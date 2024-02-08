Ese video no muestra cómo cayó el helicóptero de Sebastián Piñera: es de un accidente en Brasil

La aeronave de Piñera se hundió en el Lago Ranco, en el sur de Chile.

PUBLICIDAD

“Momento en que cae el helicóptero donde iba Sebastián Piñera ocasionando su muerte. Por la claridad de evidencia visual, es descartable algún tipo de explosivo”, dice el texto que acompaña la grabación publicada en X (antiguo Twitter) el 6 de febrero de 2024 y que dos días después sumaba más de 194,000 reproducciones.

El video también fue publicado en Facebook ese mismo día junto al texto: “Imagen del momento en que capota el helicóptero de el ex presidente [sic] Sebastián Piñera”. Este post acumulaba más de 1,600 visualizaciones.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Hicimos también una búsqueda por palabras clave en Google y hallamos notas de medios de comunicación, como CNN y Correio Braziliense , en algunas de las cuales se incluye el video y en las que se explica que en el accidente murió uno de los cuatro ocupantes del helicóptero.

PUBLICIDAD

El accidente de Piñera ocurrió el martes 6 de febrero de 2024 en el Lago Ranco, de Chile. El expresidente era quien pilotaba el helicóptero y el único que falleció, de las cuatro personas que viajaban a bordo.

Conclusión

Es falso que ese video en el que se ve un helicóptero caer al agua muestre el accidente en el que falleció el expresidente chileno Sebastián Piñera, sucedido el 6 de febrero de 2024, como aseguran publicaciones en redes sociales. Las imágenes están fuera de contexto, pues realmente corresponden a un siniestro ocurrido el 2 de enero de 2024 en la localidad brasileña de Capitolio, en el estado de Minas Gerais, según reportaron entonces medios de comunicación como CNN. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD