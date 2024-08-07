Cambiar Ciudad
elDetector

Es engañoso decir que ese video muestra a dos militares venezolanos pidiendo al ejército reconocer el triunfo electoral de la oposición

Quienes aparecen en la grabación son exmilitares que no residen en el país sudamericano.

IMG-20240612-WA0025.jpg
Por:
Abril Mulato Salinas .
Los hombres que hacen el llamado están retirados.
Los hombres que hacen el llamado están retirados.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Instagram.

Un video en el que dos hombres con ropa camuflada y la bandera tricolor de Venezuela de fondo leen un comunicado, ha circulado en Instagram con la afirmación de que se trata de militares pidiendo a las Fuerzas Armadas de Venezuela reconocer el triunfo de Edmundo González Urrutia (candidato opositor) en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador . Sin embargo, la publicación es engañosa, pues aunque la grabación es real, esos hombres con traje militar no viven en Venezuela y son militares retirados, de acuerdo con reportes de medios de comunicación y de organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

PUBLICIDAD

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


Los hombres son exmilitares

“30 de julio de 2024. Nosotros, capitanes Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes, oficiales, suboficiales y tropas de las Fuerzas Armadas Nacionales para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria, hoy a punto de entrar en un espiral de violencia y anarquía”, dice el hombre ubicado al lado izquierdo (de tez blanca), que es quien habla durante toda la grabación.

Durante el mensaje, el hombre señala que “la voluntad del pueblo soberano se manifestó” y que ya hay un nuevo presidente, haciendo alusión a González Urrutia. Después afirma que las Fuerzas Armadas tienen que dirimir el conflicto.

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes y confirmamos que el video es real y reciente. También hicimos búsqueda en Google con los nombres que se mencionan en el video y encontramos reportes mediáticos, anteriores a julio de 2024, en los que los identifican como exmilitares o militares retirados.

Una entrevista con el medio argentino Infobae, publicada el 1 de septiembre de 2019, menciona que Juan Carlos Nieto está retirado del Ejército. “Al capitán (Juan Carlos Nieto) ya retirado de la Guardia Nacional se lo llevaron para torturarlo, mientras le preguntaban por el también capitán (GNB) Caguaripano Scott”, se lee en la publicación.

PUBLICIDAD

Más sobre elDetector

Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota
5 mins

Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota

Noticias Univision
Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)
4 mins

Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)

Noticias Univision
Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela
9 mins

Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela

Noticias Univision
Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases
5 mins

Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases

Noticias Univision
En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades
10 mins

En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades

Noticias Univision
NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”
2 mins

NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”

Noticias Univision
Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes
3 mins

Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes

Noticias Univision
Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado
6 mins

Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado

Noticias Univision
De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania
6 mins

De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania

Noticias Univision
Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa
4 mins

Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa

Noticias Univision

En otra entrevista con Infobae, publicada el 25 de enero de 2021, Javier Nieto relata que él decidió retirarse de la institución cuando el ahora fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo “ahora las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] son nuestros amigos” y los generales le aplaudieron. “Ese día le perdí el respeto al cuerpo de generales y por ello en su momento decidí retirarme de la institución”, justificó.

Un informe del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas disponible en la web de Foro Penal, una organización no gubernamental venezolana de Derechos Humanos que presta asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares, señala que Juan Carlos Nieto “fue víctima de persecución política entre los años 2000 y 2011, a raíz de que tanto él como su hermano, Javier Nieto Quintero, hicieran uso de la libertad de expresión para criticar al gobierno”.

El reporte detalla que los dos hermanos fueron procesados por una corte marcial por el delito de rebelión militar y fueron encontrados inocentes. Sin embargo, Javier fue encarcelado en 2004 a 2007 y Juan Carlos detenido y torturado en 2014. Foro Penal señala que ambos se retiraron de las Fuerzas Armadas venezolanas tras estos procedimientos en su contra.

Ambos viven en el exilio

En los reportes mediáticos encontrados en la búsqueda de palabras clave, hallamos también que los hermanos Nieto Quintero no residen en Caracas, Venezuela.

En otro informe disponible en la web de Foro Penal se incluye a Javier Nieto en un listado de presos políticos en el período chavista. En el documento se puede ver al lado de su apellido la frase: “En el exilio”. También el documento del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas se señala que, tras cumplir su condena, pidió asilo a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Igualmente esta entrevista de 2023, señala que Javier lleva más de 15 años en el exilio.

Sobre Juan Carlos Nieto, medios como El Colombiano , señalan que, al igual que su hermano, reside fuera del país.

Las fuerzas militares ratificaron su lealtad a Maduro

El 6 de agosto de 2024, el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, acompañado por el alto mando militar y jefes policiales informó que las Fuerzas Armadas ratificaron su “absoluta lealtad” al presidente Nicolás Maduro.

El anuncio se dio luego de que líderes opositores llamaran en un comunicado a policías y militares a respetar los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio y a ponerse del lado del pueblo.

Conclusión

Es engañoso decir que ese video muestra a dos militares que defienden la victoria del candidato opositor Edmundo González en medio de la crisis que atraviesa Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, pues no son efectivos activos. Son militares retirados que, además, no viven en el país sudamericano. Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, como se identificaron, eran capitanes, pero se retiraron de las Fuerzas Armadas de Venezuela tras ser perseguidos y detenidos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorEngañoso del Detector de MentirasVenezuelaElecciones en VenezuelaProtestasMilitaresEdmundo González UrrutiaNicolás MaduroDesinformación Redes Sociales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD