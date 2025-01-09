Cambiar Ciudad
Ese video NO muestra a canadienses celebrando la renuncia de Justin Trudeau: es un montaje

La grabación, que parece proyectar en una gran pantalla la dimisión del primer ministro de Canadá, originalmente es un video de fanáticos celebrando en un bar un juego de la Eurocopa de fútbol 2016.

Dayimar Ayala Altuve's profile picture
Por:Dayimar Ayala Altuve
La base del video que circula en Facebook como actual es de hace nueve años y se ha usado para desinformar.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Dave Chan - AFP vía Getty Images (foto) / Captura de Facebook.

Circula en Facebook un video en el que se ve a un grupo de gente en un bar frente a una pantalla gigante donde se proyecta, supuestamente, la renuncia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ante la cual los presentes lanzan gritos de alegría. Las publicaciones afirman que son canadienses celebrando esa dimisión, pero eso es falso.

Una búsqueda inversa de imágenes en TinEye y Google Lens nos llevó al video original y a ver otros ejemplos en los que se ha usado el mismo escenario del bar, cambiando el contenido de la pantalla por películas, gatos, juegos de baloncesto, entre otros.

El video es un montaje que se ha usado en otras oportunidades para desinformar y entretener. Por ejemplo, en 2023 en elDetector verificamos la afirmación de que eran personas celebrando la foto policial de Donald Trump, tras ser fichado en Georgia por delitos graves. Era falso.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Se trata de la celebración de un juego en la Eurocopa 2016

“En medio de celebraciones reciben los Canadienses [ sic] la renuncia del primer ministro Justin Trudeau”, se lee en una publicación de Facebook, acompañada de un video de ¡13 segundos.

Una búsqueda inversa de imágenes en TinEye nos llevó a una publicación en X (antes Twitter) del 16 de junio de 2016 en la que está el mismo video que circula actualmente en Facebook con la supuesta renuncia de Trudeau, pero con un juego de fútbol. “Los aficionados ingleses esperan a la ganadora Ashtongatestad. ¡¡¡Una locura!!!”, se lee en la descripción.

Este resultado coincide con lo que ya habíamos verificado en 2023 en elDetector: la grabación es la proyección en un bar de un juego de la Eurocopa 2016 entre Gales e Inglaterra. Un artículo de CBS Sport del 16 de junio de ese año también lo confirma y precisa que se trata de la celebración de un grupo de fans de Inglaterra en un pub. Ese día Inglaterra ganó 2-1 a Gales.

Conclusión

Es falso que un video que circula en Facebook en el que se ve un grupo de personas en un bar gritando frente a una pantalla gigante con la supuesta proyección de la renuncia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sea la celebración de canadienses ante la dimisión. La grabación es un montaje que se ha usado en otras oportunidades para desinformar y entretener. Una búsqueda inversa de imágenes nos llevó a la grabación original, que es de la celebración de un juego de la Eurocopa 2016 entre Gales e Inglaterra. Ya en elDetector en 2023 habíamos verificado que ese mismo video no mostraba a gente celebrando al ver la foto policial de Trump, tras ser fichado en Georgia por delitos graves. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

https://www.univision.com/Wpp

