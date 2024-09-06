Ese video de Kamala Harris diciendo que la inflación se “trata de que el costo de vida aumente” está manipulado

La grabación muestra una conferencia de prensa, editada, que la vicepresidenta ofreció en 2021.

Está manipulado ese video en el que la candidata demócrata Kamala Harris, al ser preguntada por cómo solucionar la inflación en Estados Unidos, responde que “están lidiando con la realidad” y que se trata de que “el costo de la vida aumente”. La grabación, que fue enviada a nuestro chatbot de WhatsApp, data de 2021, y está cortada justo antes de que Harris exponga cómo va a hacer frente al aumento de precios.

PUBLICIDAD

El texto proviene de una publicación de Instagram , y dice: “¿Por quién vas a votar este año?”; y muestra el video de Harris con una frase sobrepuesta que señala: “Cuando mentiste en tu currículum y ahora tienes que hacer tu trabajo”.

En la secuencia se puede ver a Harris hablando en una conferencia de prensa, vestida con un traje marrón. De fondo hay dos banderas estadounidenses y una francesa. Fuera de la imagen se escucha a una mujer preguntar en inglés “¿Qué más van a hacer para solucionar este problema de inflación?”.

A la pregunta, la demócrata responde: “Los precios han subido y las familias y los individuos están lidiando con la realidad de que el pan cuesta más, que la gasolina cuesta más. Y tenemos que entender lo que eso significa. Se trata de que el costo de vida aumente”, y ahí finaliza el video.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

El video está incompleto

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens a partir de una captura de pantalla de la grabación y encontramos que el video se grabó el 12 de noviembre de 2021 durante una conferencia de prensa que Harris realizó en París, Francia, tras un viaje en el que se reunió con varios jefes de Estado, incluyendo al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Tras analizar el video del medio France24, que cubrió la rueda de prensa de Harris, encontramos que en el minuto 22:43 Jennifer Jacobs , reportera de Bloomberg, dijo a Harris que Estados Unidos estaba experimentando una inflación récord y que la OPEP no había aumentado la producción de petróleo. “¿Puede contarnos un poco cómo evitaría que el nuevo gasto en su plan “Reconstruir Mejor” exacerbe el problema? Y¿qué más van a hacer para solucionar este problema de inflación?”, preguntó.

PUBLICIDAD

En el video, Harris responde a partir del minuto 23:07 diciendo lo que se incluye en la grabación que nos llegó al chatbot de elDetector, pero continúa hablando durante otros 3 minutos con 44 segundos.

La candidata mencionó acciones y planes a futuro

En esos cerca de 4 minutos, Harris señaló que el aumento en los precios tiene un impacto directo en la calidad de vida de todos los estadounidenses, y que eso es “un problema que su gobierno toma muy en serio”.

Posteriormente Harris explicó que, para abordar problemas relacionados con la cadena de suministro, su administración tomó varias medidas como trabajar con sindicatos y municipios para reactivar y ampliar las horas de los puertos de Los Ángeles, Long Beach y Savannah, y que también lograron extender el horario de los puertos a las 24 horas del día, siete días a la semana y el número de barcos de contenedores en Long Beach y Los Ángeles.

La vicepresidenta destacó que el plan “Reconstruir Mejor” estaba diseñado para reducir los costos de vida para las personas trabajadoras, especialmente en áreas como el cuidado infantil, el cuidado de ancianos y la educación preescolar.

Conclusión

Está manipulado ese video que muestra a Kamala Harris diciendo que “la inflación se trata de que el costo de vida aumente” luego de que una reportera le pregunta qué acciones llevará a cabo el gobierno para combatir la inflación. La secuencia está cortada y no muestra la respuesta completa de la candidata demócrata en la que habló de las acciones realizadas por la administración y los planes que habían para combatir el problema a futuro. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.