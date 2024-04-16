Ese video no es de una tormenta de arena en México: fue grabado en Egipto en 2023
Una grabación hecha en una carretera en la que se ve una enorme nube de polvo captada desde un auto negro que circula por la vía ha sido compartida en redes sociales como si correspondiera a Coahuila, México, pero no es así. Aquí te contamos.
Circulan en redes sociales imágenes grabadas desde un auto en movimiento en las que se ve una enorme tormenta de arena sobre una carretera, con la afirmación de que las mismas fueron captadas en una carretera en Coahuila, México. Sin embargo, el video está fuera de contexto pues realmente corresponde a un fenómeno ocurrido en Egipto en junio de 2023, como reseñaron entonces diversos medios de comunicación.
“Captan tormenta de arena en la carretera #Saltillo #Torreón en inmediaciones de #Parras #Coahuila” o “una enorme tormenta de arena sorprendió a los habitantes de Torreón, Coahuila, quedando evidencia en un video que ya se ha vuelto viral en redes sociales”, dicen los textos que acompañan a los videos publicados en Facebook a finales de marzo de 2024 y que acumulaban miles de reproducciones dos semanas después.
¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:
En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imagen en Google, a partir de una captura de pantalla del video, y encontramos que numerosos medios de comunicación publicaron el mismo video en junio de 2023 explicando que se trataba de una tormenta de arena ocurrida el primer día de ese mes en Egipto.
También hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y hallamos más notas informando sobre la tormenta de arena del 1 de junio de 2023 en Egipto, incluida una que atribuía la grabación a la cuenta de Twitter @yakishk. Así que revisamos su perfil en esa red social (ahora llamada X) y encontramos el video publicado ese mismo día por ese usuario, que se identifica como un meteorólogo que trabajó para Fox en Memphis y que fue reconocido como tal por la Asociación Nacional del Clima (NWAS, por sus siglas en inglés).
Protección Civil Coahuila publicó el 25 de marzo de 2024 en X que se esperaban fuertes rachas de viento en la zona y al día siguiente también mencionó la posibilidad de tolvaneras (o remolinos de polvo) y al menos un medio reseñó que las mismas ocurrieron, pero no en las proporciones de la que se observa en el video que estamos verificando.
Conclusión
Es falso que un video captado desde un auto en movimiento en una carretera y en el que se observa una enorme nube de polvo corresponda a una tormenta de arena en Coahuila, México, a finales de marzo de 2024. La grabación está fuera de contexto, pues realmente fue captada el 1 de junio de 2023 en Egipto, como muestran numerosas notas publicadas en medios de comunicación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.
¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.
Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.
Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos: