Ese video no muestra una manifestación cristiana posterior a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París

La grabación es de una marcha cristiana en mayo de 2024.

Un video que muestra a decenas de personas concentradas en una plaza de París cercana a la Torre Eiffel ha circulado en redes sociales señalando que corresponde a una manifestación cristiana que ocurrió luego de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos (JJOO), que tuvo lugar el 26 de julio de 2024 en París. Pero las imágenes están fuera de contexto y es falso que estén ligadas a las Olimpiadas, pues circulan en la web desde mayo de 2024.

PUBLICIDAD

En la grabación aparece un hombre sobrepuesto a las imágenes que dice que la “grotesca y desagradable” apertura de los Juegos Olímpicos ha causado el enojo de muchos y señala que, en respuesta, cientos de cristianos salieron a las calles a “alabar, adorar, exaltar el nombre de Dios”. También dice que los cristianos están en la manifestación porque su “ciudad está en el ojo del huracán” por la “tremenda blasfemia que se tiraron” en la ceremonia inaugural del evento deportivo.

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 generó polémica debido a su interpretación de "La Última Cena" de Leonardo da Vinci , que incluyó un acto drag queen. Algunos usuarios en redes consideraron la representación una ofensa a las creencias religiosas por lo que los organizadores se disculparon.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:





El video no es reciente

Desde elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos que el video también se ha compartido en X, antes Twitter, con la misma afirmación. Sin embargo, en esas publicaciones no aparece el hombre hablando sobre las imágenes, pero sí el nombre del usuario de Instagram: @jeanluctrachsel.ministries.

Al hacer una búsqueda en las publicaciones de dicho usuario encontramos que la secuencia fue publicada el 30 de julio de 2024 con una aclaración de que originalmente se había grabado el 25 de mayo de 2024, en la plaza del Trocadero, durante la Marcha por Jesús en París.

PUBLICIDAD

“Esta publicación no sucedió estos días en reacción y en contra de los Juegos Olímpicos. Fue un evento histórico donde más de 25.000 personas, según la policía local, vinieron a adorar a Jesús”, dice el mensaje que acompaña las imágenes.

Al buscar el video en las publicaciones del 25 de mayo confirmamos que en efecto se compartió ese día con el mensaje: “Ahora mismo en París, en la Torre Eiffel, trayendo a Jesús a esta ciudad. Adorándolo y predicando a Jesús a la multitud”.

El mismo usuario compartió la grabación también en Facebook el 25 de mayo.

Medios informaron sobre la marcha en mayo

Tras realizar una búsqueda con palabras clave en Google encontramos que la Marcha por Jesús en París aparece en reportes mediáticos religiosos.

El sitio Evangelical Focus , por ejemplo, informó que miles de personas tomaron las calles de las ciudades francesas de París, Lille, Nantes, Metz y Estrasburgo, el sábado 25 de mayo, para la Marcha por Jesús (MPJ) 2024”.

“Cristianos franceses, así como un gran número de inmigrantes latinos y africanos, se reunieron para orar por la nación, regalar Biblias en francés y árabe y compartir el mensaje del evangelio con carteles, canciones y conversaciones”, dice la publicación.

Conclusión

Ese video que muestra a decenas de personas concentradas con la torre Eiffel de fondo y que aseguran es de cristianos que se congregaron tras la inauguración de los Juegos Olímpicos, está fuera de contexto. La grabación muestra la Marcha por Jesús que se llevó a cabo el 25 de mayo de 2024 en la plaza del Trocadero, en París. El autor del video dijo en una publicación reciente que es falso que la secuencia esté relacionada con una protesta tras la ceremonia de apertura de las Olimpiadas. El usuario de Instagram confirmó que se trató de un evento cristiano, que se realizó dos meses antes de la cita deportiva. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos: