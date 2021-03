¿Las vacunas contra el covid-19 hacen efecto inmediato? Esto es falso y te contamos por qué

Que alguien se infecte a los pocos días de vacunarse no es algo inesperado, afirmó a ABC News Christian Ramers , profesor adjunto de la División de Promoción de la Salud y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de San Diego. Mientras que John Whyte , director médico del sitio web de atención médica WebMD, opina que aunque casos así son raros, es posible que ocurran si al momento de recibir la vacuna la persona ya está infectada o estuvo expuesta al virus antes de que su cuerpo tuviera tiempo de desarrollar inmunidad. También recuerda que, aunque las vacunas son muy buenas, "no son 100% efectivas".

Mira más en estos datos:

Vacunarse es una importante medida para protegerse del covid-19, según los expertos consultados por esa verificación de febrero El Detector . Como explicó Salvador Iborra , docente e investigador del Departamento de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, "es muchísimo mejor recibir cualquiera de estas tres vacunas que exponernos a una infección con el coronavirus, ya que todas reducen de manera muy similar los riesgos de hospitalización o de que la enfermedad nos cause la muerte”.

Fuentes

