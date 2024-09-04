Ese video NO muestra a Miss Venezuela protestando contra el gobierno de Maduro

En la grabación una mujer vierte sobre ella dos bolsas de un líquido rojo que simula sangre.

Circula en redes sociales el video de una mujer que viste un vestido amarillo con azul, mientras camina por una alfombra roja y que, de pronto, vierte un líquido rojo sobre ella misma. Afirman que se trata de Miss Venezuela protestando contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero eso es falso. El video está fuera de contexto, pues circula en Internet desde mayo de 2023 y no está relacionado con Venezuela , su reina de belleza o su mandatario.

“Atención. Gran patriota Miss Venezuela se pronuncia en contra de la dictadura de Maduro para que el mundo despierte”, dice una publicación en X (antes Twitter), con más de 1.3 millones de reproducciones y que incluye la secuencia en la que también se ve cómo un hombre y una mujer retiran del lugar a la supuesta reina de belleza.

El video también ha circulado en Facebook y Threads con afirmaciones similares.

La grabación tiene más de un año

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos que el video no se grabó en agosto de 2024, sino que circula, al menos, desde el 22 de mayo de 2023 y muestra realmente una alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia. Fue retomado por varios medios de comunicación y muestra a una mujer ucraniana manifestándose en contra del conflicto bélico entre Rusia y su país.

Un video compartido el 22 de mayo de 2023 en TikTok por el medio argentino MDZ Online, señala que “una activista ucraniana, que llevaba los colores de su bandera en el vestido (amarillo y azul), se cubrió de sangre falsa a modo de protesta por la guerra con Rusia”. También apunta que ⁣el hecho ocurrió durante la alfombra roja de la proyección de la película Acide , del director francés Just Philippot.

La misma búsqueda inversa arrojó como resultado unas fotografías de la alfombra roja publicadas el 23 de mayo de 2023 en la cuenta de Instagram de la influencer ucraniana Ilona Chernobai, y confirmamos que es ella quien aparece en el video. Al realizar una búsqueda en su perfil encontramos que Chernobai publicó un video de su protesta en Cannes el 22 de mayo de 2023, pero este se tomó desde otro ángulo.

“En la alfombra roja del 76º Festival de Cine de Cannes salí con un vestido con los colores de nuestra bandera [Ucrania] y me rocié pintura roja. Aproveché mi oportunidad y con este acto recordé lo que está pasando en Ucrania. Estoy muy contenta de que mi acto se haya difundido por todos los medios de comunicación del mundo. ¡La gente no debería olvidarse de nosotros!”, dice el mensaje que acompaña la grabación de la influencer, según la traducción automática ofrecida por Instagram.

Miss Venezuela no se ha pronunciado contra Maduro

Hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y confirmamos que la actual Miss Venezuela, Ilena Márquez, no es quien aparece en el video que estamos chequeando (Márquez tiene cabello castaño oscuro y ojos oscuros, Chernobyl tiene cabello castaño claro y ojos verdes). Tampoco encontramos reportes en medios de comunicación que confirmen que se haya manifestado de alguna forma en contra del gobierno de Maduro.

En las redes sociales de Márquez tampoco hay evidencia que pruebe que recientemente se haya pronunciado en contra del mandatario venezolano.

Conclusión

Es falso que ese video muestra a Miss Venezuela protestando en contra del gobierno de Nicolás Maduro, como se afirma en redes sociales. En elDetector encontramos que la grabación está fuera de contexto porque circula desde el 22 de mayo de 2023 y en realidad muestra una protesta de la influencer y bloguera ucraniana, Ilona Chernobai, en contra de la guerra entre Rusia y Ucrania. No hay registros de que Ilena Márquez, actual Miss Venezuela, se haya pronunciado contra Maduro. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

