El huracán Melissa toca tierra en Jamaica: temen "colapso total" por vientos de 185 mph

Video Melissa golpeará a Jamaica como huracán categoría 5: se esperan vientos catastróficos e inundaciones

El poderoso huracán Melissa tocó tierra este martes en la costa suroeste de Jamaica con vientos máximos sostenidos de 185 millas por hora (295 km/h), según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). El ojo de Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica, cerca de Nueva Esperanza, como un potente huracán de categoría 5.

El fenómeno, catalogado como “extremadamente peligroso y potencialmente mortal”, se desplaza hacia el norte-noreste a unas 9 millas por hora (15 km/h), con el ojo de la tormenta aproximándose a la zona de Negril, en el extremo occidental de la isla.

PUBLICIDAD

Las autoridades instaron a la población a no abandonar sus refugios en las zonas en las que el ojo del huracán atraviesa, ya que los vientos se intensificarán rápidamente en el otro lado del sistema. El NHC advirtió sobre condiciones devastadoras, caída de árboles, destrucción de viviendas y marejadas ciclónicas severas a lo largo de la costa jamaiquina.

Las autoridades han advertido que el huracán será el más fuerte en azotar la isla desde que se comenzaron a llevar registros hace 174 años. El gobierno de Jamaica dijo que había hecho todo lo posible para prepararse, mientras advertía sobre daños catastróficos.

Las calles de la capital, Kingston, permanecen en gran parte vacías poco antes de que el huracán azotara la isla de 2.8 millones de habitantes.

“No hay infraestructura en la región que pueda soportar una categoría cinco”, afirmó el primer ministro, Andrew Holness. “La pregunta ahora es la velocidad de recuperación. Ese es el desafío”.

Se reportaron deslizamientos de tierra, árboles caídos y numerosos cortes de energía antes de la tormenta.

Se espera que Melissa cruce diagonalmente la isla. Poco después, se espera que golpee Cuba.

Las autoridades en Jamaica advirtieron que la limpieza y la evaluación de daños serán lentas.

“Es posible una falla estructural total”

Video Así se ve el interior del ojo del huracán Melissa, el más fuerte en el mundo de 2025



“Es posible un colapso estructural total cerca de la ruta de Melissa”, según el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami.

Además, se pronostica una peligrosa marejada ciclónica de hasta 13 pies de altura en el sur de Jamaica, y las autoridades están preocupadas por el impacto en algunos hospitales de la costa.

PUBLICIDAD

El ministro de Salud, Christopher Tufton, dijo que algunos pacientes fueron trasladados del primer piso al segundo piso, "y esperamos que eso sea suficiente para cualquier marejada que ocurra”.

La tormenta ya ha provocado siete muertes en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en la República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

Prevén daños catastróficos en Jamaica

Huracán Melissa | National Hurricane Center Imagen NHC



La madrugada del martes, el centro de Melissa estaba unas 50 millas al sur-sureste de Negril, Jamaica, y unas 265 millas al suroeste de Guantánamo, Cuba. El sistema tenía vientos máximos sostenidos de175 mph y se movía hacia el norte-noreste a 7 mph, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

“Lo superaremos juntos”, afirmó Evan Thompson, director principal del servicio meteorológico de Jamaica.

Sus fuertes vientos combinados con intensas precipitaciones podrían causar una devastación similar a la de otros huracanes históricos, como María en 2017 o Katrina de 2005.

Colin Bogle, asesor de Mercy Corps con base cerca de Kingston, comentó que la mayoría de las familias se están refugiando en sus hogares a pesar de que el gobierno ordenó evacuaciones en comunidades propensas a inundaciones.

“Muchos nunca han experimentado algo como esto antes, y la incertidumbre es aterradora”, manifestó. “Hay un miedo profundo a perder hogares y medios de vida, a sufrir lesiones y a ser desplazados”.

Necephor Mghendi, jefe regional de la delegación del Caribe de habla inglesa y holandesa de Cruz Roja Internacional, dijo que se estima que 1.5 millones de personas en el camino de la tormenta se verán afectadas, pero muchas otras también.

PUBLICIDAD

“La población entera puede sentir el impacto de una forma u otra”, dijo por videoconferencia desde Puerto España, Trinidad y Tobago.

Organismos civiles activan planes de respuesta

Las agencias de la ONU y docenas de organizaciones sin fines de lucro tenían alimentos, medicinas y otros suministros esenciales preposicionados mientras esperaban una distribución rápida después de la tormenta.

Matthew Samuda, ministro de Agua y Medio Ambiente de Jamaica, dijo que tenía más de 50 generadores disponibles para desplegar después de la tormenta, pero advirtió a las personas que aparten agua limpia y la usen con moderación.

“Cada gota contará”, señaló.

La Cruz Roja de Jamaica ya empezó a distribuir agua potable y kits de higiene a la población. "Hay algunas zonas en las que ya se están produciendo deslizamientos de tierra", declaró a la AFP Esther Pinnock, responsable de comunicación de la oenegé.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) calcula que cerca de 1,5 millones de personas podrán verse afectadas por la tormenta. Jamaica tiene unos 2,8 millones de habitantes.

"La amenaza humanitaria es grave e inmediata", dijo desde Gimebra Necephor Mghendi, jefe de la delegación de la IFRC para el Caribe anglófono y neerlandófono.

"No me quiero ir"

A pesar de las órdenes de evacuación en Jamaica, muchos residentes decidieron quedarse.

"No me voy a mover. No creo poder escapar de la muerte", dijo a la AFP Roy Brown, en la zona costera de Port Royal en Kingston.

PUBLICIDAD

Este plomero se mostró reacio de dejar su hogar por experiencias pasadas con las malas condiciones de los refugios gubernamentales para huracanes.

La pescadora Jennifer Ramdial coincidió. "Simplemente no me quiero ir", dijo a la AFP.

Holness sostuvo que la evacuación era por "el bien nacional de salvar vidas".

"Se les advirtió. Ahora depende de ustedes", dijo en rueda de prensa.

Melissa apunta a Cuba

También se espera que Melissa luego toque tierra en el este de Cuba tarde el martes como un huracán poderoso.

Había una alerta de huracán en efecto para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, y se emitió una alerta de tormenta tropical para Las Tunas.

Se esperaban hasta 20 pulgadas de lluvia para partes de Cuba, junto con una marejada ciclónica significativa a lo largo de la costa.

Los funcionarios cubanos dijeron el lunes que están evacuando a más de 600,000 personas de la región, incluyendo Santiago, la segunda ciudad más grande de la isla.

Melissa también ha empapado las regiones del sur de Haití y la República Dominicana, con una advertencia de tormenta tropical aún en efecto para Haití.

Se pronosticó que el huracán giraría hacia el noreste después de Cuba y golpearía el sureste de las Bahamas el miércoles por la noche.

Había una alerta de huracán en efecto para el sureste y el centro de las Bahamas, y se emitió una alerta de tormenta tropical para las Islas Turcas y Caicos.

Con información de The Associated Press y AFP.

Mira también: