Hallan muerto al presidente iraní tras el accidente del helicóptero en el que viajaba: medios estatales

Video Presidente de Irán sigue desaparecido tras accidente de helicóptero: esto se sabe de la búsqueda

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, el ministro de Asuntos Exteriores del país y otros altos cargos del país fueron hallados muertos este lunes en el lugar del accidente de helicóptero en que viajaban en una región montañosa del noroeste del país, informaron los medios estatales.

“El ayatolá Raisí, el querido presidente de nuestro país, falleció en un accidente de helicóptero en la región de Varzeqan, en Azerbaiyán Oriental, y se unió al Reino Supremo”, confirmó por su parte IRNA, citada por EFE. Raisi tenía 63 años.

El líder supremo del país, el ayatola Ali Jamenei, confirmó el nombramiento como presidente interino del vicepresidente primero, Mohammad Mokhber.



El accidente se produce mientras Oriente Medio sigue inestable por la guerra entre Israel y Hamas, durante la cual Raisi, bajo la égida del líder supremo, lanzó un ataque sin precedentes con aviones no tripulados y misiles contra Israel apenas el mes pasado.

Bajo Raisi, Irán enriqueció uranio más que nunca a niveles aptos para armas nucleares, lo que intensificó aún más las tensiones con Occidente, ya que Teherán también suministró drones portadores de bombas a Rusia para su guerra en Ucrania y a grupos de milicias armadas en toda la región.

No había "ninguna señal de vida" tras el accidente del helicóptero de Raisi

"El presidente de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ebrahim Raisi, tuvo un accidente mientras servía y cumplía con su deber por el pueblo de Irán y ha sido martirizado", dijo la agencia de noticias Mehr, en concordancia con lo informado por otros medios locales.

Previamente, la televisión estatal había anunciado el hallazgo del aparato y señaló que no se detectó "ninguna señal que muestre que los pasajeros están vivos".

Además del presidente, en el aparato viajaban el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, el gobernador provincial y el principal imán de la región.

El vicepresidente para asuntos ejecutivos, Mohsen Mansouri, o el excanciller iraní Javad Zarit publicaron en redes sociales mensajes de condolencias.

La desaparición del helicóptero el domingo desencadenó una intensa operación de búsqueda en "condiciones difíciles" debido a la lluvia y la espesa niebla, dijo el responsable de la Media Luna Roja en Irán, Pirhossein Koolivand.

Las consecuencias de la muerte de Ebrahim Raisi

La esperanza de encontrar con vida al presidente de 63 años, elegido en 2021, se había ido diluyendo a lo largo de la tarde y noche del domingo.

El ayatolá Jamenei envió un mensaje de calma a la población y aseguró que el suceso no iba a provocar "ninguna perturbación" en la administración de la nación.

En la ciudad santa de Mashhad, localidad natal de Raisi, los fieles oraban en la mezquita por la salud del dirigente, según imágenes de la televisión estatal.

La situación es seguida de cerca por la comunidad internacional dada la relevancia de Irán en Oriente Medio, una región sacudida por la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y el movimiento islamista Hamás, aliado precisamente de Teherán.

"Seguimos de cerca las informaciones" sobre el caso, indicó un portavoz de la diplomacia de Estados Unidos, mientras que la cancillería china se declaró "profundamente preocupada".

Varios países de la zona como Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Siria o Irak ofrecieron ayuda. Turquía y Rusia enviaron equipos de rescate y la Unión Europea activó "su servicio de cartografía de respuesta rápida CopernicusEMS" para facilitar la búsqueda.

El helicóptero en el que viajaba Raisi era un Bell 212 que formaba parte de un convoy de tres aeronaves. El ministro del Interior, Ahmed Vahidi, evocó un "aterrizaje brutal" del helicóptero, pero sin dar más detalles. Las otras dos naves aterrizaron sin problemas en Tabriz, en el noroeste de Irán.

El gobierno organizó en esa ciudad una reunión de emergencia presidida por el primer vicepresidente, Mohammad Mokhber, que asumiría las funciones de presidente en caso de deceso de Raisi hasta la celebración de elecciones en un plazo de unos 50 días.

Quién era Ebrahim Raisi, presidente de Irán

Raisi se había desplazado el domingo a la provincia de Azerbaiyán Oriental para inaugurar junto al presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, una presa en la frontera entre ambos países.

En su rueda de prensa conjunta, Raisi expresó nuevamente su apoyo a Hamas frente a Israel. "Pensamos que Palestina es la primera cuestión del mundo musulmán", declaró.

Irán lanzó un inédito ataque el 13 de abril contra Israel, con 350 drones y misiles, la mayor parte de los cuales fueron interceptados con la ayuda de Estados Unidos y de otros países aliados.

Considerado como un ultraconservador, Raisi fue elegido en junio de 2021 en primera vuelta en unos comicios marcados por una abstención récord para unas presidenciales, y en ausencia de rivales de peso.

Siempre tocado con un turbante negro y vestido con al uso de los religiosos de su país, sucedió al moderado Hasan Rohani, que lo había derrotado en las presidenciales de 2017 y que, tras dos mandatos consecutivos, no pudo volver a concurrir.

Raisi salió reforzado de las legislativas celebradas en marzo, las primeras elecciones organizadas tras las protestas que sacudieron Irán a finales de 2022 a raíz del deceso de Mahsa Amini, una joven kurda detenida por no respetar el código de indumentaria del país.

Nacido en noviembre de 1960, Raisi hizo el grueso de su carrera en la administración judicial. Antes de ser presidente, fue fiscal general de Teherán y fiscal general del país.