Es engañoso decir que ese video muestra a dos militares venezolanos pidiendo al ejército reconocer el triunfo electoral de la oposición

Un video en el que dos hombres con ropa camuflada y la bandera tricolor de Venezuela de fondo leen un comunicado, ha circulado en Instagram con la afirmación de que se trata de militares pidiendo a las Fuerzas Armadas de Venezuela reconocer el triunfo de Edmundo González Urrutia (candidato opositor) en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador . Sin embargo, la publicación es engañosa, pues aunque la grabación es real, esos hombres con traje militar no viven en Venezuela y son militares retirados, de acuerdo con reportes de medios de comunicación y de organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:





Los hombres son exmilitares

“30 de julio de 2024. Nosotros, capitanes Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes, oficiales, suboficiales y tropas de las Fuerzas Armadas Nacionales para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria, hoy a punto de entrar en un espiral de violencia y anarquía”, dice el hombre ubicado al lado izquierdo (de tez blanca), que es quien habla durante toda la grabación.

Durante el mensaje, el hombre señala que “la voluntad del pueblo soberano se manifestó” y que ya hay un nuevo presidente, haciendo alusión a González Urrutia. Después afirma que las Fuerzas Armadas tienen que dirimir el conflicto.

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes y confirmamos que el video es real y reciente. También hicimos búsqueda en Google con los nombres que se mencionan en el video y encontramos reportes mediáticos , anteriores a julio de 2024, en los que los identifican como exmilitares o militares retirados.

Una entrevista con el medio argentino Infobae , publicada el 1 de septiembre de 2019, menciona que Juan Carlos Nieto está retirado del Ejército. “Al capitán (Juan Carlos Nieto) ya retirado de la Guardia Nacional se lo llevaron para torturarlo, mientras le preguntaban por el también capitán (GNB) Caguaripano Scott”, se lee en la publicación.

En otra entrevista con Infobae , publicada el 25 de enero de 2021, Javier Nieto relata que él decidió retirarse de la institución cuando el ahora fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo “ahora las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] son nuestros amigos” y los generales le aplaudieron. “Ese día le perdí el respeto al cuerpo de generales y por ello en su momento decidí retirarme de la institución”, justificó.

Un informe del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas disponible en la web de Foro Penal , una organización no gubernamental venezolana de Derechos Humanos que presta asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares, señala que Juan Carlos Nieto “fue víctima de persecución política entre los años 2000 y 2011, a raíz de que tanto él como su hermano, Javier Nieto Quintero, hicieran uso de la libertad de expresión para criticar al gobierno”.

El reporte detalla que los dos hermanos fueron procesados por una corte marcial por el delito de rebelión militar y fueron encontrados inocentes. Sin embargo, Javier fue encarcelado en 2004 a 2007 y Juan Carlos detenido y torturado en 2014 . Foro Penal señala que ambos se retiraron de las Fuerzas Armadas venezolanas tras estos procedimientos en su contra.

Ambos viven en el exilio

En los reportes mediáticos encontrados en la búsqueda de palabras clave, hallamos también que los hermanos Nieto Quintero no residen en Caracas, Venezuela.

En otro informe disponible en la web de Foro Penal se incluye a Javier Nieto en un listado de presos políticos en el período chavista. En el documento se puede ver al lado de su apellido la frase: “En el exilio”. También el documento del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas se señala que, tras cumplir su condena, pidió asilo a Estados Unidos.

Igualmente esta entrevista de 2023, señala que Javier lleva más de 15 años en el exilio.

Sobre Juan Carlos Nieto, medios como El Colombiano , señalan que, al igual que su hermano, reside fuera del país.

Las fuerzas militares ratificaron su lealtad a Maduro

El 6 de agosto de 2024, el general Vladimir Padrino , ministro de Defensa de Venezuela, acompañado por el alto mando militar y jefes policiales informó que las Fuerzas Armadas ratificaron su “absoluta lealtad” al presidente Nicolás Maduro.

El anuncio se dio luego de que líderes opositores llamaran en un comunicado a policías y militares a respetar los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio y a ponerse del lado del pueblo.

Conclusión

Es engañoso decir que ese video muestra a dos militares que defienden la victoria del candidato opositor Edmundo González en medio de la crisis que atraviesa Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, pues no son efectivos activos. Son militares retirados que, además, no viven en el país sudamericano. Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, como se identificaron, eran capitanes, pero se retiraron de las Fuerzas Armadas de Venezuela tras ser perseguidos y detenidos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

