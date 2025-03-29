Es falso que ese video muestre a la Guardia Nacional mexicana circulando frente a miembros del crimen organizado: está fuera de contexto

En el clip se ve un vehículo de la Guardia Nacional circulando por un camino de tierra.

Publicaciones compartidas en X (antes Twitter) y en Facebook muestran un video de 19 segundos en el que aparece un vehículo de la Guardia Nacional de México circulando frente a un supuesto grupo de personas armadas, para afirmar que evidencia la “complicidad” entre el cuerpo de seguridad y los narcotraficantes, pero eso es falso. La secuencia está fuera de contexto, pues en realidad las imágenes se captaron durante el rodaje de una película y los hombres armados son actores.

“La complicidad de la Guardia Nacional con el Crimen Organizado”, dice el mensaje en X, que se ha compartido ya 2,000 veces y que acompaña el clip en el que se ve una camioneta blanca con el logo de la Guardia Nacional circulando por un camino de tierra, mientras alrededor hay seis hombres, de los cuales tres están armados. Al inicio del video se escucha a una mujer que ríe y luego dice: “Gracias, se les agradece, muchachos”, mientras pasa el vehículo blanco.

El video no muestra eso

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos una publicación en Facebook con el mismo video que estamos chequeando, pero en la que se señala que la grabación muestra a actores que participan en una película.

“Así nomás: Civiles armados agradecen a la Guardia Nacional por dejarles el paso libre, mientras los agentes prefieren hacerse de la vista gorda. Pero se trata de la grabación de una película. Las personas con supuestas armas que están en el video son actores de una película llamada ‘Heredera de la frontera’”, dice el texto que acompaña el video.

Hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y el primer resultado que esta arrojó fue una publicación del 8 de marzo de 2025 en la página de Facebook del actor y productor Vico Hernández que dice: “La Heredera de la Frontera nueva Película de Felones Production” y que incluye un clip con imágenes de un rodaje.

Tras revisar la página del actor, encontramos el mismo video que estamos chequeando publicado el 26 de febrero de 2025 junto con el mensaje: “Y nos cayó la ley pero como siempre son a toda M..3. Saludos raza seguimos grabando”.

Desde elDetector contactamos a Hernández y este confirmó a través de un mensaje de voz de WhatsApp que el video que había grabado mostraba a miembros de la Guardia Nacional en una visita de rutina al sitio donde estaban rodando.

“Somos un grupo de actores que estábamos grabando a orillas del Río Bravo en Reynosa , Tamaulipas”, comentó. “Siempre reportamos que se está haciendo una película, que vamos a estar usando armas de plástico, de utilería y chalecos y regularmente llegan las autoridades a checar que todo esté bien. En este caso llegó la Guardia Nacional, fueron amables, se retiraron y todo bien”, explicó.

Conclusión

Es falso que ese video muestre a la Guardia Nacional circulando normalmente frente a miembros del crimen organizado en México. En elDetector encontramos que el clip está fuera de contexto pues lo que muestra es al cuerpo de seguridad pasando frente a un grupo de actores que se encontraba grabando una película a orillas del Río Bravo. El productor de la película, Vico Hernández, nos confirmó que lo que muestra el video es una visita de rutina que suelen hacer las autoridades para verificar que todo esté bien, pues en el rodaje se utilizaron armas de utilería y chalecos antibalas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

