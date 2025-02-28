Es falso que ese video muestra un avión ruso pisando tierras mexicanas en 2025: está fuera de contexto

En el clip se ve a un avión en movimiento en una pista de aterrizaje.

Publicaciones compartidas en redes sociales muestran un video de 23 segundos en el que aparece un avión avanzando en una pista de aterrizaje para afirmar que se trata de una aeronave rusa llegando a México en 2025, pero eso es falso. La secuencia está fuera de contexto, pues circula en redes sociales al menos desde 2019 y no se grabó en México.

“Primer avión ruso pisando tierras mexicanas hoy”, dice un mensaje superpuesto al clip del avión en movimiento publicado en Instagram el 30 de enero de 2025 y en X (antes Twitter) el 1 de febrero de 2025. Otra publicación en Threads, también del 1 de febrero de 2025, añade: “Qué bien Rusia. Si Estados Unidos se mete con nuestra gente latina, Rusia nos respalda”.

El video no es reciente

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos un video de 2:56 minutos en YouTube el 5 de julio de 2019 con el clip del avión que estamos chequeando. El título de la publicación está en ruso y dice “Despegue del A-50 RF-93966”. El material fue publicado por KHMedia , un canal dedicado a videos de aviación y avistamiento de aviones.

Hicimos una segunda búsqueda inversa a partir de las imágenes que se muestran en ese video de YouTube y que no aparecen en el que estamos verificando, por ser más corto, y encontramos otra grabación que muestra el despegue del mismo avión, pero tomada desde otros ángulos.

Al analizar los clips encontramos que en ambos aparecen a un costado de la pista de aterrizaje una estructura blanco con rojo, una camioneta gris y un helicóptero militar.

En este segundo video que encontramos, publicado el 23 de julio de 2019, se señala que la aeronave que aparece es la A-50U Mainstay y que las imágenes fueron grabadas en la base aérea de Kubinka, en Moscú, Rusia.

La descripción de la publicación menciona que el fotógrafo Javier Sánchez , de DPAviation, es el autor de las imágenes. Desde elDetector lo contactamos y a través de un mensaje vía Instagram indicó que las publicaciones que afirman que el video se grabó en México son falsas y confirmó que se captó durante un espectáculo aéreo en Kubinka, Rusia, en 2019.

Conclusión

Es falso que ese video muestra un avión ruso llegando a territorio mexicano este 2025: en elDetector encontramos que el clip está fuera de contexto, pues circula al menos desde el 5 de julio de 2019. Lo que la grabación muestra es el despegue de un avión ruso que fue grabado en la base aérea de Kubinka, en Moscú, no en México. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

