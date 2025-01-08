Es falso que ese video muestre un meteorito que chocó contra la Luna el 24 de diciembre: fue creado digitalmente

Las imágenes originales en YouTube aclaran que se trata de contenido irreal.

Circula en Facebook un video en el que se ve cómo un objeto se aproxima a lo que parece ser la superficie lunar y genera una gran explosión al impactar contra ella, junto a la afirmación de que se trata de un meteorito que chocó contra la Luna el pasado 24 de diciembre. Sin embargo, esto es falso: las imágenes fueron creadas digitalmente, como ya habíamos verificado a comienzos de 2024 en elDetector.

“Meteorito choca contra la luna 24 de diciembre 1:30 pm”, dice el texto que acompaña el video, que suma más de 12,000 “me gusta” y que también lleva insertada la frase “explosión en la luna”.

Contenido creado digitalmente

En elDetector ya verificamos, en enero de 2024, que esas imágenes habían sido creadas digitalmente. En ese entonces su propio autor aclaraba en YouTube que no eran reales y, además, un experto nos dijo que, aunque ocurren impactos de objetos contra la Luna que generan destellos, los mismos no lucen para nada como la enorme explosión que se ve en la grabación viral.

Al volver a revisar el video original en esa misma plataforma de videos, encontramos que en enero de 2025 se le ha añadido una etiqueta que aclara que se trata de “contenido alterado o sintético”.

Además, hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y no encontramos ninguna información en medios u otras fuentes creíbles sobre el impacto de un meteorito en la Luna el pasado 24 de diciembre. Solamente encontramos notas sobre el paso de un asteroide relativamente cerca de la Tierra el día de Nochebuena de 2024, que apenas se aproximó a nuestro planeta.

Conclusión

Es falso que ese video que aparentemente muestra una gran explosión sobre la superficie lunar, haya ocurrido el 24 de diciembre de 2024, como asegura una publicación en Facebook. Las imágenes fueron generadas digitalmente, como ya habíamos verificado a comienzos de 2024 en elDetector al encontrar el video original con comentarios que explicaban que se trataba de una edición y también gracias a la explicación de un experto, que señaló que aunque sí se producen estallidos en la Luna por el impacto de objetos, estos generan destellos y no explosiones de la intensidad que se muestra en las imágenes virales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.