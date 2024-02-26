Estas ofertas con iPhones, Playstation 5 y Nintendo por el equivalente a dos dólares son falsas

Las webs a las que redirigen las supuestas ofertas poco o nada tiene que ver con la promoción.

Es falso que Falabella tenga en oferta unidades de iPhone, Playstation 5 y Nintendo por el equivalente a unos dos dólares, como aseguran diversas publicaciones en Facebook .

Las falsas promociones siguen un mismo patrón: ponen una excusa para la venta a precios muy bajos y piden que se cliquee en un parte de la publicación que redirige a otra página que poco o nada tiene que ver con la supuesta oferta.

La estrategia de poner un titular llamativo para generar clics en una web se conoce como clickbait (o ciberanzuelo) , y puede utilizarse tanto para aumentar las visualizaciones de esa página como para llevarnos a un caso de phishing, ciberestafa en la que los delincuentes se hacen pasar por individuos u organismos de confianza para pedir datos personales, sobre todo bancarios, de los usuarios y del que hemos advertido en elDetector.

Los supuestos usuarios que dejan su opinión en las publicaciones analizadas son todos de localidades peruanas. Y el falso precio de la promoción está puesto en soles, moneda oficial de Perú.

En elDetector nos pusimos en contacto vía WhatsApp con Falabella Perú, y la empresa nos dijo que los enlaces que les facilitamos “no corresponden a una promoción de Falabella.com” y recomendaron “no hacer uso de páginas web” diferentes a su sitio oficial.

“Es mejor ingresar desde su navegador a nuestra página oficial y no desde cualquier link que redireccionen a páginas que posiblemente sean fraudulentas”, añadieron. Repasemos los casos.

iPhone

En el caso de la falsa oferta para un iPhone 15, en la imagen vemos a una joven que sostiene en su mano este modelo de celular frente a una estantería llena de cajas con el dispositivo. El precio que marca supuestamente Falabella es de 8 soles, algo más de 2 dólares , rebajado de los 5,449 soles que se indica en la etiqueta, unos 1,435 dólares , que costaría antes de la presunta rebaja.

El texto dice que la tienda de Falabella “ha hecho una promoción en honor a los 10 años de compras en línea” y que “la gerencia decidió hacer una promoción y sortear 100 iPhone 15 pro a muy buen precio. Haz click aquí para participar. Productos restantes: 53”. Pero tal como hemos verificado directamente con Falabella Perú, esta oferta no fue hecha por la empresa.

La estructura de esta publicación es la misma que veremos en los dos casos a continuación con promociones muy similares, pero de productos diferentes.

Playstation 5

Una publicación muy similar ya fue verificada por elDetector, solo que la oferta la hacía supuestamente Walmart en México por 74 pesos. En la imagen del post que analizamos ahora , al igual que en el falso de Walmart, vemos a la misma mujer, pero con el delantal de color verde, no azul, sosteniendo una caja de Playstation 5 que ha agarrado de un expositor donde hay varias. El precio que marca son 8 soles, sobre 2 dólares al cambio, frente al costo de 2,499 soles, equivalentes a 658 dólares , que señalan valdría sin la supuesta promoción.

El texto dice: “¡Nuestra tienda ofrece 60 Playstation 5 a un precio único! Haz clic aquí para saber más. Número de unidades restantes: 34”. La web a la que lleva el enlace que hay que clicar habla sobre las características de la Playstation 5 , no de una oferta que remata este aparato.

Nintendo

“Debido al fin de la garantía, ¡nuestra tienda ofrece 74 Nintendo Switch a un precio único! Haz clic en el siguiente enlace para consultar more [más]. Number [número] restante: 37”, dice el mensaje de la falsa oferta relacionada con aparatos de Nintendo , que incluye palabras en inglés. Como vemos, la estructura del mensaje es igual que la utilizada para las Playstation 5, solo que esta vez el supuesto motivo de la venta a 8 soles (algo más de dos dólares) es la garantía.

En la imagen del post se aprecian varias cajas de Nintendo Switch junto a las cuales hay un par de carteles con el nombre de Falabella y el precio comentado. Al igual que en el caso con la otra consola, la web a la que redirigía, ya eliminada, hablaba de las características de la máquina y no ofrecía ningún descuento.

¿Cómo detectar si eres víctima de phishing?

Algunos de los consejos que hemos recogido en elDetector para saber si estás frente a un caso de phishing ya han sido abordadas en esta nota, como la estructura similar de varias publicaciones y la redirección a una web que tenga poco o nada que ver con lo que se comenta o que no represente al comercio que supuestamente anuncia la oferta.

Además, según la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA, por sus siglas en inglés), oficina que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional , hay varios “signos comunes” que permiten reconocer estafas en línea.

Aquí te explicamos a lo que debes estar atento:

Si la dirección web modifica u omite algunos caracteres del nombre de la empresa que supuestamente visitas, tiene que hacernos desconfiar. Los estafadores pueden incluso copiar el contenido de la web completa. Como comentó Falabella en su respuesta a elDetector , acudir a la página original siempre es más seguro que fiarse de una que se desconoce o a la que se ha llegado desde el enlace de una publicidad.

, acudir a la página original siempre es más seguro que fiarse de una que se desconoce o a la que se ha llegado desde el enlace de una publicidad. La ortografía del contenido también puede ser un indicativo de que estamos ante una publicación o página web fraudulenta. Las compañías, sobre todo las grandes, tienen equipos que se encargan de que sus comunicaciones no tengan faltas ortográficas y que sean comprensibles.

Junto a los errores ortográficos, que el mensaje transmita una urgencia para apurarnos a tomar una decisión. Esto, como los casos analizados en esta verificación, puede buscar, además, que no nos fijemos en partes del mismo que nos hagan sospechar.

Si se pide que se descargue un archivo adjunto, hay que desconfiar. Sobre todo si no tiene nada que ver con la oferta, empresa o web.

Las direcciones de email que tengan poco o nada que ver con el supuesto remitente también son un indicativo de posible intento de phishing.

Conclusión

Las ofertas supuestamente de Falabella para iPhone, Playstation 5 y Nintendo Switch que se anuncian por el equivalente a dos dólares en Facebook son falsas. En elDetector nos pusimos en contacto por WhatsApp con esta cadena de tiendas y desde allí nos confirmaron que los posts son fraudulentos. Además, recomendaron siempre acudir a su web oficial si se está interesado en alguno de sus productos y no confiar en páginas que redirigen a supuestas promociones. Las tres publicaciones analizadas tienen una estructura parecida: un texto que anuncia la promoción por alguna situación extraordinaria, una advertencia de las supuestas unidades limitadas que quedan y la invitación a clicar en la publicación para acceder a la oferta. Sin embargo, la página a la que dirigen no tiene nada que ver con lo comentado o promocionado. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

