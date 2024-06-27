Oklahoma ordena la enseñanza de la Biblia en las escuelas públicas

Video Nueva ley de Louisiana obliga a exhibir los Diez Mandamientos en aulas de clase: ¿qué dice la Constitución?

Las autoridades educativas de Oklahoma ordenaron este jueves a las escuelas públicas incorporar la enseñanza de la Biblia en sus aulas y sus materias.

La Biblia es “uno de los documentos más fundamentales para la Constitución y el nacimiento de nuestro país”, aseguró el

superintendente de instrucción pública del estado, el republicano Ryan Walters.

Cada salón de clases entre 5º y 12º grado deberá contar con un ejemplar de la Biblia y todos los profesores deberán enseñar sobre ella. El cumplimiento del mandato es obligatorio y “se espera un cumplimiento inmediato y estricto”, se lee en la orden enviada por Walters.

La orden provocó la condena inmediata de grupos de derechos civiles y partidarios de la separación de la Iglesia y el Estado. Algunos la calificaron de abuso de poder y violación de la Constitución estadounidense.

Walters calificó la Biblia como un elemento “histórico y cultural indispensable” en un comunicado. "Sin un conocimiento básico, los estudiantes de Oklahoma no pueden contextualizar adecuadamente los fundamentos de nuestra nación", justificó.

Críticas a la orden de obligar a enseñar la Biblia en Oklahoma

La ley de Oklahoma ya permite explícitamente contar con la Biblia en las aulas y permite que los maestros las utilicen en la enseñanza, dijo Phil Bacharach, vocero del fiscal general del estado.

Lo que no está claro es si Walters tiene la autoridad para exigir que las escuelas lo enseñen.

La ley estatal dice que los distritos escolares individuales tienen la facultad exclusiva para decidir sobre la instrucción, el plan de estudios, las listas de lectura, los materiales educativos y los libros de texto.

Adam Soltani , responsable en Oklahoma del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, criticó la orden como una clara violación de la cláusula constitucional que prohíbe al gobierno “establecer” una religión.

"Nos oponemos firmemente a cualquier requisito de que la religión se enseñe o exija obligatoriamente como parte de los planes de estudio en las escuelas públicas, en Oklahoma o en cualquier otro lugar del país", dijo en un comunicado.

"Las escuelas públicas no son escuelas dominicales (que enseñan en las iglesias)", dijo Rachel Laser, presidenta y directora ejecutiva de Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado.

“Está abusando del poder de su cargo público para imponer sus creencias religiosas a los hijos de todos los demás. No bajo nuestra vigilancia”, advirtió.

¿En qué otros estados se obliga a enseñar la Biblia?

Esta orden es el más reciente intento de los estados liderados por republicanos para introducir de manera obligatoria la religión en las escuelas públicas.

En otros estados, hay escuelas que aseguran estar bajo presión para enseñar la Biblia y prohibir libros y materias sobre temas como raza, orientación sexual e identidad de género.

A principios de esta semana, la Corte Suprema de Oklahoma bloqueó un intento del estado por tener la primera escuela religiosa autónoma financiada con fondos públicos en el país.

