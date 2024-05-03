Ni Trump ni Obama ni AMLO han muerto en un accidente: esas publicaciones son ciberanzuelos

Publicaciones en Facebook muestran un lazo negro junto a la fotografía del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, o los exmandatarios estadounidenses Barack Obama y Donald Trump, y la imagen de un accidente, a la vez que aseguran en el texto que el mundo está “de luto” por la muerte de “nuestro gran ídolo” e invitan a los usuarios a hacer clic en “las letras azules” para ver un video con más información. Sin embargo, ninguno de los políticos ha fallecido: estos contenidos siguen un patrón de desinformación que ya hemos verificado anteriormente en elDetector respecto a otras figuras famosas, el cual usa estos titulares llamativos como ciberanzuelo para llevar tráfico a ciertas páginas web.

“El mundo de luto… Fallece nuestro gran ídolo… En accidente. Confirman la noticia en la mañana de hoy… Toca las letras azules para ver el video”, dicen publicaciones hechas en Facebook el 1 de mayo de 2024 y que habían sido compartidas centenares de veces. Una de ellas lleva la imagen de López Obrador y las otras dos la de Obama y la de Trump, todas junto a un lazo negro de luto y la fotografía de un accidente.

Sin embargo, al hacer clic en el enlace (las letras azules), no vemos información relacionada con la supuesta muerte de estos políticos, sino que entramos a agregadores de publicaciones sobre salud y dietas que parecen poco fiables o a un sitio web estilo blog que repite el mismo texto y formato de las publicaciones que estamos verificando, con la fotografia de Trump.

En noviembre de 2023, en elDetector desmentimos la muerte de varios famosos (principalmente artistas o deportistas) anunciada en Facebook con un formato muy similar al que utilizan las publicaciones que estamos verificando y explicamos que se trata de casos de clickbait (ciberanzuelo), en la que se usan títulos sensacionalistas para atraer la atención de los usuarios, obtener sus clics y llevar tráfico a determinadas páginas web, muchas veces con el fin de monetizarlas.

En el caso específico que nos ocupa, la prueba de que López Obrador no ha fallecido son las conferencias matutinas diarias que suele dar y que protagonizó tanto el 2 como el 3 de mayo de 2024, ambas fechas posteriores a la publicación de Facebook que estamos verificando.

Obama no ha estado públicamente tan activo y sus últimas publicaciones en redes sociales son del 29 de abril, pero una búsqueda con palabras clave en la sección de noticias de Google no arroja ningún resultado sobre su supuesto fallecimiento. Por tratarse de un exmandatario, si hubiese muerto sería informado por los medios de comunicación.

Mientras que Trump estuvo en mítines el mismo miércoles 1 de mayo y su cuenta en la red social Truth Social se ha mantenido activa los primeros días del mes también.

Conclusión

Es falso que Donald Trump, Barack Obama o Andrés Manuel López Obrador fallecieron en un accidente, como aseguran publicaciones en Facebook. Se trata de un modelo desinformativo que usa el clickbait (o ciberanzuelo) para llamar la atención de los usuarios con titulares sensacionalistas y llevar tráfico a ciertos sitios web. López Obrador ha participado en sus conferencias de prensa diarias en días posteriores a la publicación, Trump ha asistido a mítines y publicado en sus redes sociales y no hay ninguna noticia de medios confiables que hable del supuesto fallecimiento de Obama. Además, en elDetector desmentimos en noviembre de 2023 la supuesta muerte de varios artistas y deportistas que era anunciada en Facebook siguiendo este mismo patrón desinformante. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

