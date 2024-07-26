Juegos Olímpicos 2024: Las imágenes más memorables de la inauguración (fuegos artificiales, arte y más)
Revive los momentos más espectaculares de la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 con esta selección de fotos. Desde la majestuosidad de los fuegos artificiales hasta la impactante arquitectura parisina.
Este viernes 26 de julio se llevó a cabo el inicio oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 con una ceremonia de inauguración que quedará para la historia.
La apertura se realizó a lo largo del icónico río Sena, y rompió con las tradiciones al ser la primera en llevarse a cabo fuera de un estadio.
Las delegaciones de atletas desfilaron sobre embarcaciones que navegaron por el corazón de París, y ofrecieron un espectáculo visual único.
En un lugar destacado de las gradas, se pudo ver al presidente de Francia, Emmanuel Macron, acompañado por Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI). Esta presencia simboliza el apoyo y la importancia de este evento tanto para Francia como para el mundo entero.
Entre las primeras imágenes destacadas de esta ceremonia, sobresale el legendario exfutbolista Zinedine Zidane, quien llevó la antorcha olímpica por las calles parisinas.
El desfile de atletas comenzó con la delegación griega, siguiendo la tradición, y fue seguido por el Equipo Olímpico de Atletas Refugiados, compuesto por deportistas que han tenido que abandonar sus países debido a diversos conflictos.
El evento también contó con la participación de reconocidos artistas. Lady Gaga interpretó un número musical inspirado en el cabaret, un símbolo de la vida nocturna parisina.
A lo largo de la ceremonia, París mostró elementos de su rica cultura, desde la época de la Revolución Francesa hasta su influencia en el mundo de la moda.
Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue la interpretación del himno nacional francés, ‘La Marsellesa’.
Durante este segmento tradicional de los Juegos Olímpicos se hizo la revelación de estatuas de figuras francesas que han destacado en la ciencia, la cultura y el deporte.
El río Sena se convirtió en un colorido escenario flotante. Los atletas, vestidos con trajes diseñados para resaltar su identidad nacional, transitaron en embarcaciones adornadas con elementos alusivos a sus culturas.
Cerca de 100 embarcaciones que traían abordo a las 206 naciones participantes desfilaron por el río Sena.