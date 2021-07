Es falso que el video que circula en Twitter con una multitud es de las protestas en Cuba

Un usuario en Twitter publicó el 11 de julio, a las 8:44 pm, el video, con esta leyenda : “Cuba en estos momentos. Los Cubanos quieren Libertad”. El mensaje tiene, hasta el momento en el que publicamos esta verificación, 270,000 reproducciones, 1,661 retuits, 1,112 tuits citados y 3,183 me gusta. No es en Cuba y no corresponde a las protestas de los cubanos .