Ese video no muestra cómo “asteroides golpean la Luna”: es una creación digital

En 2013 se produjo uno de los destellos más brillantes registrado por impacto en la Luna.

Un video en el que se ve un objeto que se aproxima y se estrella contra la superficie lunar, provocando una enorme explosión en forma de anillo de fuego, no muestra “asteroides” que “golpean la Luna”, como asegura una publicación en Instagram. Los efectos fueron generados por computadora y un experto dijo a elDetector que si bien es cierto que impactos en el satélite natural de la Tierra generan destellos que han sido registrados por científicos, estos no lucen como los de la grabación viral.

“Asteroides Golpean la Luna”, dice el texto que acompaña el video publicado en Instagram el 28 de diciembre de 2023 y que acumulaba más de 7.6 millones de reproducciones y de 86,000 “me gusta” hasta el 9 de enero de 2024.

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imagen en Google que nos llevó a un video en YouTube con el mismo título (en inglés) de la grabación que estamos verificando, pero que lleva entre paréntesis las siglas CGI (que en inglés corresponden a Computer Generated Imagery y que en español significa imágenes generadas por computadora).

Esa publicación da el crédito de las imágenes al usuario diego.sinclair, así que revisamos su cuenta de YouTube y encontramos la segunda parte de la grabación viral difundida en ese perfil el 25 de febrero de 2023, con el mismo título y más de 179,000 “me gusta”. En los comentarios, sin embargo, vemos que el propietario de la cuenta explica en inglés que se trata de “una edición”, a la vez que dice que “todo el tiempo” ocurren explosiones por impactos en la Luna, “sólo que no lucen como la del video”.

Otro clip del mismo usuario, divulgado el 14 de marzo de 2023, corresponde al que se puede ver en los primeros segundos de la grabación viral. En esa publicación, también hay una respuesta en los comentarios que confirma que se trata de una creación digital.

Destellos reales

En elDetector enviamos el video al profesor Brett Gladman, del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Columbia Británica, quien catalogó las imágenes virales como “absurdas”, aunque explicó en su respuesta por correo electrónico que sí “se producen destellos por impactos lunares”.

El experto nos compartió un enlace de la NASA sobre un evento ocurrido el 17 de marzo de 2013 para que pudiéramos ver estos destellos tanto “desde la concepción de un artista" como "en un video real del equipo del Marshall Space Flight Center, que monitorea los flashes por impactos en la Luna”.

En otra nota de la NASA sobre ese mismo impacto de marzo de 2013, la agencia espacial explica por qué puede explotar algo en la Luna si ésta no tiene una atmósfera con oxígeno: “Los meteoros lunares no requieren oxígeno o combustión para hacerse visibles. Golpean la superficie con tanta energía cinética que incluso un guijarro puede crear un cráter de varios pies de extensión. El destello de luz no viene de una combustión, sino del brillo térmico de la piedra fundida y los vapores calientes en el sitio del impacto”.

Conclusión

Es falso que un video que se ha vuelto viral, en el que se ve un objeto estrellándose contra la superficie lunar seguido de una enorme explosión en forma de anillo de fuego, muestre cómo “asteroides golpean la Luna”. Las imágenes fueron generadas por computadora y han sido atribuidas al usuario de YouTube david.sinclair. Un experto explicó a elDetector que si bien se producen destellos por impactos lunares, los mismos no lucen como los de la grabación compartida en Instagram. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

