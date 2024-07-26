Juegos Olímpicos 2024: Las imágenes más memorables de la inauguración (fuegos artificiales, arte y más)

Video ¿Los atletas olímpicos nadarán en material fecal en París? Dicen que el río Sena sigue sucio

Este viernes 26 de julio se llevó a cabo el inicio oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 con una ceremonia de inauguración que quedará para la historia.

La apertura se realizó a lo largo del icónico río Sena, y rompió con las tradiciones al ser la primera en llevarse a cabo fuera de un estadio.

La delegación francesa cerró el desfile. Imagen Getty Images

La Ciudad de la luz le hizo honor a su nombre con espectacular iluminación durante la ceremonia de apertura. Imagen Getty Images



Las delegaciones de atletas desfilaron sobre embarcaciones que navegaron por el corazón de París, y ofrecieron un espectáculo visual único.

Los edificios clásicos de la ciudad parisina se vistieron de colores vibrantes. Imagen Getty Images

Los edificios históricos brillaron como nunca en este día tan especial. Imagen Getty Images



En un lugar destacado de las gradas, se pudo ver al presidente de Francia, Emmanuel Macron, acompañado por Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI). Esta presencia simboliza el apoyo y la importancia de este evento tanto para Francia como para el mundo entero.

No faltaron los accesorios alusivos a los Juegos Olímpicos. Imagen Getty Images

La bandera olímpica fue entregada por un personaje enigmático. Imagen Getty Images



Entre las primeras imágenes destacadas de esta ceremonia, sobresale el legendario exfutbolista Zinedine Zidane, quien llevó la antorcha olímpica por las calles parisinas.

Zinedine Zidane fue uno de los encargados de recorrer las calles parisinas con la antorcha olímpica. Imagen Getty Images

Los puentes de París fueron adornados con luces de colores que resaltaban la belleza de la ciudad. Imagen Getty Images



El desfile de atletas comenzó con la delegación griega, siguiendo la tradición, y fue seguido por el Equipo Olímpico de Atletas Refugiados, compuesto por deportistas que han tenido que abandonar sus países debido a diversos conflictos.

Los asistentes impregnaron la influencia cultural de su país en sus llamativos vestuarios. Imagen Getty Images



El evento también contó con la participación de reconocidos artistas. Lady Gaga interpretó un número musical inspirado en el cabaret, un símbolo de la vida nocturna parisina.

Lady Gaga dio un show cantando en francés. Imagen Getty Images.

Los juegos piroténicos fueron los protagonistas de esta gala. Imagen Getty Images

Los performances brillaron por sus elaborados trajes. Imagen Getty Images



A lo largo de la ceremonia, París mostró elementos de su rica cultura, desde la época de la Revolución Francesa hasta su influencia en el mundo de la moda.

Los espectáculos de acrobacia no faltaron en las calles de París. Imagen Getty Images

El humo simbolizó la bandera del equipo francés sobre el puente de Austerlitz durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Imagen Getty Images



Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue la interpretación del himno nacional francés, ‘La Marsellesa’.

El río Sena fue adornado con hermosas obras de arte. Imagen Getty Images



Durante este segmento tradicional de los Juegos Olímpicos se hizo la revelación de estatuas de figuras francesas que han destacado en la ciencia, la cultura y el deporte.

La delegación de deportistas mexicanos. Imagen Getty Images



El río Sena se convirtió en un colorido escenario flotante. Los atletas, vestidos con trajes diseñados para resaltar su identidad nacional, transitaron en embarcaciones adornadas con elementos alusivos a sus culturas.

Cerca de 100 embarcaciones que traían abordo a las 206 naciones participantes desfilaron por el río Sena.