Las imágenes de personas en una gasolinera fueron usadas en otra desinformación relacionada con México.

Circulan publicaciones en redes sociales que aseguran que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, “acaba de firmar” una ley que obliga a las estaciones de servicio a “verificar el estatus migratorio de cada persona antes de permitirles llenar el tanque”. Aunque DeSantis ha respaldado legislaciones contra la inmigración irregular, no existe ningún registro oficial que respalde la existencia de esta medida en el Estado del Sol.

“No tienes papeles, no puedes cargar gasolina”, dice un video publicado en TikTok y YouTube que anuncia la supuesta “nueva ley SB” que multaría a los “comercios que incumplan” con la verificación del estatus migratorio de sus clientes. En las imágenes se ve a varias personas haciendo fila en una gasolinera, mientras un texto sobre el video indica: “Tampa, Florida”.

No hay registros oficiales

“No tenemos conocimiento de algo así”, dijo el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS, por sus siglas en inglés) a elDetector, en respuesta a una consulta vía correo electrónico sobre la supuesta nueva ley.

Realizamos también búsquedas en sitios oficiales del gobierno. En primer lugar, consultamos la sección de comunicados de prensa del sitio web de la oficina del gobernador de Florida, usando las palabras en inglés “migrantes” y “gasolina” para la búsqueda filtrada por año (2025), pero no encontramos ningún resultado que avale la afirmación que estamos verificando.

También revisamos el sitio web del Senado de Florida. Aunque el video que estamos verificando no menciona el nombre ni el número de la presunta ley, sí hace referencia a “SB”, sigla que corresponde a “Senate Bill” (proyecto del Senado). Sin embargo, no hallamos ningún proyecto aprobado que confirme que DeSantis haya firmado una legislación con esas características.

Además, mediante una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, identificamos que las imágenes utilizadas en el video desinformante ya habían circulado anteriormente, en marzo de 2025, en publicaciones sin relación con los migrantes, sino con una supuesta escasez de gasolina en Florida por la cual se había solicitado ayuda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien supuestamente la negó. Esa afirmación fue desmentida por la agencia Reuters ese mismo mes.

Conclusión

Es falso que el gobernador de Florida haya aprobado una ley que obligue a las estaciones de servicio a verificar el estatus migratorio de los consumidores antes de venderles gasolina, como afirma un video difundido en redes sociales. El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida negó tener conocimiento de alguna medida de este tipo. Verificamos, además, en los sitios web oficiales de la oficina del gobernador Ron DeSantis y del Senado de Florida, donde no encontramos ningún registro que respalde la existencia de esta “nueva ley”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

