Juegos Olímpicos 2024

Juegos Olímpicos 2024: Las imágenes más memorables de la inauguración (fuegos artificiales, arte y más)

Revive los momentos más espectaculares de la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 con esta selección de fotos. Desde la majestuosidad de los fuegos artificiales hasta la impactante arquitectura parisina.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
Video ¿Los atletas olímpicos nadarán en material fecal en París? Dicen que el río Sena sigue sucio

Este viernes 26 de julio se llevó a cabo el inicio oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 con una ceremonia de inauguración que quedará para la historia.

La apertura se realizó a lo largo del icónico río Sena, y rompió con las tradiciones al ser la primera en llevarse a cabo fuera de un estadio.

La delegación francesa cerró el desfile.
La delegación francesa cerró el desfile.
Imagen Getty Images
La Ciudad de la luz le hizo honor a su nombre con espectacular iluminación durante la ceremonia de apertura.
La Ciudad de la luz le hizo honor a su nombre con espectacular iluminación durante la ceremonia de apertura.
Imagen Getty Images


Las delegaciones de atletas desfilaron sobre embarcaciones que navegaron por el corazón de París, y ofrecieron un espectáculo visual único.

Los edificios clásicos de la ciudad parisina se vistieron de colores vibrantes.
Los edificios clásicos de la ciudad parisina se vistieron de colores vibrantes.
Imagen Getty Images
Los edificios históricos brillaron como nunca en este día tan especial.
Los edificios históricos brillaron como nunca en este día tan especial.
Imagen Getty Images


En un lugar destacado de las gradas, se pudo ver al presidente de Francia, Emmanuel Macron, acompañado por Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI). Esta presencia simboliza el apoyo y la importancia de este evento tanto para Francia como para el mundo entero.

No faltaron los accesorios alusivos a los Juegos Olímpicos.
No faltaron los accesorios alusivos a los Juegos Olímpicos.
Imagen Getty Images
La bandera olímpica fue entregada por un personaje enigmático.
La bandera olímpica fue entregada por un personaje enigmático.
Imagen Getty Images

Más sobre Juegos Olímpicos 2024

La criticaron por su actuación de break dance en los JO, pero ella se defendió y cumplió su sueño
0:58

La criticaron por su actuación de break dance en los JO, pero ella se defendió y cumplió su sueño

Cultura Pop
Las supersticiones y amuletos más curiosos que los atletas han usado en los Juegos Olímpicos
3 mins

Las supersticiones y amuletos más curiosos que los atletas han usado en los Juegos Olímpicos

Cultura Pop
El atleta de los Juegos Olímpicos que usa a Bob Esponja como amuleto: lo lleva en esta prenda
2 mins

El atleta de los Juegos Olímpicos que usa a Bob Esponja como amuleto: lo lleva en esta prenda

Cultura Pop
Él es Beacon, el perrito que ayuda a las gimnastas a calmar su estrés en los Juegos Olímpicos
3 mins

Él es Beacon, el perrito que ayuda a las gimnastas a calmar su estrés en los Juegos Olímpicos

Cultura Pop
Ya sabemos quién era el enmascarado de la inauguración de los Juegos Olímpicos: esta es su identidad
4 mins

Ya sabemos quién era el enmascarado de la inauguración de los Juegos Olímpicos: esta es su identidad

Cultura Pop
Los mejores momentos de la primera semana de los Juegos Olímpicos 2024: hubo sonrisas y lágrimas
1:00

Los mejores momentos de la primera semana de los Juegos Olímpicos 2024: hubo sonrisas y lágrimas

Cultura Pop
Los primeros atletas ya nadaron en el Sena y se enfermaron, ¿el agua está sucia?
0:59

Los primeros atletas ya nadaron en el Sena y se enfermaron, ¿el agua está sucia?

Cultura Pop
Mexicanos bailan 'Payaso de rodeo' en los Juegos Olímpicos y conquistan París con sus pasos: video
2 mins

Mexicanos bailan 'Payaso de rodeo' en los Juegos Olímpicos y conquistan París con sus pasos: video

Cultura Pop
Mexicanos se ponen a bailar en París y se roban el protagonismo en los Juegos Olímpicos: videos
0:55

Mexicanos se ponen a bailar en París y se roban el protagonismo en los Juegos Olímpicos: videos

Cultura Pop
¿Qué tiene la misteriosa caja que le dan a los atletas que ganan en los Juegos Olímpicos 2024?
3 mins

¿Qué tiene la misteriosa caja que le dan a los atletas que ganan en los Juegos Olímpicos 2024?

Cultura Pop


Entre las primeras imágenes destacadas de esta ceremonia, sobresale el legendario exfutbolista Zinedine Zidane, quien llevó la antorcha olímpica por las calles parisinas.

Zinedine Zidane fue uno de los encargados de recorrer las calles parisinas con la antorcha olímpica.
Zinedine Zidane fue uno de los encargados de recorrer las calles parisinas con la antorcha olímpica.
Imagen Getty Images
Los puentes de París fueron adornados con luces de colores que resaltaban la belleza de la ciudad.
Los puentes de París fueron adornados con luces de colores que resaltaban la belleza de la ciudad.
Imagen Getty Images


El desfile de atletas comenzó con la delegación griega, siguiendo la tradición, y fue seguido por el Equipo Olímpico de Atletas Refugiados, compuesto por deportistas que han tenido que abandonar sus países debido a diversos conflictos.

Los asistentes impregnaron la influencia cultural de su país en sus llamativos vestuarios.
Los asistentes impregnaron la influencia cultural de su país en sus llamativos vestuarios.
Imagen Getty Images


El evento también contó con la participación de reconocidos artistas. Lady Gaga interpretó un número musical inspirado en el cabaret, un símbolo de la vida nocturna parisina.

Lady Gaga dio un show cantando en francés.
Lady Gaga dio un show cantando en francés.
Imagen Getty Images.
Los juegos piroténicos fueron los protagonistas de esta gala.
Los juegos piroténicos fueron los protagonistas de esta gala.
Imagen Getty Images
Los performances brillaron por sus elaborados trajes.
Los performances brillaron por sus elaborados trajes.
Imagen Getty Images


A lo largo de la ceremonia, París mostró elementos de su rica cultura, desde la época de la Revolución Francesa hasta su influencia en el mundo de la moda.

Los espectáculos de acrobacia no faltaron en las calles de París.
Los espectáculos de acrobacia no faltaron en las calles de París.
Imagen Getty Images
El humo simbolizó la bandera del equipo francés sobre el puente de Austerlitz durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.
El humo simbolizó la bandera del equipo francés sobre el puente de Austerlitz durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Imagen Getty Images


Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue la interpretación del himno nacional francés, ‘La Marsellesa’.

El río Sena fue adornado con hermosas obras de arte.
El río Sena fue adornado con hermosas obras de arte.
Imagen Getty Images


Durante este segmento tradicional de los Juegos Olímpicos se hizo la revelación de estatuas de figuras francesas que han destacado en la ciencia, la cultura y el deporte.

La delegación de deportistas mexicanos.
La delegación de deportistas mexicanos.
Imagen Getty Images


El río Sena se convirtió en un colorido escenario flotante. Los atletas, vestidos con trajes diseñados para resaltar su identidad nacional, transitaron en embarcaciones adornadas con elementos alusivos a sus culturas.
Cerca de 100 embarcaciones que traían abordo a las 206 naciones participantes desfilaron por el río Sena.

Los asistentes vieron el defile desde ventanas y balcones.
Los asistentes vieron el defile desde ventanas y balcones.
Imagen Getty Images
Relacionados:
Juegos Olímpicos 2024Premios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD