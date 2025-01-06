Justin Trudeau renuncia como líder del partido gobernante de Canadá tras casi una década como primer ministro

Video Justin Trudeau renuncia a su cargo como primer ministro de Canadá tras más de nueve años en el poder

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció su renuncia este lunes al liderazgo de su partido, en medio de las presiones internas y tras la caída de su popularidad de los últimos meses.

En conferencia de prensa, Trudeau dijo que su renuncia al puesto -y al cargo de primer ministro- tendrá lugar luego de que su partido elija a un nuevo líder.

La salida de Trudeau deja sin líder al Partido Liberal de Canadá a pocos meses de las próximas elecciones legislativas, programadas para fines de octubre.

La popularidad de Trudeau ha disminuido en los últimos meses, y su gobierno consiguió sobrevivir a duras penas a una serie de mociones de censura y a los críticos que pedían su renuncia.

Trudeau llegó al poder en 2015 y llevó a los liberales a dos victorias más en las urnas en 2019 y 2021. Pero ahora está 20 puntos por detrás de su principal rival, el conservador Pierre Poilievre, en las encuestas de opinión pública.



Además de la revuelta en el seno del Grupo Liberal, los tres principales partidos de la oposición, incluido el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), han anunciado que apoyan una moción de censura para derribar al gobierno de Trudeau y forzar la convocatoria de elecciones anticipadas.

El Partido Liberal de Trudeau está en minoría en la Cámara Baja y gobierna desde las últimas elecciones generales, celebradas en 2021, con el apoyo del NPD.

Las amenazas de Donald Trump complicaron el panorama para Justin Trudeau

El mandatario había prometido quedarse para guiar a los liberales a las elecciones, pero se enfrentó también a una presión extra por parte del presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado con un arancel del 25 % a los productos canadienses.

La viceprimera ministra Chrystia Freeland renunció en diciembre después de estar en desacuerdo con Trudeau sobre cómo responder al aparente plan de Trump, en el primer desacuerdo abierto contra el primer ministro dentro de su propio gabinete.

Trudeau anunció una importante reestructuración de su gabinete a fines de ese mes, cambiando un tercio de su equipo en un intento de resolver la agitación política. Viajó a Florida en noviembre para reunirse con Trump en su propiedad de Mar-a-Lago en un intento de evitar una guerra comercial.

Pero desde entonces el presidente electo de Estados Unidos también ha asestado golpes humillantes contra Trudeau en las redes sociales, llamándolo repetidamente "gobernador" de Canadá y declarando que el hecho de que el vecino del norte de Estados Unidos se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos es una "gran idea".

