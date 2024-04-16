Ese video no es de una tormenta de arena en México: fue grabado en Egipto en 2023

Numerosos medios usaron el video para ilustrar una tormenta de arena en Egipto en junio de 2023.

Circulan en redes sociales imágenes grabadas desde un auto en movimiento en las que se ve una enorme tormenta de arena sobre una carretera, con la afirmación de que las mismas fueron captadas en una carretera en Coahuila, México. Sin embargo, el video está fuera de contexto pues realmente corresponde a un fenómeno ocurrido en Egipto en junio de 2023, como reseñaron entonces diversos medios de comunicación.

“Captan tormenta de arena en la carretera #Saltillo #Torreón en inmediaciones de #Parras #Coahuila” o “una enorme tormenta de arena sorprendió a los habitantes de Torreón, Coahuila, quedando evidencia en un video que ya se ha vuelto viral en redes sociales”, dicen los textos que acompañan a los videos publicados en Facebook a finales de marzo de 2024 y que acumulaban miles de reproducciones dos semanas después.

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imagen en Google, a partir de una captura de pantalla del video, y encontramos que numerosos medios de comunicación publicaron el mismo video en junio de 2023 explicando que se trataba de una tormenta de arena ocurrida el primer día de ese mes en Egipto.

Protección Civil Coahuila publicó el 25 de marzo de 2024 en X que se esperaban fuertes rachas de viento en la zona y al día siguiente también mencionó la posibilidad de tolvaneras (o remolinos de polvo) y al menos un medio reseñó que las mismas ocurrieron, pero no en las proporciones de la que se observa en el video que estamos verificando.

Conclusión

Es falso que un video captado desde un auto en movimiento en una carretera y en el que se observa una enorme nube de polvo corresponda a una tormenta de arena en Coahuila, México, a finales de marzo de 2024. La grabación está fuera de contexto, pues realmente fue captada el 1 de junio de 2023 en Egipto, como muestran numerosas notas publicadas en medios de comunicación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

