Esos videos no muestran un “tornado hoy en California”: incluyen imágenes viejas y manipuladas

Circulan en redes sociales grabaciones que dan a entender que muestran clips de un tornado ocurrido ese día en California. Sin embargo, esto es falso: en las fechas de publicación no hubo reportes de tornados en el estado y los videos son de otros lugares.

Por:Lissy De Abreu
En <b>elDetector</b> habíamos verificado anteriormente algunas de las imágenes.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / captura de Instagram.

Circulan en redes sociales videos que aseguran mostrar imágenes de un tornado ocurrido “hoy en California”. En elDetector encontramos al menos dos versiones publicadas el 29 de abril de 2024 que apuntan a que el fenómeno ocurrió tres días antes y otra más el 21 de mayo, pero revisamos los reportes oficiales de tormentas para los días en cuestión y en ningún caso encontramos que ocurriera un tornado en el estado en alguna de esas fechas. Además, todas las grabaciones incluyen una imagen en la que se ve un gran torbellino detrás de un edificio, que ya habíamos verificado anteriormente y que fue generada por computadora.

“Tornado hoy en California”, se lee en el texto de letras blancas y fondo negro de un video publicado el 21 de mayo de 2024 en Instagram y que una semana después acumulaba más de 14,500 me gusta y 545,000 visualizaciones. Mientras que otras grabaciones compartidas en Facebook el 29 de abril van acompañadas de un texto que dice “EEUU. Terrible tornado en California. Tornado en California hoy (26/04/24)”.

Todos los videos incluyen un clip en el que se ve en primer plano el tronco de un árbol en el suelo, luego una hilera de tiendas con paredes amarillentas, un poco más atrás un edificio del mismo tono y al fondo de todo la imagen de un enorme tornado.

En elDetector reconocimos esa imagen, ya que la habíamos verificado en septiembre de 2023, cuando circulaba asegurando falsamente que se trataba de un tornado que afectó una localidad costera en Florida. Entonces, confirmamos que en realidad era una grabación hecha por un grupo de cazatormentas durante el paso del huracán Matthew por Florida en 2016, que fue manipulada para agregarle digitalmente la imagen de un enorme tornado.

Además, revisamos el reporte de tormentas del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos para los días 26 de abril, 29 de abril y 21 de mayo de 2024 y en ningún caso encontramos que en esas fechas se produjeran tornados en California, como hacen ver las publicaciones que estamos verificando.

También revisamos el resto de imágenes incluidas en los videos y hallamos que otra de ellas la habíamos verificado en marzo de 2023 y corresponde a un tornado ocurrido en Kansas en abril de 2022.

Mientras que algunas otras las encontramos compartidas en distintos medios de comunicación, mediante búsquedas inversas de imagen realizadas en Google, y en realidad eran de un tornado en Carolina del Norte en julio de 2023, de una tormenta en Arizona en septiembre de 2023 e incluso de un fenómeno meteorológico ocurrido en Sudáfrica a comienzos de abril de 2024.

Conclusión

Es falso que videos que circulan en redes sociales asegurando que muestran imágenes de un “tornado hoy en California” correspondan a una tormenta ocurrida en abril o mayo de 2024 en ese estado. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos no registró tornados en California los días 26 de abril, 29 de abril ni 21 de mayo de 2024, como dan a entender los posts. Además, todos incluyen un clip en el que se ve un enorme torbellino detrás de un edificio de color amarillento que ya habíamos verificado en elDetector en septiembre de 2023 y que en realidad había sido manipulado para incluirle la imagen del supuesto tornado. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

