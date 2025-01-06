Cambiar Ciudad
Justin Trudeau

Justin Trudeau renuncia como líder del partido gobernante de Canadá tras casi una década como primer ministro

La popularidad de Trudeau ha disminuido en los últimos meses y su gobierno consiguió sobrevivir a duras penas a una serie de mociones de censura y a los críticos que pedían su renuncia.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Justin Trudeau renuncia a su cargo como primer ministro de Canadá tras más de nueve años en el poder

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció su renuncia este lunes al liderazgo de su partido, en medio de las presiones internas y tras la caída de su popularidad de los últimos meses.

En conferencia de prensa, Trudeau dijo que su renuncia al puesto -y al cargo de primer ministro- tendrá lugar luego de que su partido elija a un nuevo líder.

PUBLICIDAD

La salida de Trudeau deja sin líder al Partido Liberal de Canadá a pocos meses de las próximas elecciones legislativas, programadas para fines de octubre.

La popularidad de Trudeau ha disminuido en los últimos meses, y su gobierno consiguió sobrevivir a duras penas a una serie de mociones de censura y a los críticos que pedían su renuncia.

Trudeau llegó al poder en 2015 y llevó a los liberales a dos victorias más en las urnas en 2019 y 2021. Pero ahora está 20 puntos por detrás de su principal rival, el conservador Pierre Poilievre, en las encuestas de opinión pública.

Notas Relacionadas

Cómo Justin Trudeau pasó de ser un 'encantador' político canadiense a estar hundido en un escándalo

Cómo Justin Trudeau pasó de ser un 'encantador' político canadiense a estar hundido en un escándalo

Mundo
1 min

Más sobre Justin Trudeau

El partido liberal de Mark Carney gana las elecciones en Canadá, marcadas por las políticas de Trump hacia el país vecino
3 mins

El partido liberal de Mark Carney gana las elecciones en Canadá, marcadas por las políticas de Trump hacia el país vecino

Mundo
Trump “lanzó una guerra comercial”: la dura crítica de Canadá y México a los aranceles de EEUU
2:13

Trump “lanzó una guerra comercial”: la dura crítica de Canadá y México a los aranceles de EEUU

Mundo
Cómo las burlas y amenazas arancelarias de Trump influyeron en la caída del primer ministro de Canadá
7 mins

Cómo las burlas y amenazas arancelarias de Trump influyeron en la caída del primer ministro de Canadá

Mundo
Sheinbaum rechaza potencial "invasión suave" del próximo gobierno de Trump a México para combatir el narcotráfico
4 mins

Sheinbaum rechaza potencial "invasión suave" del próximo gobierno de Trump a México para combatir el narcotráfico

Mundo
La grave denuncia de Canadá de "indicios creíbles" de la participación de India en un asesinato en su territorio
3 mins

La grave denuncia de Canadá de "indicios creíbles" de la participación de India en un asesinato en su territorio

Mundo
Al menos 15 muertos y 10 heridos tras un accidente entre un autobús y un camión en Canadá
2 mins

Al menos 15 muertos y 10 heridos tras un accidente entre un autobús y un camión en Canadá

Mundo
El papa Francisco inicia una tensa visita a Canadá, donde se disculpará con grupos indígenas (fotos)
13 fotos

El papa Francisco inicia una tensa visita a Canadá, donde se disculpará con grupos indígenas (fotos)

Mundo
Agridulce victoria de Trudeau en elecciones de Canadá: se encamina a gobernar en minoría, según proyecciones
4 mins

Agridulce victoria de Trudeau en elecciones de Canadá: se encamina a gobernar en minoría, según proyecciones

Mundo
Trudeau dice que el Papa debe disculparse en suelo canadiense por los abusos en internados gestionados por la Iglesia católica
2 mins

Trudeau dice que el Papa debe disculparse en suelo canadiense por los abusos en internados gestionados por la Iglesia católica

Mundo


Además de la revuelta en el seno del Grupo Liberal, los tres principales partidos de la oposición, incluido el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), han anunciado que apoyan una moción de censura para derribar al gobierno de Trudeau y forzar la convocatoria de elecciones anticipadas.

El Partido Liberal de Trudeau está en minoría en la Cámara Baja y gobierna desde las últimas elecciones generales, celebradas en 2021, con el apoyo del NPD.

Las amenazas de Donald Trump complicaron el panorama para Justin Trudeau

El mandatario había prometido quedarse para guiar a los liberales a las elecciones, pero se enfrentó también a una presión extra por parte del presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado con un arancel del 25 % a los productos canadienses.

La viceprimera ministra Chrystia Freeland renunció en diciembre después de estar en desacuerdo con Trudeau sobre cómo responder al aparente plan de Trump, en el primer desacuerdo abierto contra el primer ministro dentro de su propio gabinete.

PUBLICIDAD

Trudeau anunció una importante reestructuración de su gabinete a fines de ese mes, cambiando un tercio de su equipo en un intento de resolver la agitación política. Viajó a Florida en noviembre para reunirse con Trump en su propiedad de Mar-a-Lago en un intento de evitar una guerra comercial.

Pero desde entonces el presidente electo de Estados Unidos también ha asestado golpes humillantes contra Trudeau en las redes sociales, llamándolo repetidamente "gobernador" de Canadá y declarando que el hecho de que el vecino del norte de Estados Unidos se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos es una "gran idea".

Mira también:

Video Justin Trudeau pide perdón por una foto "racista"
Relacionados:
Justin TrudeauPolíticaPolítica internacional CanadáRenunciaDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD