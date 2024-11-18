Texas da la aprobación inicial al plan para incluir partes de la Biblia en los libros de texto de las escuelas públicas

Video Nueva ley de Louisiana obliga a exhibir los Diez Mandamientos en aulas de clase: ¿qué dice la Constitución?

Las autoridades educativas del Texas votaron este martes a favor de hacer cambios a los planes de estudio para permitir que algunas historias bíblicas sean incluidas en los libros de texto de las clases de inglés, lengua y literatura de las escuelas públicas de todo el estado.

El Consejo Estatal de Educación de Texas (SBOE, por sus siglas en inglés) realizó este martes una votación inicial en la que se aprobaron los cambios propuestos para el nuevo plan, que se aplicarán a los libros de texto desde preescolar hasta quinto año.

La votación fue preliminar y se espera que se celebre una votación final este viernes. Si se aprueba, la currícula estará lista para que los distritos l a implementen en agosto de 2025.

Profesores y padres dieron apasionados testimonios a favor y en contra del plan de estudios en una reunión del SBOE celebrada este lunes y martes. Muchos padres, entre ellos varios que dijeron ser cristianos, argumentaron que era su derecho, y no del Estado, elegir la forma en que sus hijos aprendían sobre religión.

Mientras que otros argumentaron que “las historias y los conceptos de la Biblia han sido comunes durante cientos de años”, y eso es una parte esencial del aprendizaje clásico, dijo al panel Cindy Asmussen, una de las madres que testificaron a favor de la medida.

Algunos miembros del consejo (de mayoría republicana) proponen incluir versículos de la Biblia en ciertas clases. Por ejemplo, un libro de quinto grado contiene una lección sobre el cuadro de Leonardo da Vinci ‘La última cena’ j unto con algunos versículos del Evangelio de Mateo y varios párrafos sobre la resurrección de Jesús.

Mientras que en una lección de preescolar sobre “servir al prójimo”, hay referencias a la parábola del Buen Samaritano .

El SBOE tiene autoridad legislativa para adaptar los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) para cada materia del plan de estudios obligatorio y continuamente hace cambios que deben someterse a votación.

Aunque la adopción del plan de estudios sería opcional, los distritos escolares recibirían un incentivo económico para aplicarlo, reportó The New York Times.

El nuevo plan de estudios en Texas “hace demasiado hincapié en el cristianismo”, dicen sus opositores

En septiembre ya se había hecho un intento por incluir historias de la Biblia en las clases, sin embargo, tras una reunión con padres y grupos que apoyaban la medida y otros que se oponían a los cambios, la Agencia de Educación de Texas modificó el plan de estudios.

Sin embargo, la organización ‘Texas Freedom Network’ publicó este mes un análisis del plan de estudios en el que dice que la nueva currícula tiene muchas mejoras con respecto a la versión original, publicada en mayo, pero todavía no recomienda que se apruebe.

El análisis dice que el plan de estudios hace demasiado hincapié en el cristianismo frente a otras religiones, además de que ofrece una imagen unilateral del cristianismo y utiliza lecciones bíblicas detalladas que son “innecesarias e injustificadas”.

De acuerdo con la organización, estas historias son más adecuadas para “ la escuela dominical cristiana que para las escuelas públicas no sectarias”.

“Los padres merecen saber si sus hijos reciben sermones en la escuela. Los enviamos a la escuela pública, no a la escuela dominical”, dijo Emily Witt, estratega principal de medios de comunicación de Texas Freedom Network a la cadena KXAN.

Los esfuerzos republicanos por incluir el cristianismo en las escuelas

Los promotores del nuevo plan de estudio argumentan que enseñar la Biblia en las escuelas públicas va acorde a los valores que fundaron Estados Unidos.

Los 15 miembros del SBOE (10 republicanos y 5 demócratas) desempeñan un papel extraordinario en la determinación de lo que los 5.5 millones alumnos de escuelas públicas aprenden en el aula, pero continuamente se enfrascan en batallas sobre los planes de estudio.

De acuerdo con el diario Texas Tribune, en el pasado la junta ha rechazado los libros de texto de ciencias por sus mensajes sobre el cambio climático. Y algunos conservadores de la junta, hicieron campaña para conservar su cargo este año con la idea de que las escuelas públicas están perjudicando a los niños con la forma en que enseñan la historia del racismo de Estados Unidos y su diversidad.

De aprobarse este cambio se sumaria a las tendencias republicanas de querer incluir la religión católica en las escuelas públicas.

Por ejemplo, las autoridades educativas de Louisina buscan apelar la decisión de un juez que bloqueó temporalmente la semana pasada una ley del estado que exige la exhibición de los Diez Mandamientos en todas las aulas de las escuelas públicas del conservador estado sureño.

El proyecto de Louisiana es el primero de este tipo que se convierte en ley, aunque se han redactado y presentado leyes similares en otros estados del “cinturón bíblico” estadounidense. Como la legislación en Florida que permite a los distritos escolares tener capellanes voluntarios para asesorar a los estudiantes y una orden del superintendente de instrucción pública de Oklahoma permite que las escuelas públicas incorporen el estudio de la Biblia en las lecciones.

