acumulan miles de reacciones e incluyen comentarios de presuntos usuarios que dicen haber hecho la compra y recibido las consolas, pero al observar estos mensajes en las distintas publicaciones que nos compartieron a través de nuestro chatbot (y otras idénticas o muy similares que encontramos en la misma red social) nos dimos cuenta de que se repiten, palabra por palabra, y provienen además siempre de las mismas cuentas de Facebook. Lo anterior puede ser una señal de que no son auténticos y estamos ante una publicación fraudulenta.

Además, las cuentas que publican la supuesta promoción no están relacionadas con el perfil oficial en Facebook de Walmart México y, por otro lado, siempre hay que tener presente una de las principales recomendaciones para evitar ser víctimas de fraude en internet: cuando una oferta parezca demasiado buena para ser verdad, desconfía.

Tomando en cuenta todo lo anterior, así como verificaciones previas en las que hemos desmentido publicaciones muy similares que usaron fraudulentamente la imagen de Walmart y otras tiendas como Falabella o la peruana PlazaVea, en elDetector nos pusimos en contacto con la oficina corporativa de Walmart de México y Centroamérica a través de su cuenta oficial en Facebook y nos confirmaron que “esa oferta que circula en redes sociales y WhatsApp es totalmente falsa”.

También nos aseguraron que “Walmart de México y Centroamérica no realiza este tipo de promociones” y que “desde el miércoles [24 de abril] la reportamos a Facebook y también a Google”.

Conclusión

Es falso que Walmart esté rematando consolas de PlayStation 5 a 32.90 pesos mexicanos (1.93 dólares) porque han pasado tanto tiempo en sus almacenes que se les han vencido las garantías, como aseguran publicaciones en redes sociales. La compañía dijo a elDetector que “esa oferta que circula en redes sociales y WhatsApp es totalmente falsa” y que “no hace este tipo de promociones”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

