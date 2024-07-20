Es falso que ese video muestre al presidente ruso llegando a México

Una publicación en Facebook asegura que un video en el que aparece el presidente ruso Vladimir Putin al interior de un avión lo muestra llegando a México, pero esto es falso. La grabación está fuera de contexto, pues data de 2017 y no se grabó en territorio mexicano.

“El Señor Presidente de Rusia, Vladamir Putin, llegando a México... Comienza el acuerdo nuclear con México”, dice un mensaje compartido en Facebook en junio de 2024 y que incluye un video.

En la grabación aparece Putin sentado al interior de un avión en pleno vuelo. Segundos más tarde, en la secuencia se muestran otras dos aeronaves de combate que vuelan al lado del avión en el que viaja el mandatario ruso y luego se vuelve a ver al presidente observando por la ventana.

Sobre el video se lee la leyenda: “Vladimir Putin llegando a México”.

El video proviene de TikTok

Por las imágenes que aparecen en la grabación, encontramos que esta proviene de TikTok y que en esa red fue publicada a finales de abril de 2024 haciendo la misma afirmación sobre Putin llegando a México y ya acumula más de 2.7 millones de reproducciones.

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes en Google, elDetector encontró que el video circula en la web desde 2017 . Notas de distintos medios informaron que el 11 de diciembre de 2017, Putin realizó una visita a la base militar rusa de Hmeimim , en territorio sirio, e incluyeron fotografías del mandatario en el avión y de los cazas que lo escoltaron.

La agencia de noticias Euronews , que también publicó el video de Putin en el interior del avión, reportó en ese entonces que el presidente ruso realizó la visita después de declarar una victoria contra el llamado Estado Islámico en Siria. El medio señaló que el líder ruso anunció una retirada parcial de las fuerzas rusas de la nación del Medio Oriente.

"Amigos, la patria los está esperando. Volverán a casa con la victoria”, dijo Putin al destacamento de la fuerza aérea rusa, según el reporte de Euronews.

México no ha confirmado una visita de Putin

No hay ningún comunicado oficial del gobierno mexicano sobre una visita reciente o próxima de Putin a México. elDetector hizo una búsqueda en la web de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) y no encontró ningún documento que mencionara a Rusia o a una visita de su mandatario al país desde abril hasta la fecha.

Tras realizar una búsqueda en Google tampoco encontramos reportes mediáticos que confirmen que Putin ha visitado México en lo que va de 2024. El primer resultado que aparece es un artículo de opinión que habla sobre el aumento del número de diplomáticos rusos en México en 2024; el segundo es un comunicado del Instituto Electoral de la Ciudad de México que data de 2018 en el que se plantea la posibilidad de que Putin visite México para la toma de posesión del actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, lo cual no ocurrió.

La grabación ya se ha usado para desinformar

La misma secuencia de Putin en el avión ha sido utilizada para afirmar falsamente que a finales de mayo de 2024, el líder ruso viajó al funeral del presidente iraní Ebrahim Raisi, quien falleció el 19 de mayo de 2024 en un accidente de helicóptero. Pero otros verificadores como News Mobile y Maldita desmintieron la información en su momento.

Conclusión

Es falso que el presidente Vladimir Putin haya visitado a México en 2024. El video analizado dice que muestra al líder ruso llegando a territorio mexicano, pero en realidad la grabación data del 11 de diciembre de 2017 y en ella se ve llegar a Putin a la base militar rusa de Hmeimim, que se encuentra en Siria, por lo que está fuera de contexto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

