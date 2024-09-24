Falta contexto a ese video de Bill Gates en el que habla de inyectar organismos genéticamente modificados en los brazos de niños pequeños

La frase de Gates data de 2015, durante una visita a Bruselas en la que defendió los OGM.

Circula en redes sociales un clip de video en el que se escucha a Bill Gates, cofundador de Microsoft, decir: “Estamos tomando cosas que son organismos genéticamente modificados y los estamos inyectando en los brazos de niños pequeños”. La frase es real y el también filántropo la pronunció en enero de 2015 durante una visita a Bruselas. Sin embargo, le hace falta contexto, pues Gates no estaba afirmando que él o alguna de sus empresas estaba ejecutando tal acción sino que estaba comparando las pruebas de seguridad que deben pasar los medicamentos con las que podrían hacerse a las semillas transgénicas.

Un reel publicado en Facebook el 21 septiembre de 2024 en el que se escucha a Gates pronunciar –en inglés– la misma frase dos veces (la segunda de ellas con la voz distorsionada cuando dice “organismos genéticamente modificados”), lleva insertado un texto con la traducción al español de las palabras del empresario y sumaba más de 222,000 visualizaciones hasta el 24 de septiembre de 2024.

Hablaba sobre cultivos transgénicos

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imagen en Google Lens a partir de una captura de pantalla del video y encontramos una nota publicada el 27 de enero de 2015 en el sitio web de una fundación especializada en nuevas tecnologías en la agricultura. El texto se titula “Bill y Melinda Gates defienden los OMGs [organismos genéticamente modificados] en su visita a Bruselas” y va acompañado de una imagen en la que aparece la pareja y que coincide con la del clip que estamos verificando.

Con esa información, realizamos también una búsqueda con palabras clave en Google y hallamos otra nota publicada el 22 de enero de 2015 en la que igualmente se explica que los filántropos defendieron el uso de organismos genéticamente modificados en una presentación en Bruselas. Esta nota incluye un video de 7:27 minutos en el que se oye a Bill Gates pronunciar la frase incluida en el clip que estamos verificando, a partir del minuto 2:18.

Sin embargo, al escuchar la grabación completa, notamos que lo que dice sobre las inyecciones en los brazos de los niños no es una afirmación directa sino una analogía con la que el empresario busca explicar que así como se realizan pruebas de seguridad a los medicamentos, también se pueden realizar procedimientos similares a las semillas genéticamente modificadas.

La frase completa de Bill Gates sigue a una explicación que estaba dando su entonces esposa sobre las inversiones que tenían en OGM y sobre el uso de semillas transgénicas en África y dice así: “La analogía más fuerte es con las medicinas ¿hay algo sobre lo que preocuparse respecto a las medicinas? ¿Que algunas puedan tener efectos secundarios? ¿Necesitamos pruebas de seguridad? Porque estamos tomando cosas que son organismos genéticamente modificados y las estamos inyectando en los brazos de niños pequeños. Simplemente las inyectamos directo a la vena. Entonces, sí, creo que posiblemente deberíamos tener un sistema de seguridad donde haríamos ensayos y probaríamos las cosas”.

Gates es un defensor y propulsor de la vacunación a nivel mundial y lo anterior lo dijo en un tono que daba a entender que así como los medicamentos pasan por pruebas necesarias antes de ser aplicados a niños, por ejemplo, también pueden ser sometidos a procesos similares las semillas transgénicas.

En elDetector hemos desmentido anteriormente otras desinformaciones relacionadas con Bill Gates que han circulado en redes sociales, tanto sobre sus supuestos proyectos o inversiones como estafas que usan su nombre.

Conclusión

Falta contexto a esa frase de Bill Gates sobre inyectar organismos genéticamente modificados en los brazos de niños pequeños, que circula en redes sociales. El empresario pronunció esas palabras en enero de 2015 durante una charla sobre semillas transgénicas en Bruselas y lo hizo para establecer una analogía entre las pruebas de seguridad que se hacen a los medicamentos y aquellas que también podrían hacerse a las semillas genéticamente modificadas. El video compartido en Facebook en septiembre de 2024 no incluye la declaración completa, que permite comprender el sentido de lo que quería decir el empresario y filántropo. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

