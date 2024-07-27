Es falso que las camas de los JJOO sean “antisexo”: son de cartón por su sustentabilidad

Hace tres años la cuenta X (antes Twitter) de las Olimpiadas agradeció al gimnasta Rhys McClenaghan por desacreditar el mito.

Las camas de los Juegos Olímpicos París 2024 no son “antisexo”, como afirman falsamente decenas de publicaciones en Facebook y hasta titulares de medios de comunicación . Son hechas de cartón por ser ecológicamente sustentables, no para evitar las relaciones entre atletas o porque no soporten el peso de más de una persona.

Confirmamos que es falso el concepto “antisexo” con la respuesta a elDetector de Airweave , fabricante de las camas de París 2024 y también de Tokyo 2020 (cuando se instaló esta tecnología ecológica para el descanso de los atletas); así como con detalles de por qué se eligieron estas camas, publicados en los canales oficiales de los Juegos Olímpicos y las pruebas de resistencia hechas por atletas a través de las redes sociales.

Fueron diseñadas por sustentabilidad y para comodidad de los atletas

“Habrá camas antisexo en París 2024”, “Conoce las camas antisexo donde dormirán todos los atletas este año en los Juegos Olímpicos 2024”, “Villa Olímpica de París 2024 presenta camas antisexo para concentración de atletas”, entre otras afirmaciones similares se leen en Facebook .

No se sabe específicamente el origen de la afirmación de que las camas en los JJOO (desde Tokyo 2020) son antisexo. Posiblemente tiene que ver con el hecho de que en los Juegos Olímpicos de 2020, que se celebraron en 2021 cuando el mundo todavía estaba en pandemia por el covid-19, los organizadores pidieron distanciamiento entre los atletas . Un punto de partida es que la base de las mismas es de cartón resistente.

Según The New York Times el atleta Paul Chelimo (corredor estadounidense) especuló en 2021 en X que las camas “pretenden evitar la intimidad entre los atletas. Las camas podrán soportar el peso de una sola persona para evitar situaciones extradeportivas”, escribió. No obstante, es una falsedad que sean antisexo, como se les califica en redes sociales.

Airweave, una empresa japonesa dedicada al diseño y manufactura de camas con una tecnología ecosustentable, fue la encargada de las camas en Tokyo 2020 y ahora en París 2024.

Airweave detalla la tecnología y el propósito con el que diseñaron las camas en una página web dedicada a los JJOO en Francia. “Airweave está equipando la Villa Olímpica de París 2024 con ropa de cama para 16.000 camas. Para ofrecer a los atletas un sueño de alta calidad que les permita alcanzar su máximo rendimiento, Airweave suministra colchones personalizados según las necesidades de cada atleta, tal como hicimos en Tokyo 2020. Un tema importante de París 2024 es el cuidado del medio ambiente . Airweave recibió grandes elogios de los organizadores de París 2024 por ofrecer colchones totalmente reutilizables y reciclables”, se lee en el texto traducido del japonés por la herramienta de Google. En ningún lado mencionan que las camas fueron concebidas como “antisexo”.

En respuesta por correo electrónico a elDetector, Airwave afirmó que no es verdad que las camas hayan sido concebidas con el propósito de ser antisexo o que les hayan hecho esa solicitud, y que los atletas están demostrando de forma creativa que son resistentes. “Esa [llamarlas antisexo] fue una tendencia viral con la que la marca no tuvo nada que ver. Airweave se centra en el sueño y en proporcionar los mejores colchones para los cuerpos de los atletas”, dijeron.

Un video publicado el 4 de julio de 2024 en la cuenta Instagram de los Juegos Olímpicos muestra las camas. “Estas son las famosas camas de Tokyo 2020, que fueron hechas para París 2024. Les voy a dar algunos datos, pero primero vamos a probarlas. Consiste en tres módulos para permitir a los atletas elegir la firmeza de los colchones y extenderlas de acuerdo a su tamaño. Estas camas sustentables están hechas 100% en Francia y serán completamente recicladas en Francia al finalizar los juegos”. Tampoco mencionan que sean “antisexo”.

Las pruebas de que no son “antisexo”

De acuerdo con información que dio Airwave a The New York Times, las camas resisten un peso de hasta 400 libras ( 181.44 kgs ).

Desde 2021, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, se les llama “camas antisexo” . No obstante, los atletas han hecho, a modo de experimento en redes, pruebas para saber su resistencia. Por ejemplo, Rhys McClenaghan , un gimnasta de Irlanda, las probó el 17 de julio de 2021 y calificó de “fake news” que fuesen antisexo. “Aguantan mucho movimiento”, aseguró. Desde la cuenta oficial en X de los Juegos Olímpicos citaron el posteo de McClenaghan diciendo “Gracias por desacreditar el mito…¡Las camas de cartón sostenible son resistentes!”.

En París 2024, McClenaghan repitió el experimento porque dijo que a lo mejor (en Tokyo 2020) no había sido “suficientemente riguroso”, así que brincó, pataleó, dio volteretas y hasta piruetas. “Pasaron la prueba. Es falso. Noticias falsas”, concluyó.

Desde elDetector enviamos un correo electrónico al Comité Organizador de París 2024 consultando sobre el supuesto concepto “antisexo” de las camas en la Villa Olímpica, y al momento de publicar esta verificación no habíamos recibido respuesta.

Conclusión

Es falso, como se afirma en redes sociales, que las camas que hay en la Villa Olímpica de París 2024 son “antisexo”. La base es de cartón por un tema de sustentabilidad (se reciclarán al terminar los Juegos Olímpicos), al igual que los colchones, que son de tres módulos. La empresa japonesa Airwave respondió por correo electrónico a elDetector que no es verdad que las camas hayan sido concebidas con el propósito de ser antisexo o que les hayan hecho esa solicitud, y que los atletas están demostrando de forma creativa que son resistentes. El gimnasta irlandés Rhys McClenaghan hizo pruebas de resistencia encima de la cama en Tokyo 2020 y ahora en París 2024. Hace tres años la cuenta X (antes Twitter) de los Juegos Olímpicos le agradeció por desacreditar el mito. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

